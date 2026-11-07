Jest nagranie ze strzelaniny w Krakowie. Słychać strzały, ludzie uciekają w panice, a dziecko krzyczy, że się boi

7 listopada 2026 17:25 | Autor: Michał Wierzbicki | Polska i świat | Brak komentarzy

W sieci pojawiło się nagranie, które ma pokazywać moment ataku na Rynku Głównym w Krakowie. W sobotę 7 listopada po godz. 15:00 uzbrojony mężczyzna otworzył tam ogień do przypadkowych osób. Zginęło 5 osób, a 15 zostało rannych.

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Fot. Warszawa w Pigułce.

Strzały, krzyki i ucieczka. Co widać na nagraniu

Film opublikowano w serwisie X. Na nagraniu słychać serię strzałów. Ludzie w panice uciekają. W tle słychać krzyk dziecka, które powtarza, że się boi.

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Nagranie pokazuje, jak wyglądały pierwsze chwile ataku w jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Polsce. Rynek Główny w sobotnie popołudnie jest zwykle pełen mieszkańców i turystów, także rodzin z dziećmi.

Co wiadomo o ataku?

Według policji mężczyzna wjechał samochodem w rejon Rynku Głównego i zaczął strzelać do ludzi. Strzały padały m.in. z auta jadącego od strony ul. Sławkowskiej. Ok. 15:05 ostrzelany został też tramwaj linii 1 na placu Wszystkich Świętych. Motorniczy i pasażerowie nie zostali ranni.

Policjanci ruszyli za napastnikiem. Policja przekazała, że zatrzymano go na skrzyżowaniu ul. Dietla i Stradom. Był ubrany w wojskowe ubranie i miał długą broń typu wojskowego, a w aucie zabezpieczono dużo innej broni i amunicji. Sprawca został postrzelony i trafił do szpitala.

Według rzecznika straży pożarnej Macieja Podymkiewicza w ataku zginęło 5 osób, a 15 zostało rannych, w tym 12 ciężko. Wśród rannych są policjanci. Premier Donald Tusk napisał, że policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu. Do Krakowa pojechali szef MSWiA Marcin Kierwiński i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

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