Jadą na stacje paliw i dostają wysoki mandat. 5 tys. za niewłaściwy pojemnik
Za każdym razem, gdy napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie, a media zaczynają pisać o ryzyku wzrostu cen ropy, na stacjach benzynowych pojawiają się kolejki kierowców z kanistrem w bagażniku. To odruch zrozumiały, szczególnie że wielu Polaków pamięta scenariusz z lutego 2022 roku, gdy po wybuchu wojny na Ukrainie panika paliwowa rozlała się w kilka dni. Problem w tym, że robienie zapasów benzyny lub diesla podlega w Polsce konkretnym przepisom, o których większość kierowców nie ma pojęcia. Piwnica, balkon czy kanister po lemoniadzie to prosta droga do mandatu, a w najgorszym przypadku – do odpowiedzialności karnej.
Dwa zestawy przepisów – i oba dotyczą zwykłego kierowcy
Zanim kierowca w ogóle dotrze do garażu z kanistrem, musi zmierzyć się z pierwszym zestawem przepisów: dotyczącym przewozu paliwa po drodze. Benzyna i olej napędowy to materiały niebezpieczne w rozumieniu Europejskiej Umowy o Międzynarodowym Przewozie Drogowym Towarów Niebezpiecznych (ADR) oraz ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367). Obowiązują więc konkretne limity.
Osoba prywatna może przewozić paliwo w kanistrze o pojemności maksymalnie 60 litrów. Łącznie na jeden pojazd – niezależnie od liczby kanistrów – limit wynosi 240 litrów. Nie liczy się do tego paliwo w standardowym zbiorniku samochodu – to odrębna kwestia. Kanistry muszą być szczelne, zamykane i wykonane z materiałów odpornych na działanie benzyny lub oleju napędowego – czyli odpowiednio atestowane tworzywo sztuczne lub metal.
Warto wiedzieć, że choć przepisy ADR formalnie nie wymagają certyfikatu UN przy przewozie paliwa na potrzeby własne, większość stacji benzynowych odmówi zatankowania do pojemnika bez takiego oznaczenia. Certyfikat UN – widoczny jako oznaczenie na kanistrze, np. UN 1.9Y – potwierdza, że pojemnik przeszedł badania wytrzymałościowe i jest dopuszczony do kontaktu z substancjami niebezpiecznymi. Kanistry plastikowe z certyfikatem UN są wykonane z materiału HDPE odprowadzającego ładunki elektrostatyczne – to nie jest kosmetyczny szczegół, bo zwykły plastik w kontakcie z paliwem może wytworzyć iskrę.
Kanister po lemoniadzie, butelka PET, wiadro – każde z nich to problem
Brzmi oczywisto, ale praktyka pokazuje co innego: część kierowców próbuje tankować do przypadkowych pojemników. To zarówno niebezpieczne, jak i nielegalne. Za zapakowanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego w niecertyfikowanym opakowaniu grozi mandat w wysokości 3 000 zł. Za przewóz paliwa przekraczający dopuszczalne limity na pojazd – kolejne 2 000 zł. Kontrole prowadzi Inspekcja Transportu Drogowego i – wbrew przekonaniu wielu kierowców – nie ogranicza się wyłącznie do tirów.
Plastikowe butelki po napojach, wiadra, pojemniki po chemii domowej, beczki bez oznaczeń, zardzewiałe stare kanistry – wszystkie są w tej samej kategorii: niezgodne z przepisami i realne zagrożenie. Benzyna reaguje z nieodpowiednim plastikiem, kruszy go od środka, a opary w zamkniętym pojeździe mogą doprowadzić do samozapłonu.
Gdzie legalnie przechowywać – garaż tak, piwnica nie
Gdy kanister dotrze bezpiecznie do domu, zaczyna obowiązywać drugi zestaw przepisów: dotyczący przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo. Podstawowym aktem prawnym jest tutaj Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 22 czerwca 2010 r.).
Przepisy są precyzyjne co do miejsca. Wolnostojący garaż o powierzchni do 100 m² z materiałów niepalnych to najbezpieczniejsza opcja dla kierowcy chcącego trzymać większy zapas – dopuszczalne jest tu przechowywanie do 200 litrów benzyny lub oleju napędowego. W przypadku garaży wolnostojących o powierzchni powyżej 100 m² paliwo można przechowywać wyłącznie wtedy, gdy jest niezbędne do użytkowania pojazdu i trzymane w opakowaniach jednostkowych – przy czym warunki są tu znacznie bardziej restrykcyjne.
Znacznie surowsze limity obowiązują w garażu stanowiącym przybudówkę domu lub wbudowanym w bryłę budynku mieszkalnego, a także w garażach w zabudowie szeregowej. Tu limit spada do 60 litrów oleju napędowego albo 20 litrów benzyny. Różnica między dieslem a benzyną jest celowa: benzyna paruje intensywniej, jest lotna i niebezpieczna w zamkniętej przestrzeni połączonej z budynkiem mieszkalnym.
Osobną, bezwzględną kategorią zakazu są piwnice i podpiwniczenia budynków. To nie jest kwestia uznania czy interpretacji – przepisy zakazują przechowywania paliwa w piwnicach wprost. Opary benzyny są cięższe od powietrza, opadają do najniższych partii budynku i – przy spotkaniu z jakimkolwiek źródłem zapłonu, choćby włączoną pralką czy kotłem – mogą wywołać pożar lub wybuch. Podobny zakaz dotyczy balkonów, strychów i pomieszczeń w obrębie mieszkania.
Kara może wynieść 5 tys. zł – i to nie jest górna granica
Odpowiedzialność za nieprawidłowe przechowywanie paliwa reguluje art. 82 § 1 Kodeksu wykroczeń, który za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Grzywna może wynieść od 20 do 5 000 zł.
To jednak nie jest jedyna możliwa konsekwencja. Jeśli wskutek nieprawidłowego przechowywania paliwa dojdzie do pożaru, właściciel odpowiada nie tylko jako sprawca wykroczenia, ale potencjalnie również za szkody wyrządzone sąsiadom, budynkowi czy straży pożarnej wezwanej do akcji. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli stwierdzi naruszenie przepisów przeciwpożarowych. W przypadkach z uszczerbkiem na zdrowiu lub życiu sprawa wychodzi poza kodeks wykroczeń i może trafić do sądu karnego.
Straż pożarna ma uprawnienia do kontroli przechowywania materiałów niebezpiecznych, również w prywatnych posesjach – szczególnie po zgłoszeniu lub w ramach kontroli budynków wielorodzinnych. Kanistry w piwnicy bloku to ryzyko nie tylko własne, ale i dla wszystkich sąsiadów.
Paliwo ma datę ważności – i to krótszą, niż myślisz
Nawet jeśli kierowca przestrzega wszystkich przepisów co do limitu i miejsca przechowywania, jest jeszcze jeden aspekt, który warto wziąć pod uwagę, zanim ktoś zdecyduje się na większy zapas: paliwo się psuje. Dzisiejsze paliwa zawierają biokomponenty, które skracają ich trwałość do około 6 miesięcy w warunkach domowych. Benzyna po tym czasie może ulec zwodnieniu – na dnie kanistra zaczyna osadzać się woda, zmieniają się też proporcje składników. Olej napędowy może stać się pożywką dla bakterii beztlenowych, które niszczą układ paliwowy.
Wlanie przeterminowanego paliwa do silnika to w najłagodniejszym scenariuszu utrata osiągów i konieczność przepłukania układu, w cięższym – uszkodzenie wtryskiwaczy lub pompy paliwowej. Koszt naprawy przy nowoczesnych silnikach wysokoprężnych może przekroczyć kilka tysięcy złotych – zdecydowanie więcej, niż wynosi jakakolwiek oszczędność wynikająca z zakupu paliwa po niższej cenie.
Jeśli ktoś decyduje się na przechowywanie diesla lub benzyny, warto trzymać kanistry niemal pełne – mniej powietrza w środku spowalnia procesy utleniania. Pojemniki powinny stać z dala od okien, w stabilnej temperaturze, w ciemności. I należy zużywać paliwo rotacyjnie – starego nie dokładać do świeżego.
Rolnicy mają osobny limit – i znacznie wyższy
Przepisy traktują odmiennie rolników. Rolnik, który nie prowadzi zarejestrowanej działalności gospodarczej, ale posiada numer NIP, może przetransportować do 1 000 litrów oleju napędowego na jednostkę transportową (do 450 litrów w jednym zbiorniku). To zupełnie inna skala niż limit 240 litrów na pojazd dla osoby prywatnej – i wynika z realnych potrzeb pracy na roli: ciągniki, kombajny, agregaty wymagają dużych ilości paliwa w terenie oddalonym od stacji.
Kto chce legalnie przechowywać więcej paliwa niż pozwalają limity przewidziane dla garażu – np. we własnym zbiornik naziemnym lub podziemnym – musi spełnić znacznie bardziej restrykcyjne wymagania: uzyskać pozwolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i dozoru technicznego. Zbiorniki o pojemności powyżej 2 500 litrów wymagają rejestracji w lokalnej jednostce Urzędu Dozoru Technicznego i podlegają zewnętrznej rewizji co 2 lata.
Co powinieneś wiedzieć, zanim ruszysz na stację z kanistrem
Jeśli planujesz zrobić zapas paliwa – co samo w sobie jest legalne i rozsądne – oto konkretne zasady, których przestrzeganie chroni przed mandatem, pożarem i ubezpieczeniowymi kłopotami.
Zacznij od kanistra. Kupuj wyłącznie pojemniki z certyfikatem UN widocznym na obudowie – szukaj oznaczenia w stylu UN 1.9Y lub podobnego. Tanio kupiony kanister bez atestu nie tylko jest niezgodny z przepisami, ale i realnie niebezpieczny. Nowe kanistry z certyfikatem UN wykonane z tworzywa sztucznego mają datę produkcji na opakowaniu i nie powinny być używane dłużej niż 5 lat. Plastikowy kanister na benzynę oznaczone jest kolorem czerwonym, na diesla – żółtym lub czarnym.
Pamiętaj o limitach przy tankowaniu: jeden kanister do 60 litrów, łącznie na pojazd do 240 litrów. Na stacji benzynowej tankujesz bezpośrednio do kanistra – nie do butelek, wiader ani innych pojemników. Stacja ma prawo odmówić, jeśli pojemnik nie spełnia wymogów.
W domu paliwo ląduje w garażu, nie w piwnicy, nie na balkonie, nie w szopie obitej drewnem. Jeśli twój garaż przylega do domu lub jest wbudowany w bryłę budynku – limit to 60 litrów diesla albo 20 litrów benzyny. Jeśli masz wolnostojący garaż murowany, możesz przechowywać do 200 litrów. Kanistry trzymaj z dala od instalacji elektrycznej, kotłów, pieców i wszelkich źródeł zapłonu. W pobliżu kanistrów powinna znajdować się gaśnica – najlepiej proszkowa lub śniegowa, nigdy nie gas paliwa wodą.
Zużywaj paliwo z rotacją – nie trzymaj go latami jako „zapas strategiczny”. Po 6 miesiącach benzyna traci właściwości, diesel może zaczyna się starzeć. Planując zapas, licz na to, że zużyjesz go w ciągu kilku miesięcy, nie kilku lat.
