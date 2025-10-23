Koniec papierowych listów z urzędów! Od 2026 roku wszystko przez internet.
Od 2026 roku koniec z papierowymi pismami. Urzędy przechodzą na e-doręczenia. Papierowe pisma od urzędów wkrótce staną się przeszłością. Od 1 stycznia 2026 roku wszystkie urzędy w Polsce będą miały obowiązek doręczać dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu e-Doręczeń.
Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że to największa cyfrowa zmiana w administracji od czasu wprowadzenia profilu zaufanego.
E-doręczenia mają działać podobnie jak tradycyjna poczta, z tą różnicą, że cała korespondencja – od decyzji urzędowych po wezwania i zaświadczenia będzie trafiać do specjalnej skrzynki elektronicznej obywatela lub firmy. System zapewni potwierdzenie odbioru, a każda przesyłka będzie miała moc prawną równą listowi poleconemu.
Ministerstwo podkreśla, że wdrożenie e-Doręczeń pozwoli ograniczyć biurokrację, zmniejszyć koszty obsługi i przyspieszyć komunikację z urzędami. W praktyce oznacza to, że obywatel nie będzie musiał już czekać na listonosza ani odwiedzać poczty, by odebrać urzędowe pismo.
Obowiązek korzystania z e-Doręczeń obejmie wszystkie jednostki administracji publicznej – od urzędów gmin po ministerstwa. Część instytucji już korzysta z systemu, ale od 2026 roku ma on stać się jedynym kanałem oficjalnej korespondencji.
Co to oznacza dla obywateli?
Każdy Polak, który posiada profil zaufany lub e-dowód, będzie mógł założyć własną skrzynkę do e-Doręczeń. Dzięki temu odbierze urzędowe dokumenty w dowolnym miejscu i czasie, także przez telefon. To duży krok w stronę pełnej cyfryzacji państwa, ale także wyzwanie – zwłaszcza dla starszych osób i tych, którzy dotąd nie korzystali z usług online.
Eksperci przewidują, że wprowadzenie e-Doręczeń przyspieszy transformację cyfrową urzędów i stanie się początkiem nowej ery w kontaktach obywatela z państwem. Już teraz Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi kampanię informacyjną i szkolenia, by do 2026 roku wszyscy urzędnicy i obywatele byli gotowi na tę rewolucję.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.