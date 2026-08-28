Jedziecie w 5 osób po Warszawie? Ten bilet kosztuje 40 zł i działa cały weekend
Pięć osób może przez cały weekend jeździć bez limitu autobusami, tramwajami, metrem i innymi środkami Warszawskiego Transportu Publicznego, płacąc łącznie 40 zł. To zaledwie 8 zł na osobę. Bilet działa od piątku od godz. 19.00 aż do poniedziałku do godz. 8.00, obejmuje pierwszą i drugą strefę, linie dzienne i nocne, a dodatkowo jest honorowany na parkingach Parkuj i Jedź. Przy pięciu dorosłych osobach oszczędność w stosunku do pięciu zwykłych biletów weekendowych wynosi aż 80 zł.
W warszawskiej taryfie znajduje się bilet, który szczególnie opłaca się rodzinom i grupom znajomych. Nie jest ograniczony do jednego dnia ani określonej liczby przejazdów. Bilet weekendowy grupowy pozwala grupie liczącej maksymalnie pięć osób korzystać z komunikacji miejskiej praktycznie przez cały weekend.
Jego cena wynosi 40 zł i nie zmienia się w zależności od tego, czy podróżują dwie, trzy, cztery czy pięć osób. Im większa grupa, tym koszt przypadający na jednego pasażera jest niższy.
40 zł za całą grupę od piątkowego wieczoru do poniedziałku rano
Zasady są bardzo proste. Bilet weekendowy grupowy obowiązuje od godz. 19.00 w piątek do godz. 8.00 w poniedziałek. W tym czasie grupa może wykonywać nieograniczoną liczbę przejazdów.
Nie trzeba więc zastanawiać się przy każdym wejściu do autobusu, czy wystarczy bilet 20-minutowy, 75-minutowy czy 90-minutowy. Nie ma też znaczenia liczba przesiadek.
Bilet obejmuje zarówno pierwszą, jak i drugą strefę biletową. Można korzystać z linii dziennych i nocnych objętych warszawską taryfą.
Największe znaczenie ma jednak cena. Przy maksymalnej liczbie pięciu pasażerów wygląda to następująco:
- 2 osoby – 20 zł na osobę za cały weekend,
- 3 osoby – około 13,33 zł na osobę,
- 4 osoby – 10 zł na osobę,
- 5 osób – tylko 8 zł na osobę.
Dla porównania zwykły, indywidualny bilet weekendowy kosztuje 24 zł w wersji normalnej.
Gdyby pięciu dorosłych pasażerów kupiło pięć takich biletów, zapłaciliby łącznie 120 zł. Bilet grupowy kosztuje 40 zł. W portfelu zostaje więc 80 zł.
Nawet w przypadku dwóch dorosłych osób bilet grupowy może się opłacić. Dwa normalne bilety weekendowe kosztują 48 zł, czyli o 8 zł więcej niż jeden grupowy.
Można jeździć metrem, autobusami i tramwajami bez limitu
Bilet nie jest przeznaczony wyłącznie dla turystów. Może być przydatny także warszawiakom, którzy przez weekend planują kilka wyjść z rodziną albo znajomymi i zamiast samochodu chcą przemieszczać się komunikacją.
Jednego dnia można pojechać do centrum, później na Pragę, wieczorem wrócić nocnym autobusem, a następnego dnia ponownie korzystać z komunikacji. Nie trzeba kupować kolejnych biletów, dopóki trwa okres ważności biletu weekendowego.
To szczególnie wygodne podczas intensywnego weekendu w Warszawie. Przy kilku przejazdach dziennie koszt zwykłych biletów jednorazowych szybko zaczyna rosnąć.
Przykładowo normalny bilet 75-minutowy obowiązujący w pierwszej strefie kosztuje 4,40 zł. Jeśli pięć osób wykona tylko cztery oddzielne podróże wymagające za każdym razem nowego biletu, koszt wyniesie już 88 zł. Bilet grupowy nadal kosztuje 40 zł i pozwala jeździć znacznie dłużej.
Bilet działa również na parkingach P+R
Jest jeszcze jedna korzyść, która może być szczególnie interesująca dla osób przyjeżdżających do Warszawy samochodem. Bilet weekendowy grupowy jest honorowany także na parkingach Parkuj i Jedź.
System P+R został stworzony po to, aby kierowca mógł zostawić samochód przy węźle komunikacyjnym, a dalszą część podróży odbyć transportem publicznym.
Od 2024 roku warszawskie parkingi P+R mogą być wykorzystywane również przez cały weekend. Miasto zlikwidowało wcześniejszą weekendową przerwę techniczną. Warunkiem korzystania z parkingu na zasadach określonych przez WTP jest posiadanie odpowiedniego ważnego biletu lub uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.
Na liście honorowanych biletów znajduje się również bilet weekendowy grupowy.
Dla rodziny albo grupy znajomych przyjeżdżających spoza centrum oznacza to możliwość pozostawienia auta na P+R i dalszego poruszania się komunikacją bez kupowania kolejnych biletów przez cały weekend.
Bilet obejmuje również drugą strefę
Kolejną zaletą jest brak konieczności ograniczania się do granic pierwszej strefy. Wszystkie bilety weekendowe w Warszawie obowiązują w strefach 1 i 2.
Ma to znaczenie dla osób podróżujących także po podwarszawskich miejscowościach obsługiwanych przez linie funkcjonujące w ramach Warszawskiego Transportu Publicznego.
Zwykły bilet dobowy na pierwszą i drugą strefę kosztuje obecnie 26 zł dla jednej osoby. Pięć takich biletów to już 130 zł za zaledwie 24 godziny podróżowania. Grupowy bilet weekendowy dla pięciu osób kosztuje 40 zł i może obowiązywać od piątkowego wieczoru aż do poniedziałkowego poranka.
Nie należy jednak mylić biletu weekendowego z biletem 3-dniowym. Ten drugi jest liczony przez 72 godziny od momentu skasowania i kosztuje 57 zł w strefach 1+2. Weekendowy ma natomiast z góry określone ramy czasowe.
Nie musi być pięciu pasażerów
Nazwa „grupowy” może sugerować, że do skorzystania z biletu konieczne jest zebranie pełnej pięcioosobowej grupy. Tak nie jest.
Przepisy mówią o grupie liczącej do pięciu osób. Z biletu mogą więc korzystać również dwie, trzy albo cztery osoby.
W przypadku pasażerów płacących normalną cenę biletów weekendowych oferta zaczyna być korzystna już dla dwóch osób. Im więcej osób, tym większa różnica.
- 2 zwykłe bilety weekendowe – 48 zł; grupowy – 40 zł,
- 3 zwykłe bilety – 72 zł; grupowy – 40 zł,
- 4 zwykłe bilety – 96 zł; grupowy – 40 zł,
- 5 zwykłych biletów – 120 zł; grupowy – 40 zł.
Przy pięciu osobach grupa płaci więc jedną trzecią kwoty, którą musiałaby wydać na pięć normalnych biletów weekendowych.
Przy ulgach trzeba policzyć, co bardziej się opłaca
Jest jednak ważny wyjątek. Bilet weekendowy grupowy występuje wyłącznie w wersji normalnej za 40 zł. Nie ma jego odpowiednika z 50-procentową ulgą.
Zwykły indywidualny bilet weekendowy kosztuje natomiast 24 zł w wersji normalnej oraz 12 zł w wersji ulgowej.
Jeżeli więc cała grupa ma prawo do 50-procentowej ulgi, zakup biletu grupowego nie zawsze będzie najlepszym rozwiązaniem. Przykładowo trzy ulgowe bilety weekendowe kosztują łącznie 36 zł, czyli o 4 zł mniej niż bilet grupowy.
Przy pięciu osobach z ulgą sytuacja wygląda już inaczej: pięć biletów po 12 zł kosztowałoby 60 zł, dlatego grupowy za 40 zł ponownie okazuje się tańszy.
W rodzinach, w których część osób posiada ulgę, najlepiej więc przed zakupem po prostu policzyć obie możliwości.
Trzeba pamiętać o jednym: grupa podróżuje razem
Bilet grupowy jest jednym biletem dla całej grupy. Nie należy traktować go jak pięciu osobnych biletów, które można rozdzielić między pasażerów.
Jeżeli więc pięć osób korzysta z niego wspólnie, powinny podróżować razem. Nie jest to sposób na zakup jednego biletu, a następnie rozesłanie jego „części” pięciu osobom poruszającym się niezależnie po różnych częściach Warszawy.
Bilet należy skasować zgodnie z zasadami obowiązującymi w Warszawskim Transporcie Publicznym. Od tego momentu może być wykorzystywany, jednak nie wcześniej niż od godz. 19.00 w piątek. Jego ważność kończy się w poniedziałek o godz. 8.00.
To jeden z najtańszych sposobów na weekendowe poruszanie się po Warszawie
Przy pełnej pięcioosobowej grupie rachunek jest wyjątkowo prosty. Za 40 zł można korzystać z komunikacji od piątkowego wieczoru do poniedziałkowego poranka, czyli maksymalnie przez 61 godzin.
W przeliczeniu na jedną osobę daje to 8 zł za cały weekend. Jeżeli każdy pasażer wykona w tym czasie kilka czy kilkanaście przejazdów, średni koszt pojedynczej podróży może spaść do kilkudziesięciu groszy.
Nie ma przy tym znaczenia, czy grupa wybiera autobus, tramwaj czy metro ani ile razy będzie się przesiadała. Bilet obejmuje linie dzienne i nocne i działa w obu strefach.
Najbardziej opłacalny wariant wygląda więc tak: pięć osób, jeden bilet za 40 zł i nieograniczone przejazdy od godz. 19.00 w piątek do godz. 8.00 w poniedziałek. To tylko 8 zł na osobę za cały weekend i aż 80 zł mniej niż przy zakupie pięciu normalnych biletów weekendowych.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.