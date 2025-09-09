Intensywne burze uderzają w Polskę. IMGW ostrzega przed kumulacją opadów
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla kilku województw przed gwałtownymi burzami z intensywnymi opadami deszczu. W niektórych regionach możliwa jest kumulacja opadów do 45 mm, co oznacza ryzyko lokalnych podtopień i zalań. Najbardziej zagrożone są południowe i centralne obszary kraju.
We wtorek 9 września synoptycy IMGW wydali alerty I i II stopnia obejmujące pięć województw. Burze będą szczególnie niebezpieczne na południu Polski, gdzie oprócz intensywnych opadów spodziewane są silne porywy wiatru do 70 km/h oraz lokalny grad.
Które województwa pod ostrzeżeniami?
Ostrzeżenia I stopnia przed burzami obowiązują w części województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i lubelskiego. Jak informuje RMF24, burzom towarzyszyć będą lokalne silne opady deszczu od 20 do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Może też wystąpić grad.
Poważniejsze ostrzeżenia II stopnia wydano dla południowej części województwa małopolskiego i podkarpackiego. Na tych obszarach w trakcie burz miejscami wystąpią opady o sumie nawet do 45 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Prognozowany jest również lokalny opad gradu.
Według portalu Infometeo.pl, w województwie małopolskim alerty dotyczą powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, limanowskiego, myślenickiego, suskiego, tarnowskiego, miasta Tarnów, wadowickiego i wielickiego.
Harmonogram ostrzeżeń
W województwie mazowieckim i lubelskim alerty obowiązywają od godz. 13 do godz. 21 we wtorek. Na południu kraju ostrzeżenia są aktywne od godz. 11 do godz. 19.
Jak podaje portal TVN Meteo, po wczorajszych intensywnych burzach, które przeszły nad Polską, sytuacja pogodowa pozostaje napięta. W poniedziałek strażacy przeprowadzili 480 interwencji związanych z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu w całym kraju.
Kumulacja opadów – główne zagrożenie
Największym problemem będzie możliwość kumulacji opadów w niektórych regionach. Jak wyjaśnia IMGW, punktowo możliwe są sumy opadów do około 45 mm, co przy już nasączonej glebie może prowadzić do szybkich podtopień.
Portal O2.pl informuje, że ze względu na wysokie uwodnienie powietrza nad zagrożonymi obszarami, nawet niewielkie komórki burzowe mogą generować przejściowo silne opady deszczu. Możliwe jest także pojawianie się kolejnych komórek na tym samym obszarze, co ponownie będzie sprzyjać kumulacji sum opadów.
Meteorolodzy zapowiadają, że w ciągu dnia warunki sprzyjające rozwojowi burz będą stopniowo słabnąć, ale największe natężenie zjawisk burzowych spodziewane jest w pierwszej części dnia.
Alert RCB dla mieszkańców
Do mieszkańców zagrożonych regionów został wysłany alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. „Uwaga! Dziś (9.09) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb” – brzmi treść komunikatu.
To już kolejny dzień z rzędu, kiedy mieszkańcy Polski muszą przygotować się na gwałtowne zjawiska pogodowe. W poniedziałek synoptycy wydali nawet ostrzeżenie III stopnia dla powiatu nowosądeckiego w województwie małopolskim.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Burze z kumulacją opadów to poważne zagrożenie dla mieszkańców zagrożonych regionów. Po pierwsze, intensywne opady w krótkim czasie mogą doprowadzić do szybkich podtopień, szczególnie w obszarach zurbanizowanych, gdzie woda nie ma gdzie odpływać.
Po drugie, porywy wiatru do 70 km/h mogą powodować wyrywanie drzew, uszkodzenia dachów i zakłócenia w dostawach prądu. Grad stanowi dodatkowe zagrożenie dla samochodów, upraw rolnych i infrastruktury.
Po trzecie, osoby planujące podróże powinny śledzić komunikaty meteorologiczne i w miarę możliwości unikać przemieszczania się podczas najsilniejszych burz. Szczególnie niebezpieczne może być prowadzenie samochodu podczas intensywnych opadów z ograniczoną widocznością.
Jak się zabezpieczyć?
IMGW przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas burz. Należy unikać otwartych przestrzeni, nie chronić się pod drzewami i – jeśli to możliwe – odłożyć podróże samochodem do czasu poprawy warunków.
Właściciele posesji powinni zabezpieczyć przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, oraz sprawdzić drożność rynien i odpływów. W przypadku podtopienia należy bezwzględnie unikać poruszania się po zalanych drogach.
Służby ratownicze apelują też o nie zbliżanie się do wezbranych rzek i potoków. Podczas intensywnych opadów poziom wody może gwałtownie wzrosnąć, stwarzając śmiertelne zagrożenie.
Prognoza na kolejne dni
Według meteorologów, po przejściu obecnej fali burz sytuacja pogodowa powinna się ustabilizować. Jednak wrzesień zapowiada się jako miesiąc zmiennej aury z okresowymi nawrotami gwałtownych zjawisk.
Wyż Nina, który obecnie wpływa na pogodę w Polsce, ma stopniowo przynieść poprawę warunków, ale nie we wszystkich regionach jednocześnie. Eksperci zalecają śledzenie bieżących prognoz i ostrzeżeń meteorologicznych.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie II stopnia oznacza wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Mieszkańcy zagrożonych regionów powinni pozostać czujni i być przygotowani na szybkie zmiany sytuacji pogodowej. Aktualne ostrzeżenia można śledzić na stronie IMGW oraz w aplikacjach pogodowych.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.