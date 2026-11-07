Jest nagranie ze strzelaniny w Krakowie. Słychać strzały, ludzie uciekają w panice, a dziecko krzyczy, że się boi
W sieci pojawiło się nagranie, które ma pokazywać moment ataku na Rynku Głównym w Krakowie. W sobotę 7 listopada po godz. 15:00 uzbrojony mężczyzna otworzył tam ogień do przypadkowych osób. Zginęło 5 osób, a 15 zostało rannych.
Strzały, krzyki i ucieczka. Co widać na nagraniu
Film opublikowano w serwisie X. Na nagraniu słychać serię strzałów. Ludzie w panice uciekają. W tle słychać krzyk dziecka, które powtarza, że się boi.
Krakow, Poland – today. An armed man drove into the Main Market Square and opened fire at random on the crowd. Many dead and many injured. https://t.co/V5BFHTuy0B
— RadioGenoa (@RadioGenoa) November 7, 2026
Nagranie pokazuje, jak wyglądały pierwsze chwile ataku w jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Polsce. Rynek Główny w sobotnie popołudnie jest zwykle pełen mieszkańców i turystów, także rodzin z dziećmi.
Co wiadomo o ataku?
Według policji mężczyzna wjechał samochodem w rejon Rynku Głównego i zaczął strzelać do ludzi. Strzały padały m.in. z auta jadącego od strony ul. Sławkowskiej. Ok. 15:05 ostrzelany został też tramwaj linii 1 na placu Wszystkich Świętych. Motorniczy i pasażerowie nie zostali ranni.
Policjanci ruszyli za napastnikiem. Policja przekazała, że zatrzymano go na skrzyżowaniu ul. Dietla i Stradom. Był ubrany w wojskowe ubranie i miał długą broń typu wojskowego, a w aucie zabezpieczono dużo innej broni i amunicji. Sprawca został postrzelony i trafił do szpitala.
Według rzecznika straży pożarnej Macieja Podymkiewicza w ataku zginęło 5 osób, a 15 zostało rannych, w tym 12 ciężko. Wśród rannych są policjanci. Premier Donald Tusk napisał, że policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu. Do Krakowa pojechali szef MSWiA Marcin Kierwiński i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.