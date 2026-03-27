Warszawa wydaje oficjalny komunikat. Od 1 kwietnia 2026 wracają stare stawki za odpady. Mieszkańcy zapłacą więcej i to sporo

27 marca 2026 22:02 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

To nie jest żart na Prima Aprilis. Od poniedziałku, 1 kwietnia 2026, mieszkańcy Warszawy zapłacą za śmieci tyle, co przed październikiem 2024. Kończy się „taryfa ulgowa”, która była możliwa dzięki nadwyżce w miejskiej kasie. Teraz nadwyżki nie ma, a koszty odbioru odpadów skoczyły o 40%.

Ile zapłacisz od 1 kwietnia?

To już oficjalnie. Miasto wraca do stawek bazowych. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy opublikował komunikat dotyczący nowych stawek. Podobnie, jak teraz, Twoja opłata zależy od tego, gdzie mieszkasz:

  • Blok lub kamienica (zabudowa wielolokalowa): 85 zł miesięcznie.
  • Dom jednorodzinny: 107 zł miesięcznie.

Jeśli mieszkasz w domu i masz kompostownik, możesz urwać z tego 9 zł – wtedy zapłacisz 98 zł.

Dlaczego jest drożej?

Powód jest prosty: pieniądze. Średni koszt odbioru 1 tony odpadów w Warszawie jest dziś o 40% wyższy niż jeszcze dwa lata temu. Drożeje paliwo, energia i praca ludzi, którzy te śmieci od nas odbierają. Przepisy są jasne: miasto nie może na śmieciach zarabiać, ale system musi się bilansować. Skoro koszty wzrosły, stawki idą w górę.

Pułapka na nieuważnych: Podwójna stawka

Zasady segregacji zostają te same, ale kontrola będzie ostrzejsza. Jeśli firma odbierająca odpady zgłosi, że w Twoim bloku lub domu śmieci są wymieszane (np. plastik w papierze), miasto dowali Ci stawkę karną. To dwukrotność normalnej opłaty:

  • 170 zł w bloku.
  • 214 zł w domu.

To bolesna lekcja segregacji, którą od kwietnia odczuje każdy, kto wrzuca odpady „jak leci”.

Co z tą spalarnią?

Wszyscy patrzą na Warszawską Wytwórnię Energii (WWE). Ma ona przerabiać blisko 300 tys. ton odpadów rocznie i stabilizować ceny. Miasto twierdzi, że WWE pomoże uniknąć nagłych skoków cen w przyszłości, ale realny wpływ na nasze rachunki poznamy dopiero po roku jej pełnego działania. Na razie musimy pogodzić się z powrotem do stawek sprzed obniżki.

Jeśli płacisz przelewem samodzielnie, od 1 kwietnia musisz zmienić kwotę w zleceniu stałym. Jeśli rozliczasz się przez spółdzielnię lub wspólnotę, pewnie lada dzień dostaniesz nowe powiadomienie do skrzynki. Nie licz na to, że system „zapomni” o podwyżce – systemy kaucyjne i nowe wymogi prawne sprawiają, że każda złotówka w budżecie na odpady jest teraz oglądana dwa razy.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

