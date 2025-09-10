„Kara śmierci! Nie ma innej opcji!” Trump domaga się najwyższego wymiaru kary dla zabójcy ukraińskiej uchodźczyni
Prezydent Donald Trump domagał się we wtorek najwyższego wymiaru kary dla 34-letniego DeCarlos Browna Jr., który w sierpniu zamordował 23-letnią ukraińską uchodźczynię Irynę Zarutską w pociągu w Charlotte. Administracja federalna postawiła sprawcy zarzuty grożące karą śmierci, a generalna prokurator Pam Bondi zapowiedziała, że „nigdy więcej nie ujrzy światła dziennego jako wolny człowiek”.
ZWIERZĘ, które tak brutalnie zabiło piękną młodą dziewczynę z Ukrainy, która przybyła do Ameryki szukając pokoju i bezpieczeństwa, powinno otrzymać 'Szybki’ (nie ma co do tego wątpliwości!) proces i zostać skazane TYLKO NA KARĘ ŚMIERCI – napisał Trump na Truth Social. Nie może być innej opcji!!! – dodał prezydent.
Tragedia, która wstrząsnęła Ameryką
Do brutalnego morderstwa doszło 22 sierpnia wieczorem na stacji East/West Boulevard na linii Lynx Blue Line w Charlotte, Karolina Północna. Iryna Zarutska, która uciekła z Ukrainy przed rosyjską inwazją w 2022 roku, wracała z pracy w pizzerii do domu.
Jak wynika z nagrań monitoringu, 23-latka wsiadła do wagonu o godzinie 21:46, ubrana w strój służbowy, i usiadła przed DeCarlos Brownem Jr., który już znajdował się w pociągu. Zaledwie cztery minuty później 34-latek wyciągnął nóż i bez żadnej prowokacji zaatakował młodą kobietę.
Sprawca z długą kartoteką kryminalną
DeCarlos Brown Jr. był dobrze znany organom ścigania. Jego karta kryminalna sięga 2011 roku i obejmuje łącznie 14 aresztowań za różne przestępstwa, w tym rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, włamania, kradzieże oraz groźby.
Spędził około sześciu lat w więzieniu w Karolinie Północnej za rozbój z bronią, po raz pierwszy wyszedł na wolność we wrześniu 2020 roku. W 2022 roku został ponownie aresztowany za napaść na kobietę, a w styczniu 2025 roku za nadużywanie systemu 911.
Jak wynika z dokumentów sądowych, Brown cierpiał na schizofrenię i miał problemy psychiczne. Twierdził, że rząd wszczepił mu chip kontrolujący jego ciało, i wielokrotnie wzywał policję, zgłaszając „sztuczny materiał” kontrolujący jego działania.
Federalne zarzuty grożące karą śmierci
We wtorek Departament Sprawiedliwości USA postawił Brownowi federalne zarzuty popełnienia czynu powodującego śmierć w systemie transportu masowego. Ten zarzut niesie ze sobą maksymalną karę dożywocia lub śmierci.
Iryna Zarutska była młodą kobietą żyjącą amerykańskim snem – jej okropne morderstwo jest bezpośrednim rezultatem nieudolnej polityki miękkiego podejścia do przestępczości, która stawia przestępców przed niewinnych ludzi – powiedziała generalna prokurator Pam Bondi.
Poleciłam moim prokuratorom federalnie ścigać DeCarlos Browna Jr., wielokrotnego sprawcę przestępstw z historią gwałtownych czynów, za morderstwo. Będziemy dążyć do maksymalnej kary za tę niewybaczalną zbrodnię, a on nigdy więcej nie ujrzy światła dziennego jako wolny człowiek – dodała.
Trump obwinia demokratów
Prezydent Trump bezpośrednio obwinił demokratów za tragedię. Krew tej niewinnej kobiety dosłownie widać kapiącą z noża zabójcy, a teraz jej krew jest na rękach demokratów, którzy odmawiają wsadzania złych ludzi do więzienia – napisał na Truth Social.
Trump wymienił z nazwiska byłego demokratycznego gubernatora Karoliny Północnej Roya Coopera, nazywając go „Zhańbionym Byłym Gubernatorem i 'Chcącym Być Senatorem'”.
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt stwierdziła: Iryna Zarutska powinna nadal żyć. Ale demokraci, liberalni sędziowie i słabi prokuratorzy wolą promować woke, miękkie podejście do przestępczości niż zamykać gwałtownych przestępców.
Historia ukraińskiej uchodźczyni
Iryna Zarutska urodziła się w Kijowie i wraz z matką, siostrą i bratem uciekła z Ukrainy w 2022 roku przed rosyjską inwazją. Jak napisała rodzina w nekrologu, „szybko zaakceptowała swoje nowe życie w Stanach Zjednoczonych”.
23-latka była utalentowaną artystką, która nauczyła się płynnie mówić po angielsku, pracowała w pizzerii i marzyła o zostaniu asystentką weterynarii. Uczęszczała do Rowan-Cabarrus Community College w latach 2023-2025.
Miała złote serce, zawsze była pomocna i wspierająca – wspominali ją znajomi. Była najszczęśliwsza, gdy otaczała ją rodzina i bliscy.
Polityczne konsekwencje tragedii
Sprawa wywołała ostrą debatę polityczną o bezpieczeństwie publicznym i polityce kryminalnej. Republikanie wykorzystują tragedię do krytyki demokratycznego podejścia do przestępczości, podczas gdy demokraci wskazują na potrzebę reform systemu zdrowia psychicznego.
Sekretarz transportu Sean Duffy zapowiedział śledztwo wobec miasta Charlotte „za niepowodzenie w ochronie Iryny Zarutskiej”. Jeśli burmistrzowie nie potrafią utrzymać bezpieczeństwa w swoich pociągach i autobusach, nie zasługują na pieniądze podatników – napisał na platformie X.
Co to oznacza dla ciebie?
Dla bezpieczeństwa publicznego: Sprawa pokazuje lukę w systemie, gdzie osoby z długą kartoteką kryminalną i problemami psychicznymi pozostają na wolności. To może oznaczać zaostrzenie przepisów dotyczących warunkowego zwolnienia.
Dla uchodźców: Tragedia ukraińskiej rodziny podkreśla, że nawet ci, którzy uciekają przed wojną, mogą stać się ofiarami przemocy w krajach, gdzie szukają schronienia.
Dla polityki kryminalnej: Administracja Trumpa prawdopodobnie wykorzysta tę sprawę do uzasadnienia twardszego podejścia do przestępczości i możliwego wprowadzenia Gwardii Narodowej do miast zarządzanych przez demokratów.
Dla transportu publicznego: Miasto Charlotte zapowiedziało zwiększenie kontroli biletów, instalację nowych walidatorów i rozszerzenie ochrony w pociągach i na stacjach.
Dla debaty o karze śmierci: Sprawa może stać się symboliczna dla zwolenników przywrócenia szerszego stosowania najwyższego wymiaru kary w USA.
Iryna Zarutska przybywała do Ameryki z nadzieją na pokój i bezpieczeństwo. Zamiast tego, jej życie zostało brutalnie przerwane przez człowieka, który – zdaniem krytyków – nigdy nie powinien był chodzić na wolności. Sprawa ta stała się symbolem debaty o tym, jak chronić niewinnych ludzi przed gwałtownymi przestępcami z problemami psychicznymi.
Rodzina 23-latki założyła zbiórkę GoFundMe na wsparcie w tym trudnym czasie, pisząc: „To nieodwracalna strata dla jej bliskich”. Najbliższy termin rozprawy w sprawie Browna zaplanowano na 19 września, choć może zostać przełożony ze względu na trwającą ocenę jego stanu psychicznego.
