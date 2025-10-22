Koniec hulajnóg w stolicy! Hulajnogi elektryczne znikają z ulic. Kiedy u nas?

22 października 2025 16:31 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Ta europejska stolica jako kolejna powiedziała dość hulajnogom elektrycznym. Od stycznia 2026 roku znikną one z ulic czeskiej stolicy, dołączając do miast takich jak Paryż i Madryt, które wcześniej zdecydowały się na podobny krok.

Fot. Straż Miejska

Decyzję podjęto po licznych skargach mieszkańców na chaos na chodnikach i zagrożenie dla pieszych. Władze miasta uznały, że hulajnogi, choć wygodne i ekologiczne, przynoszą więcej problemów niż pożytku.

Radni przyjęli nową ustawę regulującą transport współdzielony, w której pominięto hulajnogi, co de facto oznacza zakaz ich działalności. Od przyszłego roku w Pradze będzie można korzystać jedynie z rowerów miejskich, zarówno klasycznych, jak i elektrycznych. Decyzję poparł zastępca burmistrza i lider partii Piratów Zdeněk Hřib, który zapowiedział „oczyszczenie przestrzeni publicznej z niebezpiecznego bałaganu”.

Operatorzy hulajnóg nie kryją rozczarowania, podkreślając, że zakaz uderza w turystów i młodych mieszkańców, dla których był to szybki i tani środek transportu. Jednak władze miasta pozostają nieugięte. Uważają, że uporządkowanie przestrzeni miejskiej i bezpieczeństwo pieszych mają pierwszeństwo.

Decyzja Pragi może stać się początkiem nowego trendu w Europie. Kolejne miasta obserwują efekty zakazu i rozważają podobne działania. W Polsce również coraz częściej pojawiają się głosy, że hulajnogi wymagają bardziej restrykcyjnych zasad. Czy Warszawa lub Kraków pójdą śladem Pragi? To pytanie, które już dziś budzi gorącą debatę wśród mieszkańców i władz samorządowych.

 

 

 

Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl