Jedyny taki tunel w Warszawie. 12 kamer śledzących każdy pojazd. Wystarczy przyspieszyć i mandat jest pewny

5 października 2026 20:12 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

W tunelu trasy S2 pod Ursynowem obowiązuje limit 80 km/h, a przejazd 2,5-kilometrowego odcinka obserwuje 12 kamer odcinkowego pomiaru prędkości, które liczą średnią z całego przejazdu, a nie prędkość w jednym punkcie. System działa od otwarcia tunelu 20 grudnia 2021 roku i obejmuje wszystkie 3 pasy w obu kierunkach. Różnica między jazdą 80 a 91 km/h to niecałe 14 sekund, a średnia powyżej 90 km/h oznacza mandat od 100 zł i 2 punkty karne.

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Tunel S2 w Warszawie
Fot. PX Media / Shutterstock.

Kamery mierzą czas między wjazdem a wyjazdem, więc hamowanie tuż przed bramownicą niczego nie zmienia

Kamery zamontowano na bramownicach i portalach przy wjazdach i wyjazdach z tunelu, który leży na odcinku S2 między węzłami Puławska i Wilanów. Jak powiedziała rzeczniczka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Monika Niżniak w rozmowie z portalem Dziennik.pl, na wjazdach i wyjazdach zamontowano 12 kamer, a automatyczną kontrolą objęto 2,5-kilometrowy odcinek drogi. System wylicza średnią prędkość pojazdu na podstawie czasu przejazdu między początkiem a końcem monitorowanego odcinka. Zdjęcie dokumentujące wykroczenie zawiera miejsce, datę i godzinę pomiaru, długość odcinka, dozwoloną prędkość oraz pas ruchu, którym jechał samochód. Limit 80 km/h dotyczy zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych, a za pomiar odpowiada Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) działające w strukturach GITD. Ponieważ liczy się czas całego przejazdu, hamowanie tuż przed kamerą zwykle niczego nie ratuje, na co zwraca uwagę serwis Motoguru. Urządzenia działają przy tym bez przerwy, także w trudnych warunkach pogodowych, jak opisała Interia.

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Przekroczenie limitu o 11 km/h skraca przejazd tunelu o niecałe 14 sekund

Średnia prędkość w tunelu Czas przejazdu 2,5 km Zysk względem 80 km/h
80 km/h 1 min 52 s 0 s
91 km/h 1 min 39 s ok. 14 s
100 km/h 1 min 30 s ok. 23 s
110 km/h 1 min 22 s ok. 31 s
120 km/h 1 min 15 s ok. 38 s

Czasy to nasze wyliczenia dla długości 2,5 km, którą podaje GITD, więc rzeczywisty pomiar może się różnić o kilka sekund. Wniosek jest jednak prosty: nawet jazda 120 km/h oszczędza mniej niż 40 sekund, a oznacza mandat, punkty karne i ryzyko w tunelu, w którym nie ma pasa do ucieczki.

Średnia powyżej 90 km/h oznacza mandat od 100 zł, a powyżej 110 km/h kwota rośnie do 800 zł

Zgodnie z art. 92a ustawy z 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114, z późn. zm.) kierowca, który nie stosuje się do ograniczenia prędkości, podlega karze grzywny, a wysokość mandatu wynika z taryfikatora. Taryfikator przewiduje 50 zł i 1 punkt za przekroczenie do 10 km/h, natomiast w zestawieniach CANARD najniższy próg zaczyna się od 11 km/h ponad limit, czyli w tunelu od średniej 91 km/h. Limit w tunelu wynosi 80 km/h, a nie 90.

Średnia w tunelu Przekroczenie Mandat Mandat w recydywie Punkty karne
91-95 km/h 11-15 km/h 100 zł brak recydywy 2
96-100 km/h 16-20 km/h 200 zł brak recydywy 3
101-105 km/h 21-25 km/h 300 zł brak recydywy 5
106-110 km/h 26-30 km/h 400 zł brak recydywy 7
111-120 km/h 31-40 km/h 800 zł 1600 zł 9
121-130 km/h 41-50 km/h 1000 zł 2000 zł 11
131-140 km/h 51-60 km/h 1500 zł 3000 zł 13
141-150 km/h 61-70 km/h 2000 zł 4000 zł 14
powyżej 150 km/h powyżej 70 km/h 2500 zł 5000 zł 15

Podwojenie mandatu dotyczy ponownego przekroczenia prędkości w ciągu 2 lat i jest możliwe dopiero od progu 31 km/h ponad limit. Punkty karne przy recydywie się nie podwajają, zmienia się wyłącznie kwota mandatu.

Po przejeździe pierwszym pismem jest wezwanie do wskazania kierującego, a mandat pojawia się dopiero potem

Dane z kamer trafiają do CANARD, gdzie pracownik sprawdza materiał, a właściciela pojazdu ustala się w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Do właściciela wysyłane jest wezwanie do wskazania, kto kierował autem, a samo wezwanie nie jest jeszcze mandatem, a przyjęcie mandatu jest dobrowolne, jak wyjaśnia serwis Nomando. Właściciel wybiera jedno z 3 oświadczeń: przyznaje, że jechał sam, i przyjmuje mandat albo go odrzuca, wskazuje osobę, której powierzył pojazd, albo nie wskazuje nikogo i przyjmuje mandat za niewskazanie bądź odmawia jego przyjęcia. Według Punkta.pl na tej podstawie CANARD wysyła mandat, kieruje sprawę do wskazanego kierowcy albo przekazuje ją do sądu. Mandat powinien zostać wystawiony w ciągu 180 dni od ujawnienia przekroczenia, a na wniosek o ukaranie do sądu inspektorzy mają 2 lata, jak podaje Rankomat. Wezwanie dociera zwykle po kilku do kilkunastu tygodniach.

W 2025 roku tunel S2 zarejestrował ponad 13,7 tys. wykroczeń, czyli ponad połowę z 26,9 tys. w stolicy

Jak podawaliśmy w sierpniu w Warszawie w Pigułce, w całym 2025 roku odcinkowe pomiary w stolicy zarejestrowały 26,9 tys. wykroczeń, z czego ponad 13,7 tys. przypadło na tunel trasy S2. Wzorzec jest stały od początku działania systemu. W pierwszych 11 dniach po otwarciu kamery zarejestrowały 4623 przekroczenia, najczęściej o 11-20 km/h, ale zdarzyło się też 59 przypadków przekroczeń o ponad 50 km/h, czyli średniej powyżej 130 km/h, jak przekazała Monika Niżniak według portalu Motocaina. Po miesiącu CANARD odnotował ponad 8 tys. naruszeń przy 1,2 mln pojazdów, które przejechały tunel, czyli około 0,7 procent wszystkich przejazdów. Około 65 procent naruszeń mieściło się w najniższym progu 11-20 km/h, a w stronę Poznania zarejestrowano ich 5113, w stronę Terespola 2891. Do właścicieli pojazdów wysłano wtedy blisko 6,8 tys. wezwań. W skali kraju odcinkowe pomiary ujawniły w 2025 roku 470,5 tys. wykroczeń, o 26 procent więcej niż rok wcześniej, jak opisała Interia.

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Tunel nie jest jedynym odcinkowym pomiarem na S2. Dalej na wschód, między węzłami Warszawa Wilanów i Lubelska, kontrolą objęto 10,3 km z limitem 100 km/h, jak opisał AutoCentrum, a średnia 120 km/h oznacza tam mandat 200 zł i 3 punkty karne.

Tempomat ustawiony na 80 km/h przed wjazdem do tunelu zamyka temat mandatu

Najprościej ustawić tempomat na 80 km/h jeszcze przed bramownicą, bo stała prędkość na całym 2,5-kilometrowym odcinku daje średnią równą limitowi. Rozpędzanie się w środku tunelu niczego nie nadrabia, a wolniejszy fragment może obniżyć średnią tylko wtedy, gdy kierowca naprawdę zwolni, co w ruchu na 3 pasach bywa niebezpieczne. Limit dotyczy aut osobowych i ciężarowych, a kamery rejestrują pas ruchu, więc zmiana pasa nic nie zmienia. Wezwanie z CANARD wymaga odpowiedzi w terminie podanym w piśmie, a brak odpowiedzi kończy się mandatem za niewskazanie kierującego albo sprawą w sądzie. W piśmie trzeba sprawdzić datę, godzinę, długość odcinka, zdjęcie i pas ruchu, bo spory o mandat dotyczą zwykle materiału dowodowego i ustalenia kierowcy, jak zaznacza Motoguru.

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