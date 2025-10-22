Karta Rodziny Mundurowej utknęła w rządzie! Milion osób wciąż czeka na obiecane przywileje.
Karta Rodziny Mundurowej wciąż czeka na realizację. Kiedy program wejdzie w życie. Zapowiadany od miesięcy projekt Karty Rodziny Mundurowej utknął w rządowych uzgodnieniach.
Program, który miał ruszyć w połowie 2025 roku, wciąż nie trafił do Sejmu, a resorty odpowiedzialne za jego przygotowanie wymieniają się kompetencjami.
Karta ma objąć około miliona osób – żołnierzy, funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, granicznej i ich rodzin. Zakłada system ulg i zniżek, m.in. na bilety do instytucji kultury, tańsze paszporty, usługi komunikacyjne oraz preferencyjny dostęp do sanatoriów i ośrodków wypoczynkowych.
Dla środowiska mundurowego to symbol uznania i wsparcia, ale także długo oczekiwana forma rekompensaty za trudną służbę. Tymczasem kolejne zapowiedzi nie przekładają się na konkretne działania, a projekt wciąż nie trafił do realizacji.
Przedstawiciele służb nie kryją rozczarowania i apelują o szybkie wdrożenie programu. W ich ocenie państwo powinno wreszcie dotrzymać obietnic złożonych ludziom, którzy codziennie dbają o bezpieczeństwo obywateli.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
