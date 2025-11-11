Koniec ważnego dodatku. Otrzymują go miliony osób w Polsce
Ponad dwa miliony Polaków otrzymuje co miesiąc dodatek pielęgnacyjny z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od pierwszego marca przyszłego roku ta kwota się zmieni, choć większość beneficjentów nawet nie zauważy momentu, w którym nastąpi zmiana. ZUS poinformował już o nowych stawkach, które automatycznie trafią na konta uprawnionych osób wraz z marcową emeryturą lub rentą.
Ile dokładnie dostaniesz w 2026 roku
Obecna wysokość dodatku pielęgnacyjnego to trzysta czterdzieści osiem złotych i dwadzieścia dwa grosze miesięcznie. Po marcowej waloryzacji świadczenie wzrośnie do trzystu sześćdziesięciu czterech złotych i pięćdziesięciu dziewięciu groszy. To zwiększenie o szesnaście złotych i trzydzieści siedem groszy, czyli niemal pięć procent więcej niż obecnie.
Dodatek pielęgnacyjny różni się od wielu innych świadczeń z ZUS jedną istotną cechą – kwota jest taka sama dla wszystkich uprawnionych, niezależnie od wysokości emerytury czy renty. Nie ma znaczenia, czy pobierasz minimalną rentę socjalną, czy wysoką emeryturę po długoletniej pracy. Każdy dostaje identyczną sumę jako wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.
Waloryzacja dodatku pielęgnacyjnego następuje automatycznie razem z waloryzacją emerytur i rent. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam przeliczy świadczenie i wypłaci nową kwotę. Nie musisz składać żadnych wniosków ani zgłaszać się do oddziału ZUS, żeby otrzymać podwyższony dodatek.
Dwie grupy, które otrzymują pieniądze bez zbędnych formalności
Dodatek pielęgnacyjny trafia do dwóch różnych grup odbiorców, przy czym zasady przyznawania świadczenia znacząco się różnią w zależności od tego, do której kategorii należysz.
Pierwsza grupa to osoby po siedemdziesiątym piątym roku życia. Jeśli ukończyłeś ten wiek i pobierasz emeryturę lub rentę z ZUS, instytucja automatycznie przyzna ci dodatek. Nie potrzebujesz zaświadczenia lekarskiego, orzeczenia o niepełnosprawności ani żadnej innej dokumentacji medycznej. System sam wykryje, że osiągnąłeś odpowiedni wiek i doda świadczenie do twojej miesięcznej wypłaty.
Druga grupa beneficjentów to osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, niezależnie od wieku. W tym przypadku procedura jest bardziej skomplikowana. Musisz złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny w ZUS, a następnie przejść badanie przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dopiero orzeczenie potwierdzające twój stan zdrowia umożliwi przyznanie dodatku.
Warto zaznaczyć, że „niezdolność do samodzielnej egzystencji” oznacza sytuację, w której osoba wymaga stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Chodzi na przykład o niemożność samodzielnego poruszania się, ubierania, spożywania posiłków czy utrzymania higieny osobistej.
Kiedy ZUS odmówi wypłaty dodatku
Istnieje jedna istotna sytuacja, w której Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaci dodatku pielęgnacyjnego, nawet jeśli spełniasz wszystkie wymogi formalne. Dotyczy to osób przebywających w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym przez więcej niż dwa tygodnie w miesiącu.
Logika tego ograniczenia jest prosta – skoro osoba przebywa w placówce, gdzie otrzymuje całodobową opiekę medyczną i pielęgniarską, nie potrzebuje dodatkowych środków na pokrycie kosztów opieki w domu. Jeśli jednak pobyt w zakładzie trwa krócej niż dwa tygodnie w miesiącu, prawo do dodatku pozostaje.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli już otrzymujesz dodatek pielęgnacyjny, nie musisz podejmować żadnych działań. Od pierwszego marca przyszłego roku na twoje konto wpłynie wyższa kwota automatycznie. Różnica to niecałe siedemnaście złotych miesięcznie, co daje dwieście złotych rocznie. Choć nie są to ogromne pieniądze, w budżecie emeryta każda złotówka się liczy.
Jeśli masz siedemdziesiąt cztery lata i zbliżasz się do siedemdziesiątego piątego urodzin, przygotuj się na automatyczne przyznanie dodatku przez ZUS. System zazwyczaj uruchamia świadczenie w miesiącu, w którym kończysz siedemdziesiąt pięć lat. Nie martw się, jeśli pieniądze nie wpłyną dokładnie w dniu urodzin – mogą pojawić się wraz z najbliższą wypłatą emerytury lub renty.
Osoby młodsze, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, powinny złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny w najbliższym oddziale ZUS lub przez internet za pośrednictwem platformy PUE ZUS. Przyda się aktualna dokumentacja medyczna potwierdzająca stan zdrowia. Im bardziej szczegółowa dokumentacja, tym łatwiej lekarzowi orzecznikowi wydać pozytywne orzeczenie.
Jeśli planujesz pobyt w sanatorium, szpitalu lub ośrodku rehabilitacyjnym, pamiętaj o limicie dwóch tygodni w miesiącu. Po przekroczeniu tego czasu ZUS zawiesza wypłatę dodatku na dany miesiąc. Warto planować takie pobyty tak, aby nie przekraczały czternastu dni, jeśli dodatek stanowi istotną część twojego budżetu.
Dla rodzin opiekujących się bliskimiważna informacja: dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie wymagającej opieki, nie opiekunowi. Jeśli sprawujesz opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, który spełnia kryteria, to on – nie ty – powinien złożyć wniosek o świadczenie.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.