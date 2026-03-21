Jeden dzień i fiskus może zabrać ci 24 tys. zł. W 2026 roku kwoty biją rekordy
Od 1 stycznia 2026 roku urząd skarbowy może nałożyć na ciebie mandat sięgający 24 030 złotych – i to bez wyroku sądu, w uproszczonej procedurze, po prostu za spóźniony plik JPK czy błąd w ewidencji VAT. To nie jest scenariusz z gatunku science fiction – to matematyczna konsekwencja podwyżki płacy minimalnej, która od nowego roku wynosi 4806 zł brutto. Prawo karno-skarbowe wprost uzależnia wysokość mandatów od najniższego wynagrodzenia, więc każda podwyżka pensji minimalnej automatycznie podnosi też kary. Do tego dochodzi fakt, że polskie organy skarbowe osiągnęły skuteczność kontroli na poziomie 99,2 procent – co oznacza, że jeśli do ciebie przyjdą, niemal na pewno coś znajdą.
Płaca minimalna rośnie – kary skarbowe też. Mechanizm działa automatycznie
Wysokość kar za wykroczenia i przestępstwa skarbowe jest wprost powiązana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę – tak stanowi Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930 ze zm.). Nie ma tu żadnej uznaniowości ani decyzji ustawodawcy – każda podwyżka płacy minimalnej przekłada się na wyższe kary z mocy samego prawa.
Premier Donald Tusk podpisał rozporządzenie Rady Ministrów 12 września 2025 roku, ustalając minimalną płacę w 2026 roku na poziomie 4806 zł brutto – o 140 zł więcej niż w 2025. Efekt dla podatników jest natychmiastowy: maksymalny mandat karny wystawiony przez urząd skarbowy wzrósł do 24 030 zł (5-krotność płacy minimalnej zgodnie z art. 48 kks), a minimalny – do 480,60 zł (1/10 płacy minimalnej). Rok wcześniej było to odpowiednio 23 330 zł i 466 zł.
Jeśli sprawa trafi do sądu – bo podatnik odmówił przyjęcia mandatu lub wykroczenie jest poważniejsze – widełki są znacznie szersze. Sąd może wymierzyć grzywnę od tej samej kwoty minimalnej aż do 96 120 zł, czyli 20-krotności płacy minimalnej. W przypadku przestępstw skarbowych kary liczone są w stawkach dziennych, a ich maksymalna wysokość może sięgać 46,1 mln zł, a w przypadkach szczególnie kwalifikowanych – nawet ponad 69 milionów złotych.
Warto podkreślić jedną rzecz: przyjęcie mandatu wymaga zgody podatnika. Jeśli jej nie wyrazisz, sprawa trafia przed sąd – a tam kary mogą być wyższe niż proponowany mandat. W praktyce więc odmowa podpisania blankietu to gra o większe stawki, nie ucieczka od problemu.
99,2 proc. kontroli kończy się znalezieniem nieprawidłowości
Samo podniesienie kar nie byłoby może tak groźne, gdyby nie równoczesny wzrost skuteczności fiskusa. Dane Ministerstwa Finansów za pierwszą połowę 2025 roku pokazują, że spośród 3979 zakończonych kontroli podatkowych aż 3948 wykryło nieprawidłowości – to 99,2 procent. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 98,6 procent. Kontrole celno-skarbowe są nieco mniej bezbłędne, ale i tak trafiają w około 98 procentach przypadków.
Jak to możliwe? „Od kilku lat obserwujemy znaczący spadek liczby kontroli podatkowych. W 2024 roku, w porównaniu z 2022 rokiem, liczba kontroli podatkowych w Polsce spadła o prawie połowę. To nie oznacza jednak osłabienia aktywności organów podatkowych. Do weryfikowania prawidłowości rozliczeń coraz częściej wykorzystywane są czynności sprawdzające, których liczba z roku na rok rośnie” – komentuje dr Renata Burchart z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cytowana przez portal Filary Biznesu.
Innymi słowy: fiskus przeprowadza mniej formalnych kontroli, ale każdą z nich poprzedza coraz dokładniejszą analizą. W pierwszej połowie 2025 roku wszczęto 4271 kontroli podatkowych – o 16,4 procent mniej niż rok wcześniej, kiedy było ich 5108. Logika jest prosta: skoro narzędzia analityczne pozwalają z góry wytypować firmy z bardzo wysokim prawdopodobieństwem nieprawidłowości, nie ma sensu tracić czasu na podmioty rozliczające się poprawnie.
2,64 miliona działań kontrolnych w 2025 roku. Czynności sprawdzające zastępują tradycyjne wizyty
Za liczbą 4271 formalnych kontroli kryje się coś o wiele bardziej istotnego. Ministerstwo Finansów podało, że KAS przeprowadziła w 2025 roku łącznie 2,64 miliona działań kontrolnych – o 9,4 procent więcej niż rok wcześniej. Zdecydowaną większość stanowiły czynności sprawdzające, nie kontrole podatkowe sensu stricto.
Różnica jest fundamentalna. Formalna kontrola podatkowa rządzi się ścisłymi przepisami – ma określone ramy czasowe, organ musi respektować prawa podatnika do gromadzenia dowodów, a podatnik wie, że jest kontrolowany. Czynności sprawdzające to procedura znacznie bardziej elastyczna: szybsza, mniej sformalizowana i – co ważne – organy podatkowe mogą je prowadzić praktycznie bez ograniczeń czasowych i z dowolną częstotliwością. Przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy, że w ramach czynności sprawdzających urząd może żądać dużej ilości dokumentów, do przekazania których podatnik formalnie nie jest zobowiązany tak, jak podczas kontroli.
Wzrost ustaleń z działań kontrolnych KAS w 2025 roku wyniósł 29,1 procent w porównaniu do roku 2024 – z 14,76 mld zł do 19,05 mld zł. Jednocześnie kwota ustaleń z kontroli celno-skarbowych wzrosła o 46,4 procent, przy mniejszej liczbie samych kontroli. To potwierdza, że system działa coraz precyzyjniej.
Fikcyjne faktury: 376,8 tys. dokumentów, wartość ponad 10,9 mld zł
Szczególnym obszarem zainteresowania KAS pozostają fikcyjne faktury. Dane Ministerstwa Finansów za cały 2025 rok są imponujące i niepokojące jednocześnie: organy skarbowe wykryły 376,8 tysięcy fikcyjnych faktur o łącznej wartości ponad 10,9 miliarda złotych. To wzrost o 29,2 procent w stosunku do roku 2024 i jednocześnie najwyższy wynik od 2017 roku.
Wiceminister finansów Stawicki komentując te dane dla agencji PAP stwierdził, że wyniki pokazują rosnącą trafność typowania: „wszczęliśmy o 27 proc. mniej kontroli celno-skarbowych, to jednocześnie uszczuplenia wykryte wzrosły o 46 proc.”
Narzędzia, które stoją za tymi wynikami, to przede wszystkim pliki JPK – czyli Jednolite Pliki Kontrolne przesyłane regularnie przez firmy do skarbówki. Systemy informatyczne KAS automatycznie porównują dane z JPK różnych podatników, szukając niespójności: faktura wystawiona przez firmę A powinna pojawić się po stronie kosztów u firmy B. Jeśli tak nie jest, system to odnotowuje.
Do tych narzędzi dołączył teraz Krajowy System e-Faktur (KSeF), który jest stopniowo wdrażany jako obowiązkowy. KSeF daje fiskusowi wgląd w faktury między firmami niemal w czasie rzeczywistym, zanim podatnik złoży jakąkolwiek deklarację. Oznacza to, że przestrzeń do korygowania ewentualnych błędów znacznie się skurczyła – i podobnie przestrzeń do jakichkolwiek działań w szarej strefie.
Za co grożą mandaty? Lista wykroczeń, o których wiele osób nie wie
Kodeks karny skarbowy przewiduje tryb mandatowy dla wykroczeń, w których kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności nie przekracza 5-krotności płacy minimalnej – czyli w 2026 roku właśnie 24 030 zł. Ale wśród wykroczeń skarbowych są też takie, które nie muszą wiązać się z żadnym uszczupleniem podatku – wystarczy samo naruszenie formalnego obowiązku.
Do najczęstszych powodów mandatów należą: nieterminowe złożenie pliku JPK_VAT, błędy w ewidencji VAT lub jej nierzetelne prowadzenie, brak terminowej rejestracji jako podatnik VAT lub brak aktualizacji danych w urzędzie skarbowym, a także nieprawidłowe prowadzenie księgi podatkowej. W niektórych przypadkach – szczególnie gdy wykroczenie popełnił pracownik działający w imieniu firmy – mandat może trafić do konkretnej osoby fizycznej, nie tylko do spółki.
Warto pamiętać, że jeden epizod – przykładowo tygodniowe spóźnienie z JPK – może wygenerować kilka odrębnych zarzutów, jeśli przy okazji sprawdzania dokumentacji urząd skarbowy napotka inne uchybienia. Każde traktowane jest jako osobne wykroczenie.
Co wyróżnia firmę, którą system „oznacza” do kontroli
Algorytmy KAS nie są tajemnicą – w ogólnych zarysach Ministerstwo Finansów opisuje je w dokumentach strategicznych. Szacunkową skuteczność typowania podatników do kontroli podatkowej resort zaplanował w zarządzeniu w sprawie kierunków działania KAS na lata 2025-2028 na poziomie 93,1 procent – ale realia przebiły ten cel o prawie 6 punktów procentowych.
Sygnały, które szczególnie zainteresują systemy analityczne KAS, to przede wszystkim: wykazywanie strat w firmie przy jednoczesnym trybie życia sugerującym wysokie dochody (zakup nieruchomości, nowy samochód, kosztowne urlopy), duże zakupy przy niskich lub zerowych wykazanych przychodach, nieregularności w relacji między danymi z JPK a treścią składanych deklaracji oraz transakcje gotówkowe przekraczające równowartość 15 000 euro – te są automatycznie zgłaszane Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.
Nie bez znaczenia jest też branża. Historycznie VAT-owskie oszustwa koncentrowały się w kilku sektorach – stali, elektronice, paliwach, złocie. Firmy działające w tych obszarach lub utrzymujące intensywne relacje handlowe z podmiotami z tych branż mogą być typowane do kontroli z wyższym prawdopodobieństwem niż inne.
Czy rząd przewiduje jakiekolwiek ulgi? Na razie nie
W 2025 roku rząd przyjął pakiet projektów ustaw deregulacyjnych, który miał między innymi złagodzić kary za błędy o charakterze czysto formalnym, nieskutkujące uszczupleniem podatku. Na razie nie weszły one jednak w życie w kształcie, który zmieniałby wysokość mandatów – automatyczny wzrost kar związany z podwyżką płacy minimalnej nastąpił 1 stycznia 2026 roku bez żadnych korekt.
Jeśli deregulacja ostatecznie wejdzie w życie, dotyczyłaby wyłącznie pomyłek niemających wpływu na wysokość należnego podatku. Dla celowych naruszeń przepisów podatkowych żadna taryfa ulgowa nie jest planowana. Maksymalne kary – mandatowe, sądowe i za przestępstwa skarbowe – pozostają na poziomach określonych powyżej.
Co zrobić, żeby nie dostać mandatu – praktyczny poradnik dla czytelnika
- Pilnuj kalendarza podatkowego bezwzględnie. Spóźnienie nawet o jeden dzień z JPK_VAT, deklaracją VAT czy PIT może skutkować automatycznym mandatem. W 2026 roku dolna granica kary to 480,60 zł, ale realistyczna kwota za typowe opóźnienie formalne może być wielokrotnie wyższa, zależnie od oceny urzędnika.
- Zachowaj pełną dokumentację przez co najmniej 5 lat. Organy skarbowe mogą sięgać wstecz do rozliczeń z poprzednich lat – termin przedawnienia zobowiązań podatkowych wynosi co do zasady 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 Ordynacji podatkowej – Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 ze zm.). Faktury, umowy, wyciągi bankowe, potwierdzenia przelewów – to wszystko może cię uratować przy kontroli.
- Dbaj o spójność danych. Twoje JPK, deklaracje, rejestry zakupów i sprzedaży muszą być ze sobą zgodne. Systemy KAS automatycznie porównują dane różnych podatników – jeśli twój dostawca wykazał fakturę na określoną kwotę, a ty jej nie ująłeś po stronie kosztów lub zakupów VAT, algorytm to odnotuje.
- Nie ignoruj wezwań i czynności sprawdzających. Jeśli urząd prosi o wyjaśnienia lub dokumenty w ramach czynności sprawdzających, reaguj szybko i kompletnie. Opieszałość lub brak odpowiedzi może zamienić łagodną procedurę w formalną kontrolę podatkową.
- Przy poważniejszych wątpliwościach korzystaj z doradcy podatkowego. Szczególnie jeśli prowadzisz działalność w branżach historycznie obciążonych ryzykiem kontroli lub planujesz większe transakcje – konsultacja z doradcą może kosztować mniej niż mandat.
- Pamiętaj: mandat wymaga twojej zgody. Jeśli go nie przyjmiesz, sprawa trafia do sądu – gdzie kary mogą być wyższe. Odmowa ma sens tylko wtedy, gdy masz solidne podstawy do podważenia zarzutu i jesteś gotów na dłuższe postępowanie.
