Komisja ds. Pegasusa: kłótnia, oskarżenia i ryzyko ujawnienia tajemnicy śledztwa!

10 października 2025 17:54 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Na sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa doszło do ostrej wymiany zdań. Zbigniew Ziobro zaatakował przewodniczącą Magdalenę Srokę, oskarżając ją o „propagandę” i „kłamliwe przedstawianie faktów”. Atmosfera zrobiła się jeszcze bardziej napięta, gdy były minister ujawnił szczegóły dotyczące użycia systemu Pegasus wobec Sławomira Nowaka.

Fot. Warszawa w Pigułce

Awantura na komisji śledczej. Ziobro kontra Sroka, padły ostre słowa

Na sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa doszło do gwałtownej wymiany zdań między byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą a przewodniczącą Magdaleną Sroką. Polityk PiS złożył wniosek o jej wyłączenie z posiedzenia, zarzucając jej „propagandę” i „wypaczanie obrazu rządów Zjednoczonej Prawicy”. Komisja odrzuciła wniosek jednogłośnie.

Ziobro uderza w przewodniczącą

Ziobro stwierdził, że prezentacja materiałów na posiedzeniu miała charakter partyjny i propagandowy, a sama Sroka odpowiada za „kłamliwe przedstawianie rzeczywistości”. Jego wniosek o wyłączenie przewodniczącej poparła tylko jego własna argumentacja – członkowie komisji głosowali przeciw, nie pozostawiając wątpliwości co do wyniku.

Pegasus i sprawa Nowaka

Były prokurator generalny wykorzystał także możliwość swobodnej wypowiedzi. Ujawnił, że – według jego wiedzy – system Pegasus był stosowany wobec Sławomira Nowaka. Przekonywał, że dzięki niemu udało się wykryć „wielką korupcję” polityka, który miał korzystać z bliskich relacji z Donaldem Tuskiem.

Ziobro krytykował także działania prokuratury, twierdząc, że została „nielegalnie przejęta” i teraz wnioskuje o umorzenie sprawy, zanim sąd oceni dowody.

Mocna riposta Sroki

Przewodnicząca Magdalena Sroka zwróciła uwagę, że Ziobro mógł ujawnić informacje objęte tajemnicą śledztwa. – Nie wiem, czy nie ujawnił pan tajemnicy śledztwa, bo to śledztwo chyba wciąż się toczy – zaznaczyła.

Sławomir Nowak, były minister transportu w rządzie Donalda Tuska, od lat mierzy się z poważnymi zarzutami korupcyjnymi. W Polsce oskarżono go m.in. o przyjmowanie łapówek za pomoc w zdobywaniu stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. We wrześniu 2025 roku warszawski sąd umorzył tzw. „wątek polski” sprawy z powodu „oczywistego braku podstaw oskarżenia”.

Atmosfera podczas posiedzenia komisji była napięta, a wymiana zdań między Ziobrą a Sroką pokazuje, że sprawa Pegasusa nadal dzieli polityków i wzbudza ogromne emocje.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl