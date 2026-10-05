Jedyny taki tunel w Warszawie. 12 kamer śledzących każdy pojazd. Wystarczy przyspieszyć i mandat jest pewny
W tunelu trasy S2 pod Ursynowem obowiązuje limit 80 km/h, a przejazd 2,5-kilometrowego odcinka obserwuje 12 kamer odcinkowego pomiaru prędkości, które liczą średnią z całego przejazdu, a nie prędkość w jednym punkcie. System działa od otwarcia tunelu 20 grudnia 2021 roku i obejmuje wszystkie 3 pasy w obu kierunkach. Różnica między jazdą 80 a 91 km/h to niecałe 14 sekund, a średnia powyżej 90 km/h oznacza mandat od 100 zł i 2 punkty karne.
Kamery mierzą czas między wjazdem a wyjazdem, więc hamowanie tuż przed bramownicą niczego nie zmienia
Kamery zamontowano na bramownicach i portalach przy wjazdach i wyjazdach z tunelu, który leży na odcinku S2 między węzłami Puławska i Wilanów. Jak powiedziała rzeczniczka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Monika Niżniak w rozmowie z portalem Dziennik.pl, na wjazdach i wyjazdach zamontowano 12 kamer, a automatyczną kontrolą objęto 2,5-kilometrowy odcinek drogi. System wylicza średnią prędkość pojazdu na podstawie czasu przejazdu między początkiem a końcem monitorowanego odcinka. Zdjęcie dokumentujące wykroczenie zawiera miejsce, datę i godzinę pomiaru, długość odcinka, dozwoloną prędkość oraz pas ruchu, którym jechał samochód. Limit 80 km/h dotyczy zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych, a za pomiar odpowiada Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) działające w strukturach GITD. Ponieważ liczy się czas całego przejazdu, hamowanie tuż przed kamerą zwykle niczego nie ratuje, na co zwraca uwagę serwis Motoguru. Urządzenia działają przy tym bez przerwy, także w trudnych warunkach pogodowych, jak opisała Interia.
Przekroczenie limitu o 11 km/h skraca przejazd tunelu o niecałe 14 sekund
|Średnia prędkość w tunelu
|Czas przejazdu 2,5 km
|Zysk względem 80 km/h
|80 km/h
|1 min 52 s
|0 s
|91 km/h
|1 min 39 s
|ok. 14 s
|100 km/h
|1 min 30 s
|ok. 23 s
|110 km/h
|1 min 22 s
|ok. 31 s
|120 km/h
|1 min 15 s
|ok. 38 s
Czasy to nasze wyliczenia dla długości 2,5 km, którą podaje GITD, więc rzeczywisty pomiar może się różnić o kilka sekund. Wniosek jest jednak prosty: nawet jazda 120 km/h oszczędza mniej niż 40 sekund, a oznacza mandat, punkty karne i ryzyko w tunelu, w którym nie ma pasa do ucieczki.
Średnia powyżej 90 km/h oznacza mandat od 100 zł, a powyżej 110 km/h kwota rośnie do 800 zł
Zgodnie z art. 92a ustawy z 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114, z późn. zm.) kierowca, który nie stosuje się do ograniczenia prędkości, podlega karze grzywny, a wysokość mandatu wynika z taryfikatora. Taryfikator przewiduje 50 zł i 1 punkt za przekroczenie do 10 km/h, natomiast w zestawieniach CANARD najniższy próg zaczyna się od 11 km/h ponad limit, czyli w tunelu od średniej 91 km/h. Limit w tunelu wynosi 80 km/h, a nie 90.
|Średnia w tunelu
|Przekroczenie
|Mandat
|Mandat w recydywie
|Punkty karne
|91-95 km/h
|11-15 km/h
|100 zł
|brak recydywy
|2
|96-100 km/h
|16-20 km/h
|200 zł
|brak recydywy
|3
|101-105 km/h
|21-25 km/h
|300 zł
|brak recydywy
|5
|106-110 km/h
|26-30 km/h
|400 zł
|brak recydywy
|7
|111-120 km/h
|31-40 km/h
|800 zł
|1600 zł
|9
|121-130 km/h
|41-50 km/h
|1000 zł
|2000 zł
|11
|131-140 km/h
|51-60 km/h
|1500 zł
|3000 zł
|13
|141-150 km/h
|61-70 km/h
|2000 zł
|4000 zł
|14
|powyżej 150 km/h
|powyżej 70 km/h
|2500 zł
|5000 zł
|15
Podwojenie mandatu dotyczy ponownego przekroczenia prędkości w ciągu 2 lat i jest możliwe dopiero od progu 31 km/h ponad limit. Punkty karne przy recydywie się nie podwajają, zmienia się wyłącznie kwota mandatu.
Po przejeździe pierwszym pismem jest wezwanie do wskazania kierującego, a mandat pojawia się dopiero potem
Dane z kamer trafiają do CANARD, gdzie pracownik sprawdza materiał, a właściciela pojazdu ustala się w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Do właściciela wysyłane jest wezwanie do wskazania, kto kierował autem, a samo wezwanie nie jest jeszcze mandatem, a przyjęcie mandatu jest dobrowolne, jak wyjaśnia serwis Nomando. Właściciel wybiera jedno z 3 oświadczeń: przyznaje, że jechał sam, i przyjmuje mandat albo go odrzuca, wskazuje osobę, której powierzył pojazd, albo nie wskazuje nikogo i przyjmuje mandat za niewskazanie bądź odmawia jego przyjęcia. Według Punkta.pl na tej podstawie CANARD wysyła mandat, kieruje sprawę do wskazanego kierowcy albo przekazuje ją do sądu. Mandat powinien zostać wystawiony w ciągu 180 dni od ujawnienia przekroczenia, a na wniosek o ukaranie do sądu inspektorzy mają 2 lata, jak podaje Rankomat. Wezwanie dociera zwykle po kilku do kilkunastu tygodniach.
W 2025 roku tunel S2 zarejestrował ponad 13,7 tys. wykroczeń, czyli ponad połowę z 26,9 tys. w stolicy
Jak podawaliśmy w sierpniu w Warszawie w Pigułce, w całym 2025 roku odcinkowe pomiary w stolicy zarejestrowały 26,9 tys. wykroczeń, z czego ponad 13,7 tys. przypadło na tunel trasy S2. Wzorzec jest stały od początku działania systemu. W pierwszych 11 dniach po otwarciu kamery zarejestrowały 4623 przekroczenia, najczęściej o 11-20 km/h, ale zdarzyło się też 59 przypadków przekroczeń o ponad 50 km/h, czyli średniej powyżej 130 km/h, jak przekazała Monika Niżniak według portalu Motocaina. Po miesiącu CANARD odnotował ponad 8 tys. naruszeń przy 1,2 mln pojazdów, które przejechały tunel, czyli około 0,7 procent wszystkich przejazdów. Około 65 procent naruszeń mieściło się w najniższym progu 11-20 km/h, a w stronę Poznania zarejestrowano ich 5113, w stronę Terespola 2891. Do właścicieli pojazdów wysłano wtedy blisko 6,8 tys. wezwań. W skali kraju odcinkowe pomiary ujawniły w 2025 roku 470,5 tys. wykroczeń, o 26 procent więcej niż rok wcześniej, jak opisała Interia.
Tunel nie jest jedynym odcinkowym pomiarem na S2. Dalej na wschód, między węzłami Warszawa Wilanów i Lubelska, kontrolą objęto 10,3 km z limitem 100 km/h, jak opisał AutoCentrum, a średnia 120 km/h oznacza tam mandat 200 zł i 3 punkty karne.
Tempomat ustawiony na 80 km/h przed wjazdem do tunelu zamyka temat mandatu
Najprościej ustawić tempomat na 80 km/h jeszcze przed bramownicą, bo stała prędkość na całym 2,5-kilometrowym odcinku daje średnią równą limitowi. Rozpędzanie się w środku tunelu niczego nie nadrabia, a wolniejszy fragment może obniżyć średnią tylko wtedy, gdy kierowca naprawdę zwolni, co w ruchu na 3 pasach bywa niebezpieczne. Limit dotyczy aut osobowych i ciężarowych, a kamery rejestrują pas ruchu, więc zmiana pasa nic nie zmienia. Wezwanie z CANARD wymaga odpowiedzi w terminie podanym w piśmie, a brak odpowiedzi kończy się mandatem za niewskazanie kierującego albo sprawą w sądzie. W piśmie trzeba sprawdzić datę, godzinę, długość odcinka, zdjęcie i pas ruchu, bo spory o mandat dotyczą zwykle materiału dowodowego i ustalenia kierowcy, jak zaznacza Motoguru.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.