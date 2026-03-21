Jest propozycja: koniec 800 Plus i „babciowego”. 208 800 złotych od razu, za każdego dziecko
Polska wydaje dziesiątki miliardów rocznie na politykę prorodzinną, a dzieci rodzi się coraz mniej. Kilka lat temu byliśmy blisko 370 tysięcy urodzeń rocznie – w 2025 roku przyszło na świat już tylko 238 tysięcy noworodków. W tej sytuacji Klub Jagielloński zaproponował radykalny reset całego systemu: zamiast comiesięcznych przelewów przez 18 lat – jednorazowa wypłata 208 800 złotych w ciągu miesiąca od narodzin dziecka. Propozycja zakłada jednoczesne zlikwidowanie świadczenia 800 Plus i „babciowego” – ale autorzy przekonują, że w długiej perspektywie budżet wydałby dokładnie tyle samo, tylko inaczej.
12 lat i biliony złotych – demografii to nie ruszyło
Polityka prorodzinna w Polsce rozwijała się od 2013 roku w sposób konsekwentny i kosztowny. Wydłużone urlopy macierzyńskie, masowa rozbudowa sieci żłobków, wprowadzenie najpierw 500 Plus (2016), potem podwyższonego do 800 Plus (2024), wreszcie program „Aktywny Rodzic” – potocznie zwany „babciowym”. Każdy z tych instrumentów był uzasadniany nie tylko społecznie, ale i demograficznie. Żaden nie zadziałał w tym drugim wymiarze.
Liczby, które Paweł Musiałek i Piotr Trudnowski z Klubu Jagiellońskiego zestawili w analizie opublikowanej 22 lutego 2026 roku, są brutalne w swojej prostocie. W 2013 roku urodziło się 371 900 dzieci. W 2025 roku – 238 000. Ujemny przyrost naturalny, który wówczas wynosił ok. 15 300 osób rocznie, urósł do ok. 168 000 – to tak, jakby w ciągu jednego roku z mapy Polski wymazać miasto wielkości Olsztyna. Dzieje się to mimo że sam 800 Plus kosztował budżet w 2025 roku 62,8 miliarda złotych, a program „Aktywny Rodzic” – kolejne 6,2 miliarda.
Autorzy nie twierdzą, że te programy nie miały żadnej wartości. Przyznają wprost, że 500 Plus miało fundamentalne znaczenie cywilizacyjne – radykalnie poprawiło byt rodzin, zwłaszcza tych o niższych dochodach, i zbudowało trwały polityczny konsens wokół wsparcia dla rodziców. Problem polega na czymś innym: świadczenie, które stało się absolutnie pewne i nienaruszalne, przestało być bodźcem do decyzji o kolejnym dziecku. Stało się czymś w rodzaju powietrza – niezbędnym, ale niezauważalnym.
Skąd 208 800 złotych i dlaczego to dokładnie ta sama kwota
Propozycja ma kluczową zaletę z perspektywy finansów publicznych: nie wymaga dodatkowych środków z budżetu w długoterminowej perspektywie. Autorzy przygotowali proste równanie. Świadczenie 800 Plus wypłacane przez 18 lat daje 172 800 złotych na dziecko (800 zł × 12 miesięcy × 18 lat). Do tego dochodzi wartość „babciowego” – 36 000 złotych. Łącznie 208 800 złotych. Dokładnie tyle, ile w programie „200 000 Plus” trafiałoby do rodziców jednorazowo.
Jak argumentuje Piotr Trudnowski w rozmowie z portalem Zero.pl: „To się bilansuje w perspektywie dokładnie 18 lat”. Wydano by te same pieniądze – tylko inaczej rozłożone w czasie, i – zdaniem autorów – skuteczniej.
Jednorazowa kwota tej skali realnie zmienia możliwości życiowe młodych rodziców. Przy pierwszym dziecku mogłaby sfinansować wkład własny do zakupu mieszkania. Przy drugim – nadpłatę kredytu hipotecznego i wyraźne obniżenie comiesięcznej raty. Przy kolejnych – zmianę miejsca zamieszkania, zakup większego auta lub stworzenie funduszu edukacyjnego. To zupełnie inna logika niż 800-złotowy przelew, który w domowym budżecie znika w bieżących wydatkach.
Rodzice mieliby wybór. Nowe zasady dopiero od 2027
Autorzy proponują, by program „200 000 Plus” był rozwiązaniem domyślnym, a nie przymusowym. Rodzice, którzy woleliby dotychczasową comiesięczną wypłatę, mogliby z niej nadal korzystać – jednorazowa wypłata byłaby ich aktywnym wyborem. Rozważane są też modele pośrednie, np. jednorazowe 100 000 złotych i odbiór reszty w ratach miesięcznych.
Zmiana dotyczyłaby wyłącznie noworodków urodzonych od 2027 roku. Dla wszystkich dzieci, które już są objęte 800 Plus i „babciowym”, oba programy działałyby bez zmian do końca ich obowiązywania. Oznacza to, że w krótkim terminie budżet musiałby jednocześnie obsługiwać stare zobowiązania i nowe jednorazowe wypłaty – i tu tkwi największy finansowy problem całej koncepcji.
Jednorazowa wypłata dla wszystkich dzieci urodzonych w 2025 roku kosztowałaby 49,5 mld złotych z góry
Gdyby program zaczął działać dla rocznika 2025 (238 000 noworodków), jednorazowe wypłaty obciążyłyby budżet kwotą 49,5 miliarda złotych w jednym roku – zamiast rozłożonych na dwie dekady zobowiązań. Po odjęciu oszczędności z tytułu niewypłacania 800 Plus i „babciowego” nowym dzieciom (ok. 5,5 mld zł) luka do sfinansowania wynosi ok. 44 miliardy złotych.
Jako źródło pokrycia tej luki Klub Jagielloński wskazuje likwidację 13. i 14. emerytury. Tylko w bieżącym roku łączny koszt obu świadczeń zaplanowano na 33 miliardy złotych – trzykrotnie więcej niż w 2019 roku, gdy je wprowadzono. Autorzy od lat sprzeciwiali się tym świadczeniom jako instrumentom nieuzasadnionym strukturalnie. Teraz proponują je jako źródło finansowania programu demograficznego.
Logika długofalowa jest tu korzystna dla budżetu: liczba emerytów rośnie (koszty 13. i 14. emerytury będą co roku wyższe), a liczba noworodków objętych 800 Plus maleje (koszty świadczenia z roku na rok spadają). Im dalej od reformy, tym bardziej korzystne byłoby saldo – prawdopodobnie znacznie szybciej niż po upływie 18 lat.
Prezes Maspexu był pierwszy. Proponował 350 000 zł, ale tylko za drugie dziecko
Kierunek myślenia, który Klub Jagielloński ujął w formalną propozycję, pojawiał się w debacie publicznej już wcześniej. Kilka miesięcy przed publikacją analizy analogiczny pomysł zgłosił Krzysztof Pawiński, współzałożyciel i prezes Grupy Maspex – jednej z największych firm spożywczych w Europie Środkowej. Zaproponował jednorazową wypłatę 350 000 złotych po urodzeniu drugiego dziecka.
Kalkulacja Pawińskiego opierała się na nieco innym założeniu niż propozycja Klubu Jagiellońskiego: 350 000 złotych to suma, jaką rodzina z 2 dzieci otrzymuje dziś ze świadczenia 800 Plus przez 18 lat dla obojga. Na platformie X napisał wprost: „Wiemy już, że prodemograficzne działanie 800+ to fikcja. Wielodzietność to też raczej przeszłość. Skupić się należy na zachęcaniu do drugiego dziecka w rodzinie. Pierwsze dziecko to radość i szczęście, drugie to już generacyjna odpowiedzialność i państwowe wspieranie”. Pytany, czy zadziała, odpowiedział szczerze: „Trudno powiedzieć… ale trzeba poszukiwać”.
Klub Jagielloński cytuje tę propozycję, wskazując na rosnące środowisko myślenia o zmianie filozofii wsparcia prorodzinnego – od comiesięcznej „kroplówki” w stronę jednorazowego, znaczącego zastrzyku finansowego na start.
Ryzyko, którego autorzy nie przemilczają: mieszkania mogą podrożeć
Propozycja ma potencjalnie groźny efekt uboczny, który autorzy dostrzegają i nie próbują bagatelizować. Masowy jednorazowy zastrzyk gotówki – 49,5 miliarda złotych rocznie, skierowany w dużej części w kierunku rynku nieruchomości – mógłby wyraźnie podbić ceny mieszkań, szczególnie w największych miastach. Jeśli kilkaset tysięcy rodzin nagle zyskałoby środki na wkład własny, popyt na mieszkania skoczyłby radykalnie – a wraz z nim ceny, co mogłoby zniwelować realną wartość wypłaconej kwoty.
Autorzy zaznaczają, że obecny moment – pierwsze od lat wyhamowanie wzrostu cen transakcyjnych, a w niektórych segmentach nawet lokalne spadki – może być do takiej interwencji bardziej odpowiedni niż wcześniejsze lata boomu. Nie wchodzą jednak w szczegóły mechanizmu ochrony przed inflacją mieszkaniową, pozostawiając to ekspertom rynku nieruchomości.
Otwarty eksperyment: nikt nie wie, czy to zadziała
Autorzy są w tej kwestii uczciwie sceptyczni. Nie twierdzą, że mają pewność co do demograficznych efektów jednorazowej wypłaty. Jak przyznaje Piotr Trudnowski, ekonomiczne bariery rodzicielstwa są ważne, ale kluczowe wyzwanie to problem kulturowy z powstawaniem par – „epidemia samotności”. Żadna suma pieniędzy tego nie rozwiąże.
Tym niemniej – jak podkreślają – kontynuowanie tego samego podejścia przez kolejne lata, przy konsekwentnie pogarszających się statystykach, trudno obronić intelektualnie. Propozycja jest pierwszą z planowanego cyklu „Prorodzinnych prowokacji” w ramach kampanii #KiedyNieMaDzieci – inicjatywy, w której Klub Jagielloński zamierza zebrać odważne i nieoczywiste pomysły na temat demografii. Jej wartość leży nie tylko w konkretnym projekcie, ale w samym otwarciu przestrzeni do dyskusji, która – jak zauważają autorzy – w gremiach decyzyjnych praktycznie nie istnieje. Istnieje bowiem niepisane tabu: hasło „nic co dane nie będzie odebrane” blokuje każdy poważny przegląd skuteczności wydatków prorodzinnych.
Co ta debata oznacza dla ciebie – kilka rzeczy wartych zapamiętania
- Na razie nic się nie zmienia. Propozycja Klubu Jagiellońskiego to materiał do dyskusji, nie projekt ustawy ani decyzja rządowa. Program 800 Plus i „Aktywny Rodzic” działają bez zmian. Rząd nie zapowiedział żadnych reform w tym zakresie.
- Jeśli zmiana kiedyś nastąpi – dotyczyłaby tylko przyszłych dzieci. Autorzy zakładają, że dla rodziców dzieci już urodzonych oba programy byłyby kontynuowane. Nowe zasady miałyby obowiązywać od 2027 roku i dotyczyć wyłącznie noworodków.
- Jednorazowa duża kwota wymaga innego myślenia o pieniądzach niż comiesięczny przelew. Gdyby taki program kiedykolwiek wszedł w życie, rodzice staliby przed decyzją, jak zarządzać sumą zbliżoną do wkładu własnego na mieszkanie w mniejszym mieście. To zupełnie inny poziom planowania finansowego niż 800-złotowy przelew co miesiąc.
- Warto śledzić tę debatę. Nawet jeśli konkretna propozycja Klubu Jagiellońskiego nigdy nie wejdzie w całości w życie, może wpłynąć na kształt kolejnych reform polityki prorodzinnej. Dane demograficzne nie pozostawiają wątpliwości: przy obecnym trendzie spadku liczby urodzeń polska polityka rodzinna będzie musiała ewoluować – pytanie tylko w jakim kierunku.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.