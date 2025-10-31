Inflacja spadła poniżej oczekiwań ekspertów! Czy to koniec drożyzny?
Inflacja poniżej oczekiwań. Donald Tusk ogłasza „koniec drożyzny”. Nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego przyniosły długo wyczekiwaną informację inflacja w Polsce znów spadła bardziej, niż przewidywali ekonomiści.
Ceny towarów i usług wzrosły o 2,9 procent w skali roku, co oznacza, że dynamika wzrostu cen wyraźnie hamuje. Premier Donald Tusk nie ukrywał satysfakcji i stwierdził, że Polacy zaczynają odczuwać realną ulgę w portfelach.
Według szefa rządu niższa inflacja to efekt stabilnej polityki gospodarczej, a także kontroli cen energii i żywności. Rząd podkreśla, że spadek inflacji idzie w parze ze wzrostem wynagrodzeń, co przekłada się na wyższą siłę nabywczą obywateli. Zdaniem Tuska to moment, w którym można mówić o końcu epoki drożyzny i stopniowym powrocie gospodarki do równowagi.
Ekonomiści są ostrożniejsi, ale przyznają, że obecne dane dają powody do optymizmu. Jeśli trend się utrzyma, Polska może utrzymać inflację w granicach celu Narodowego Banku Polskiego, a w przyszłym roku nawet zejść poniżej trzech procent. To dobra wiadomość dla kredytobiorców i przedsiębiorców, bo rośnie szansa na dalsze obniżki stóp procentowych.
Niższa inflacja to też ulga dla milionów rodzin, które w ostatnich latach musiały mierzyć się z gwałtownym wzrostem kosztów życia. Ceny produktów spożywczych, paliwa i energii przestały rosnąć w tak szybkim tempie, a część towarów – jak warzywa i nabiał zaczęła tanieć. Choć eksperci ostrzegają, że sytuacja na światowych rynkach wciąż może być zmienna, to obecny spadek inflacji to pierwszy tak wyraźny znak, że gospodarka wraca na właściwe tory.
