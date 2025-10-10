Komisja ds. Pegasusa: kłótnia, oskarżenia i ryzyko ujawnienia tajemnicy śledztwa!
Na sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa doszło do ostrej wymiany zdań. Zbigniew Ziobro zaatakował przewodniczącą Magdalenę Srokę, oskarżając ją o „propagandę” i „kłamliwe przedstawianie faktów”. Atmosfera zrobiła się jeszcze bardziej napięta, gdy były minister ujawnił szczegóły dotyczące użycia systemu Pegasus wobec Sławomira Nowaka.
Awantura na komisji śledczej. Ziobro kontra Sroka, padły ostre słowa
Na sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa doszło do gwałtownej wymiany zdań między byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą a przewodniczącą Magdaleną Sroką. Polityk PiS złożył wniosek o jej wyłączenie z posiedzenia, zarzucając jej „propagandę” i „wypaczanie obrazu rządów Zjednoczonej Prawicy”. Komisja odrzuciła wniosek jednogłośnie.
Ziobro uderza w przewodniczącą
Ziobro stwierdził, że prezentacja materiałów na posiedzeniu miała charakter partyjny i propagandowy, a sama Sroka odpowiada za „kłamliwe przedstawianie rzeczywistości”. Jego wniosek o wyłączenie przewodniczącej poparła tylko jego własna argumentacja – członkowie komisji głosowali przeciw, nie pozostawiając wątpliwości co do wyniku.
Pegasus i sprawa Nowaka
Były prokurator generalny wykorzystał także możliwość swobodnej wypowiedzi. Ujawnił, że – według jego wiedzy – system Pegasus był stosowany wobec Sławomira Nowaka. Przekonywał, że dzięki niemu udało się wykryć „wielką korupcję” polityka, który miał korzystać z bliskich relacji z Donaldem Tuskiem.
Ziobro krytykował także działania prokuratury, twierdząc, że została „nielegalnie przejęta” i teraz wnioskuje o umorzenie sprawy, zanim sąd oceni dowody.
Mocna riposta Sroki
Przewodnicząca Magdalena Sroka zwróciła uwagę, że Ziobro mógł ujawnić informacje objęte tajemnicą śledztwa. – Nie wiem, czy nie ujawnił pan tajemnicy śledztwa, bo to śledztwo chyba wciąż się toczy – zaznaczyła.
Sławomir Nowak, były minister transportu w rządzie Donalda Tuska, od lat mierzy się z poważnymi zarzutami korupcyjnymi. W Polsce oskarżono go m.in. o przyjmowanie łapówek za pomoc w zdobywaniu stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. We wrześniu 2025 roku warszawski sąd umorzył tzw. „wątek polski” sprawy z powodu „oczywistego braku podstaw oskarżenia”.
Atmosfera podczas posiedzenia komisji była napięta, a wymiana zdań między Ziobrą a Sroką pokazuje, że sprawa Pegasusa nadal dzieli polityków i wzbudza ogromne emocje.
