Kontrolerzy sprawdzają prywatne domy i firmy. Musisz udowodnić, że zapłaciłeś
Masowe kontrole w całym kraju dotyczą głównie firm, ale urzędnicy pukają też do domów. Właściciele telewizorów i radia muszą przedstawić dokumenty potwierdzające opłacenie abonamentu. Tymczasem rząd planuje jego całkowitą likwidację – ale wszystko zależy od decyzji prezydenta Karola Nawrockiego.
Po całej Polsce ruszyły intensywne kontrole abonamentu RTV. Poczta Polska, odpowiedzialna za egzekwowanie tych opłat, nasiliła działania kontrolne wobec firm i instytucji, ale także wobec gospodarstw domowych. Właściciele telewizorów i odbiorników radiowych muszą być gotowi na wizytę kontrolera, który może zapukać do drzwi między 7:00 a 15:00.
Co kontrolerzy sprawdzają w Twoim domu?
Kontrolerzy mają prawo sprawdzić, czy posiadasz zarejestrowane odbiorniki radiowe lub telewizyjne i czy regularnie opłacasz należny abonament. Jak wynika z ogłoszeń o pracę zamieszczanych przez Pocztę Polską, kontrolerzy pracują w godzinach od 7:00 do 15:00 – to właśnie w tym czasie możesz spodziewać się wizyty.
Jeśli w Twoim domu znajduje się telewizor lub radio zdolne do odbioru sygnału nadawców publicznych, musisz mieć zarejestrowany sprzęt i być na bieżąco z opłatami. Kontroler może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających rejestrację oraz dowodów uiszczenia należności abonamentowych.
Warto pamiętać, że obowiązek dotyczy każdego sprzętu zdolnego do odbioru sygnału – nie ma znaczenia, czy faktycznie oglądasz programy TVP czy słuchasz Polskiego Radia. Samo posiadanie sprawnego odbiornika oznacza konieczność płacenia abonamentu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli masz w domu telewizor lub radio, ale nie masz zarejestrowanego abonamentu, możesz liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Kontroler może nałożyć karę, a dodatkowo będziesz musiał dopłacić zaległe opłaty za cały okres posiadania niezarejestrowanego sprzętu.
Aby uniknąć problemów, upewnij się, że masz aktualne dokumenty potwierdzające rejestrację odbiorników i regularne opłacanie abonamentu. Przygotuj także dokumenty, które mogą Cię zwolnić z opłat – jeśli jesteś seniorem powyżej 75 lat lub spełniasz inne kryteria zwolnień.
Pamiętaj, że kontroler może przyjść w każdy dzień roboczy między 7:00 a 15:00. Nie masz obowiązku wpuszczania go do mieszkania – przepisy mówią tylko, że „powinieneś” to zrobić, ale nie przewidują żadnych kar za odmowę.
Firmy w centrum uwagi kontrolerów
Choć kontrole w domach prywatnych zdarzają się sporadycznie, to główny ciężar działań kontrolnych Poczty Polskiej koncentruje się na firmach, instytucjach i zakładach pracy. W biurach, sklepach, warsztatach czy restauracjach często znajdują się odbiorniki telewizyjne lub radiowe, które mogą być przedmiotem kontroli.
Firmy częściej niż zwykli mieszkańcy „zapominają” o obowiązku rejestracji sprzętu RTV. Kontrolerzy systematycznie sprawdzają biura, sklepy, warsztaty samochodowe i inne lokale usługowe, gdzie pracownicy lub klienci mogą korzystać z odbiorników.
Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że każdy telewizor w poczekalni, radio w warsztacie czy odbiornik w biurze powinien być zarejestrowany i opłacany. Zaniedbania w tym zakresie mogą kosztować firmę znaczące kary finansowe.
Poczta Polska szuka nowych kontrolerów
Intensyfikacja kontroli idzie w parze z poszerzaniem grona kontrolerów. W ogłoszeniach o pracę Poczta Polska określa jasne wymagania dla kandydatów: wykształcenie co najmniej średnie, prawo jazdy kategorii B, gotowość do wyjazdów służbowych i umiejętność obsługi pakietu MS Office.
Kontroler musi być zorganizowany, odporny na stres i komunikatywny. Co ciekawe, w niektórych rekrutacjach wprost podkreślano dostępność stanowiska również dla obywateli Ukrainy, co wskazuje na dużą potrzebę kadry do realizacji zadań terenowych.
Praca kontrolera abonamentu to głównie wizyty w firmach i instytucjach, ale obejmuje także kontrole w gospodarstwach domowych – szczególnie gdy istnieje podejrzenie unikania obowiązku rejestracji lub płacenia.
Jak się przygotować na wizytę kontrolera?
Przygotuj dokumenty – upewnij się, że masz przy sobie dokumenty potwierdzające rejestrację odbiorników oraz dowody opłacenia abonamentu za ostatnie miesiące.
Sprawdź swój status – jeśli jesteś seniorem powyżej 75 lat lub spełniasz inne kryteria, przygotuj dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia z opłat.
Znaj swoje prawa – nie masz obowiązku wpuszczania kontrolera do mieszkania. Przepisy mówią, że „powinieneś” go wpuścić, ale nie przewidują żadnych sankcji za odmowę.
Zarejestruj sprzęt – jeśli masz niezarejestrowany odbiornik, zrób to jak najszybciej w najbliższej placówce Poczty Polskiej.
Zapłać zaległości – jeśli jesteś w tyle z opłatami, lepiej je uregulować przed ewentualną kontrolą, niż ryzykować dodatkowe kary.
Zwolnienia z abonamentu – kto nie musi płacić?
Z opłaty abonamentowej zwolnione są przede wszystkim osoby powyżej 75 roku życia – w ich przypadku zwolnienie przyznawane jest automatycznie po weryfikacji danych w rejestrze PESEL. Wystarczy mieć zarejestrowany odbiornik na swoje nazwisko.
Zwolnienie przysługuje także osobom, które ukończyły 60 lat i otrzymują emeryturę nieprzekraczającą 50% przeciętnego wynagrodzenia. Jak informuje portal Forsal.pl, w 2025 roku ten próg wynosi dokładnie 4090,86 zł brutto.
Inne grupy zwolnione to osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, kombatanci, weterani oraz osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej. W każdym przypadku konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w placówce Poczty Polskiej.
Abonament na wymarciu? Wszystko w rękach prezydenta
Masowe kontrole mogą być jednymi z ostatnich w historii polskiego abonamentu RTV. Jak informuje portal HDTVPolska.com, rząd zapowiada całkowitą likwidację tej opłaty i chce uchwalić ustawę medialną jeszcze w tym roku.
Wpływy z abonamentu systematycznie spadają – z 900 milionów złotych w 2005 roku do 620 milionów złotych w 2024 roku. Coraz mniej osób płaci tę opłatę, a jej egzekwowanie jest kosztowne i trudne.
Kluczową rolę w losach abonamentu odegra prezydent Karol Nawrocki. W przypadku jego weta wobec ustawy medialnej, prace legislacyjne będą musiały rozpocząć się od nowa, co znacząco opóźni cały proces zmian.
Jeśli prezydent Nawrocki zdecyduje się zawetować propozycje rządu, w 2026 roku abonentów czekają podwyżki. Opłata za radio wzrośnie z obecnych 8,70 do 9,50 zł miesięcznie, a za telewizję z 27,30 do 30,50 zł miesięcznie.
Ekonomiczne i społeczne aspekty kontroli
Kontrole abonamentu RTV to nie tylko kwestia przestrzegania prawa, ale także poważne obciążenie dla budżetów rodzinnych. Rodzina z telewizorem płaci obecnie 327,60 zł rocznie, co dla wielu gospodarstw domowych stanowi znaczący wydatek.
Szczególnie dotkliwe są kary za nierejestrowanie sprzętu. Kontroler może naliczyć zaległości za cały okres posiadania odbiornika, co w przypadku kilkuletnich zaniedbań może oznaczać konieczność zapłaty kilku tysięcy złotych.
System kontroli budzi też kontrowersje społeczne. Wielu Polaków uważa, że abonament to relikt przeszłości, niepasujący do czasów internetu i platform streamingowych. Młodsze pokolenia coraz częściej w ogóle nie korzystają z tradycyjnej telewizji, ale jeśli mają w domu odbiornik, muszą płacić abonament.
Przyszłość bez abonamentu?
Likwidacja abonamentu RTV oznaczałaby koniec pewnej epoki w polskich mediach. Przez lata ta opłata budziła kontrowersje, a jej egzekwowanie było źródłem frustracji dla milionów Polaków.
Nowy system finansowania mediów publicznych z budżetu państwa miałby być prostszy i sprawiedliwszy. Zamiast indywidualnych opłat za posiadanie odbiorników, koszty działania TVP i Polskiego Radia pokrywaliby wszyscy podatnicy.
Czy prezydent Nawrocki poprze te zmiany? Od jego decyzji zależy, czy obecne kontrole abonamentu to ostatni rozdział w historii tej opłaty, czy też jej egzekwowanie będzie kontynuowane jeszcze przez kolejne lata.
Do tego czasu kontrole trwają dalej
Niezależnie od planów rządu i przyszłych decyzji prezydenta, do momentu formalnego zniesienia abonamentu kontrole będą kontynuowane. Poczta Polska ma obowiązek egzekwowania opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Oznacza to, że właściciele telewizorów i odbiorników radiowych nadal muszą być przygotowani na wizytę kontrolera. Lepiej mieć uporządkowane dokumenty i uregulowane opłaty niż ryzykować wysokie kary w sytuacji, gdy abonament może zostać zniesiony za kilka miesięcy.
Historia abonamentu RTV w Polsce może dobiegać końca, ale do tego momentu obowiązujące przepisy trzeba przestrzegać. Kontrolerzy będą pukać do drzwi firm i domów do ostatniego dnia obowiązywania tej opłaty.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.