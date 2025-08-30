Hołd dla majora „Slaba”. Darczyńcy wpłacili już ponad milion złotych!
Tragiczna śmierć majora Macieja „Slaba” Krakowiana poruszyła tysiące Polaków. Pilot F-16, który zginął podczas prób do AirShow w Radomiu, zostawił żonę i dwuletnich synków. Zorganizowana dla nich zbiórka w kilka dni przekroczyła już milion złotych i wciąż rośnie.
Tragedia, która wydarzyła się podczas prób do pokazów AirShow w Radomiu, poruszyła całą Polskę. Major Maciej „Slab” Krakowian, jeden z najlepszych polskich pilotów myśliwców, zginął 28 sierpnia w katastrofie samolotu F-16. Zmarły miał 35 lat, zostawił żonę i dwóch kilkuletnich synków. W krótkim czasie zorganizowano zbiórkę na rzecz jego dzieci, która już przekroczyła milion złotych.
Ogromne wsparcie dla rodziny
Oficjalna zbiórka prowadzona na portalu siepomaga.pl w zaledwie kilkadziesiąt godzin przyniosła ponad 1,2 mln złotych. Zebrane środki mają zostać przeznaczone na pomoc bieżącą i zabezpieczenie przyszłości 4-letnich bliźniaków – Olka i Mikołajka.
„Prosimy Was o pomoc dla dwóch małych chłopców, którzy będą musieli dorastać bez taty. Każdy gest wsparcia to hołd dla odwagi i poświęcenia Macieja, to uhonorowanie jego pamięci i służby” – apelują bliscy tragicznie zmarłego pilota.
Duma Sił Powietrznych
Maciej Krakowian był instruktorem-pilotem w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach i członkiem elitarnego zespołu Tiger Demo Team. Od ponad dekady reprezentował Polskę na pokazach lotniczych w kraju i Europie. Koledzy z wojska nazywali go asem lotnictwa i dumą polskich Sił Powietrznych.
Był jednak nie tylko żołnierzem, lecz także oddanym mężem i ojcem. „Większość swojego życia poświęcił służbie w polskich Siłach Powietrznych, ale to rodzina była dla niego największą dumą” – wspominają jego przyjaciele.
Katastrofa i śledztwo
Do tragedii doszło 28 sierpnia w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Podczas prób przed AirShow pilotowany przez Krakowiana F-16 runął na ziemię i zapalił się. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy. Trwają oględziny miejsca wypadku i przesłuchania świadków.
