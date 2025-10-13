Koniec boomu na mieszkania? Deweloperzy tracą optymizm.
Koniec euforii u deweloperów. Sprzedaż mieszkań traci impet. Z najnowszego raportu wynika, że nastroje wśród deweloperów znacząco się ochłodziły.
We wrześniu tylko 43 % badanych spodziewało się dalszego wzrostu sprzedaży nowych mieszkań to wynik zdecydowanie gorszy niż w sierpniu, kiedy takiej odpowiedzi udzieliło aż 65 %. Coraz więcej firm prognozuje spadki odsetek przewidujących pogorszenie wzrósł z 2,5 % do niemal 8 %.
Duża grupa deweloperów (49 %) uważa, że sprzedaż utrzyma obecne tempo wskazują na stabilizację, a nie na dynamiczny rozwój. Z kolei 80 % firm nie planuje żadnych zmian w cenach swoich ofert ani podwyżek, ani obniżek. Tylko niewielka część deweloperów (13 %) zakłada wzrosty cen, a około 6 % przewiduje spadki.
Wśród osób poszukujących mieszkań 58 % wciąż wierzy w przeceny, choć grupa oczekujących wzrostu stawek rośnie ich udział wynosi 12,8 %. Wprowadzona niedawno ustawa o jawności cen już wywołuje efekty deweloperzy są dziś ostrożniejsi w zmianach cen i planowaniu rabatów.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli zastanawiasz się nad zakupem mieszkania teraz może być moment na decyzję, bo szala może przechylić się w kierunku korzyści dla kupującego. Stabilizacja sprzedaży oznacza, że firmy nie będą się już ścigać z promocjami, a oczekiwania na spadki mogą się przeciągnąć. Z drugiej strony, jeśli cena nie ruszy gwałtownie w górę to szansa, by znaleźć ofertę przyzwoitą bez presji rynkowej. Warto obserwować rynek przyszłe miesiące mogą zdecydować, czy dziś to czas na wejście, czy jeszcze należy poczekać.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.