IMGW bije na alarm: w tych regionach Polski lasy mogą stanąć w płomieniach!
Susza i wysokie temperatury sprawiają, że w polskich lasach panuje ekstremalne zagrożenie pożarowe. IMGW ostrzega, że w wielu regionach ryzyko zaprószenia ognia jest bardzo wysokie, a miejscami wręcz ekstremalne – nawet najmniejsze przewinienie może skończyć się tragedią.
Uwaga! W lasach rośnie zagrożenie pożarowe. IMGW ostrzega przed ekstremalnym ryzykiem
Upał, brak deszczu i silniejszy wiatr sprawiają, że w polskich lasach panują skrajnie niebezpieczne warunki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował najnowsze mapy zagrożenia pożarowego – a te nie pozostawiają złudzeń. W wielu regionach kraju ryzyko zaprószenia ognia określono jako bardzo wysokie, a miejscami nawet ekstremalne.
Najbardziej zagrożone regiony
W sobotę największe ryzyko pożarów obejmie wschód województwa łódzkiego, południową część Mazowsza, północno-wschodnią Lubelszczyznę oraz fragmenty Podlasia, Świętokrzyskiego i Wielkopolski. Na Mazowszu i Ziemi Łódzkiej sytuacja może stać się szczególnie groźna – tam IMGW prognozuje ekstremalne zagrożenie.
W niedzielę niebezpieczna strefa obejmie jeszcze większy obszar Polski. Bardzo wysokie ryzyko wystąpi na wschodzie Łódzkiego, w centralnym i południowym Mazowszu, północno-wschodniej Lubelszczyźnie oraz w południowo-wschodniej części Podlasia.
Susza i upał sprzyjają pożarom
Eksperci przypominają, że ponad 90 proc. pożarów lasów to wina człowieka. Rozpalanie ognisk, grillowanie czy nawet niedopałek papierosa mogą wywołać tragedię. Leśnicy apelują, by podczas suszy nie wchodzić do lasów z otwartym ogniem i nie blokować dróg dojazdowych, które są potrzebne strażakom w razie akcji gaśniczej.
System prognozowania IMGW działa od 2021 roku i codziennie publikuje mapy w wysokiej rozdzielczości, przygotowywane z wyprzedzeniem 24 i 48 godzin. Dzięki temu leśnicy i mieszkańcy mogą szybciej reagować na rosnące zagrożenie.
Jak reagować w razie pożaru
Służby proszą o czujność. Każdy, kto zauważy dym lub ogień w lesie, powinien natychmiast zadzwonić pod numer 998 lub 112. W obliczu tak wysokiego zagrożenia liczy się każda minuta – szybka reakcja może uratować nie tylko las, ale też życie ludzi i zwierząt.
