Ile gotówki trzymać w domu na wypadek kryzysu? Eksperci nie mają wątpliwości. Ten błąd może cię drogo kosztować
Coraz więcej Polaków zastanawia się, ile gotówki warto mieć w domu, jeśli nagle przestaną działać banki, karty lub aplikacje płatnicze. Ostatnie awarie systemów, rosnące napięcia geopolityczne i kryzysy energetyczne sprawiły, że pytanie o bezpieczeństwo pieniędzy stało się jednym z najczęściej zadawanych. Czy trzymanie gotówki w domu ma sens? Tak – ale pod pewnymi warunkami.
Gotówka to twoje bezpieczeństwo, ale też ryzyko
Choć większość z nas korzysta z bankowości elektronicznej, eksperci ds. finansów i bezpieczeństwa mówią wprost: każdy powinien mieć w domu rezerwę gotówki. W sytuacjach kryzysowych – jak awaria sieci, blackout, cyberatak czy nawet czasowa blokada systemów bankowych – tylko gotówka pozwala kupić jedzenie, paliwo lub leki.
Jednocześnie zbyt duża kwota w domu to ogromne ryzyko. W razie pożaru lub kradzieży nie pomoże żadna gwarancja bankowa ani ubezpieczenie – gotówki nikt nie zwróci.
Ile pieniędzy warto mieć pod ręką?
Według doradców finansowych i służb bezpieczeństwa, optymalna rezerwa gotówki to równowartość 2–4 tygodni podstawowych wydatków rodziny.
Dla większości gospodarstw domowych oznacza to kwotę rzędu 2 000–5 000 złotych. To wystarczająco dużo, by przetrwać krótkotrwały kryzys, ale na tyle mało, by nie kusić złodziei i nie narażać się na stratę całego majątku.
Eksperci podkreślają, że pieniądze najlepiej przechowywać w różnych nominałach – nie tylko w banknotach 100- czy 200-złotowych, ale też 10 i 20 zł, które przydają się w codziennych zakupach, gdy nie działa terminal płatniczy.
Gdzie przechowywać gotówkę, żeby była bezpieczna
- Sejf z certyfikatem – najlepiej przymocowany do ściany lub podłogi. Tani sejf z marketu nie daje żadnej ochrony.
- Różne miejsca przechowywania – nie trzymaj wszystkiego w jednym miejscu. Część pieniędzy można ukryć w mniej oczywistych punktach, ale nie w szufladzie czy pod materacem.
- Nie mów o tym nikomu – nawet najbliżsi znajomi nie powinni wiedzieć, że masz w domu gotówkę.
Czy gotówka straci na wartości?
Trzymanie pieniędzy w banknotach to bezpieczeństwo tylko krótkoterminowe. W dłuższej perspektywie inflacja zjada wartość gotówki – 10 000 zł dziś nie będzie warte tyle samo za rok. Dlatego eksperci radzą:
- trzymać rezerwę na codzienne potrzeby,
- a nadwyżki lokować w bezpieczne instrumenty – np. obligacje skarbowe lub lokaty krótkoterminowe.
Co to oznacza dla Ciebie
Nie musisz mieć w domu fortuny. Wystarczy rozsądna kwota, dzięki której nie spanikujesz, gdy terminal w sklepie przestanie działać, a bankomat będzie nieczynny.
Najważniejsze, byś wiedział, że w razie nagłej awarii, przerwy w dostawie prądu lub blokady systemów – twoje pieniądze są dostępne natychmiast.
Podsumowując:
- Trzymaj w domu gotówkę na 2–4 tygodnie wydatków.
- Przechowuj ją w bezpiecznym miejscu, najlepiej w sejfie.
- Nie ujawniaj nikomu, ile masz i gdzie ją trzymasz.
- Nie gromadź zbyt wiele – resztę lepiej ulokować.
W świecie, w którym wystarczy jedno kliknięcie, by zablokować dostęp do konta, to właśnie gotówka może okazać się twoim prawdziwym ubezpieczeniem na czarne dni.
