IMGW wydał alerty dla 13 województw. Warszawa na żółto. Silny wiatr, nocne przymrozki i burze
Tegoroczne święta wielkanocne nie przynoszą spokojnej, wiosennej aury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej objął ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed silnym wiatrem aż 13 województw, a dodatkowo w różnych częściach kraju w ciągu weekendu pojawiają się przymrozki, roztopy i lokalne burze. Najgorzej będzie w noc z niedzieli na poniedziałek i w samo południe śmigusa-dyngusa.
Wiatr przez cały weekend – od Wybrzeża po centrum kraju
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem IMGW wydał dla rozległego obszaru – od północnych krańców Polski przez centrum aż po południowo-zachodnie woj. dolnośląskie. Alerty obejmują województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie i lubelskie, a także części województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i dolnośląskiego.
Na Dolnym Śląsku ostrzeżenia wygasają w niedzielny wieczór, natomiast w pozostałych objętych alertem regionach alerty pozostają w mocy do poniedziałku 6 kwietnia do godz. 21. Na obszarach nadmorskich i w pasie północno-wschodnim porywy wiatru osiągną do 85 km/h, na Wybrzeżu w ciągu niedzielnego dnia – do 80 km/h.
W sobotnie południe 4 kwietnia wiatr był już szczególnie odczuwalny w północno-zachodniej Polsce – porywy dochodziły tam do 55-60 km/h. Na obszarach nadmorskich obowiązywało wcześniej ostrzeżenie z prognozowaną średnią prędkością wiatru do 45 km/h i porywami do 75 km/h z zachodu, które wygasło w sobotę o godz. 19. Od poniedziałku sytuacja nieco się uspokoi – w centrum kraju wiatr osiągnie w porywach do ok. 60 km/h, wciąż jednak z ostrzeżeniem aktywnym do wieczoru.
Noc z soboty na niedzielę: przymrozki w 10 województwach
Sobotnia noc przyniosła mieszkańcom północno-wschodniej Polski nieprzyjemną niespodziankę. Od godz. 21 w sobotę do godz. 7 w niedzielę obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami. Objęły one województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie i kujawsko-pomorskie, a także części woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego.
IMGW prognozował na tych terenach spadek temperatury powietrza do około -1°C, a przy gruncie do -3°C. To ważna informacja zwłaszcza dla ogrodników i rolników – mróz przy gruncie w okolicach 6 kwietnia może uszkodzić już kwitnące rośliny ozdobne i wczesne uprawy.
Roztopy na południu Małopolski do poniedziałku
Na zupełnie inny problem muszą uważać mieszkańcy południa. Na południowym krańcu woj. małopolskiego do poniedziałku 6 kwietnia do godz. 18 obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed roztopami. Wzrost temperatury powietrza powoduje odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. W sobotę i niedzielę termometry w tym rejonie pokazują od 11 do 15°C, w poniedziałek będzie już ok. 9°C. Prognozuje się do 5 mm opadów deszczu i wiatr w porywach do 60 km/h w poniedziałek.
Groźna noc z niedzieli na poniedziałek: burze, grad, porywy do 65 km/h
Najtrudniejszy moment całego weekendu przypadnie na noc z Niedzieli Wielkanocnej na śmigusa-dyngusa. IMGW prognozuje, że w pierwszych godzinach nocnych burze przetoczyć się mogą przez obszar od Opolszczyzny po ziemię łódzką i zachód Mazowsza. Towarzyszyć im będą opady deszczu do 15-20 l/m², porywy wiatru do 65 km/h i lokalnie grad. Jednocześnie nad Bałtykiem wiatr utrzyma silne podmuchy – w porywach do 75 km/h.
Na północy i północnym wschodzie nocą mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach – śnieg z przyrostem pokrywy śnieżnej w Tatrach do ok. 3 cm. Temperatura w nocy wyniesie od ok. 1°C na północy, przez 5°C w centrum, do 10°C na południu.
Śmigus-dyngus 6 kwietnia: pochmurno, chłodniej i wietrznie
Sama Niedziela Wielkanocna zapowiada się pod znakiem zmiennej pogody – na południu nawet ciepło (lokalnie do 21°C na południowym zachodzie), ale na północy już wyraźnie chłodniej (12-14°C), z zachmurzeniem narastającym od zachodu. Na Wybrzeżu porywy wiatru osiągną ok. 80 km/h.
Poniedziałek śmigus-dyngus przyniesie wyraźne ochłodzenie względem niedzieli. Na przeważającym obszarze kraju temperatura wyniesie ok. 9°C. Przez cały dzień należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu i wiatru w porywach do 60-65 km/h. Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem obowiązują dla dużej części kraju właśnie do poniedziałkowego wieczoru.
Warszawa pod ostrzeżeniem do poniedziałkowego wieczoru
Dla mieszkańców stolicy i całego woj. mazowieckiego IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązujące do poniedziałku 6 kwietnia do godz. 21. To jeden z najdłużej utrzymujących się alertów spośród wszystkich objętych województw. Prognozuje się silny wiatr z północnego zachodu o średniej prędkości 35-45 km/h, a w porywach od 70 do ok. 85 km/h – ostrzeżenie zostało zaktualizowane w niedzielę 5 kwietnia przed południem. Zachodnie i północno-zachodnie powiaty Mazowsza otrzymały wcześniej odrębne, krótsze alerty wygasające w sobotni wieczór lub z niedzieli na poniedziałek, ale cały region – łącznie z Warszawą – jest teraz objęty jednym wspólnym ostrzeżeniem do wieczoru śmigusa-dyngusa.
Niedziela Wielkanocna zapowiadała się w Warszawie całkiem przyzwoicie – temperatura mogła sięgać ok. 18°C w centrum, a w pierwszej połowie dnia przeważało umiarkowane zachmurzenie. Wieczór przyniesie jednak wyraźne pogorszenie. W nocy z niedzieli na poniedziałek przez obszar Mazowsza mogą przetaczać się burze – IMGW prognozuje, że strefa burz obejmie tereny od Opolszczyzny po zachód Mazowsza, z porywami do 65 km/h, opadami deszczu sięgającymi 15-20 l/m² i lokalnym gradem. W praktyce oznacza to, że powrót ze świątecznych odwiedzin późną nocą w poniedziałek może wypadać już w pełni wietrznych i deszczowych warunkach.
Sam poniedziałek będzie w stolicy odczuwalnie chłodniejszy – zamiast niedzielnych kilkunastu stopni termometry pokażą ok. 9-11°C. Przez cały dzień możliwe są przelotne opady deszczu, a wiatr pozostanie porywisty i nieprzyjemny aż do wieczornego wygaśnięcia alertu. Warszawiacy wybierający się na świąteczny spacer po Łazienkach, Wilanowie czy do Parku Praskiego powinni mieć to na uwadze – przy porywach do 85 km/h silna gałąź czy zerwany element elewacji to realne zagrożenie. Nocne przymrozki w woj. mazowieckim (do -3°C przy gruncie) z przełomu soboty i niedzieli mogą też dać w kość kwitnącym już magnoliej i wiśniom ozdobnym, które w ostatnich dniach były prawdziwą ozdobą parków i ulic stolicy.
Zanim wyjdziesz z domu, sprawdź alerty
Ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie zdrowia. To nie jest alarm najwyższej rangi, ale lekceważenie go ma konkretne konsekwencje.
- Przed każdym wyjściem na zewnątrz – zwłaszcza w poniedziałek – warto sprawdzić aktualne ostrzeżenia na stronie meteo.imgw.pl lub w aplikacji IMGW. Aktualne alerty są odświeżane kilka razy na dobę i mogą się zmienić, szczególnie w związku z nocnymi burzami.
- Jeśli mieszkasz w objętym alertem regionie: usuń z balkonu, parapetu i podwórka wszystkie przedmioty, które podmuch może porwać – krzesła ogrodowe, doniczki, parasole. Przeparkuj samochód, jeśli stoi pod drzewem. Zamknij okna i drzwi, zanim wyjdziesz. Przygotuj latarkę na wypadek przerwy w dostawie prądu – przy wietrze do 85 km/h uszkodzenia linii energetycznych są realne.
- Jeśli wyjeżdżasz samochodem: RCB i służby drogowe przypominają, że przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń – np. na wiadukcie lub polnej drodze – istnieje ryzyko gwałtownego bocznego podmuchu. Na autostradach i drogach ekspresowych w pasie od zachodniopomorskiego po Mazowsze należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza jadąc autem z przyczepą, kamperem lub prowadząc pojazd o dużej powierzchni bocznej.
- Ogrodnicy i rolnicy powinni zabezpieczyć sadzonki i rośliny ozdobne na wypadek nocnych przymrozków – w nocy z soboty na niedzielę temperatura przy gruncie mogła spaść do -3°C, co jest groźne dla już kwitnących roślin. Warto też sprawdzić stan dachów po wietrznej sobocie – silne porywy mogą uszkadzać elementy pokrycia lub kominy.
Artykuł powstał na podstawie ostrzeżeń meteorologicznych IMGW-PIB obowiązujących od 4 do 7 kwietnia 2026 r. Sytuacja pogodowa jest dynamiczna – aktualne alerty dostępne na meteo.imgw.pl.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.