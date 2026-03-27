Koszyk wielkanocny 2026: Jest nowy, przedświąteczny „król drożyzny”. Sprawdziliśmy ceny w Biedronce, Lidlu i na targowiskach w Warszawie
Tegoroczna Wielkanoc 2026 przynosi konsumentom w Polsce i samej Warszawie skrajne emocje. Z jednej strony cieszą obniżki cen produktów bazowych, takich jak masło czy cukier, z drugiej strony tradycyjny koszyczek, który zanosimy do święcenia, będzie droższy niż rok temu. Eksperci wskazują na jeden konkretny produkt, który stał się symbolem tegorocznych wzrostów cen. Czy planując zakupy na ostatnią chwilę, zdołamy jeszcze zaoszczędzić?
Ile zapłacimy za święconkę? Ekspert nie ma złudzeń
Jeszcze dwa tygodnie temu prognozy dla naszych portfeli były znacznie bardziej optymistyczne. Wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner w rozmowie z Radiem Zet przyznał, że początkowo wszystko wskazywało na to, że tegoroczny koszyczek będzie tańszy niż ten z 2025 roku. Podstawą tych nadziei były trwające od dłuższego czasu obniżki cen masła, cukru oraz mąki. Rzeczywistość zweryfikowała jednak te założenia.
Głównym problemem okazują się koszty, których nie widać na pierwszy rzut oka na sklepowym paragonie. Chodzi o ceny energii oraz stale rosnące koszty pracy. To właśnie te dwa czynniki sprawiły, że za gotowe ciasta wielkanocne zapłacimy w 2026 roku o 10-15% więcej. Choć mąka jest tańsza, to piekarnie i cukiernie w Warszawie muszą płacić znacznie więcej za samo upieczenie mazurka czy baby.
Jajka „królem drożyzny” w 2026 roku. Skok cen o 30 procent
Jeśli mielibyśmy wskazać jeden produkt, który najbardziej uderzy nas po kieszeni, są to bez wątpienia jajka. To one są „królem drożyzny” w tegorocznej święconce. Dane są bezlitosne: w porównaniu z ubiegłoroczną Wielkanocą, ceny jaj wzrosły o ponad 30%. To wynik znacznie wyższy niż ogólny trend wzrostu cen całego koszyka świątecznego, który oszacowano średnio na 12,8%.
Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej, podlegający pod Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opublikował dane za okres od 9 do 15 marca 2026. Wynika z nich, że tylko w ciągu jednego tygodnia ceny jaj spożywczych z chowu klatkowego podskoczyły o 1,8%, a w skali całego miesiąca wzrost wyniósł 3,8%. Eksperci z portalu topagrar.pl oraz Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych potwierdzają, że jajka to obecnie jeden z najszybciej drożejących produktów w Polsce.
Biedronka, Lidl czy targowisko? Porównujemy ceny w Warszawie
Sprawdziliśmy, jak te statystyki przekładają się na realne ceny na półkach w warszawskich sklepach i na popularnych bazarach. Różnice są widoczne gołym okiem:
- Biedronka i Lidl: Za opakowanie 10 sztuk jaj klasy L (chów ściółkowy) zapłacimy obecnie średnio 11,49 zł. To najczęstsza cena, jaką spotkamy w popularnych dyskontach w Warszawie.
- Kaufland: Tutaj cena za tę samą klasę jaj jest nieco wyższa i sięga 11,99 zł.
- Auchan: W tej sieci udało nam się znaleźć jaja nieco taniej, w granicach 10 zł za opakowanie 10 sztuk, co przy obecnej drożyźnie jest uznawane za okazję.
- Warszawskie targowiska (np. Hala Mirowska, Bazar Namysłowska): Tutaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Za jaja z chowu wolnowybiegowego, prosto od gospodarza, musimy zapłacić od 1,50 zł do nawet 2,00 zł za sztukę. Oznacza to, że za 10 sztuk „wiejskich” jaj zapłacimy nawet 20 zł.
Mimo tych cen, warszawiacy nadal chętnie wybierają targowiska, szukając jakości, której ich zdaniem nie zapewnią masowe dostawy do marketów. Warto jednak dodać, że chleb, mięso, sól i chrzan, czyli pozostałe elementy koszyczka, trzymają ceny zbliżone do ubiegłorocznych, co nieco łagodzi ostateczny rachunek.
Niedziela handlowa 29 marca. Ostatni dzwonek na zakupy
Ważna informacja dla wszystkich, którzy zakupy zostawiają na ostatnią chwilę: najbliższa niedziela, 29 marca 2026 (Niedziela Palmowa), jest niedzielą handlową. To jedna z niewielu okazji w roku, kiedy wszystkie duże galerie handlowe, markety i dyskonty będą otwarte w pełnych godzinach.
Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu z 2018 roku, niedziela bezpośrednio poprzedzająca Wielkanoc jest zawsze ustawowo wolna od zakazu. To kluczowy moment dla handlowców, którzy spodziewają się prawdziwego oblężenia. Następna niedziela handlowa wypadnie dopiero pod koniec kwietnia, więc 29 marca to ostatni moment, by zrobić większe zapasy przed świętami bez konieczności szukania otwartych stacji paliw czy małych sklepików osiedlowych.
Pamiętaj o tych 4 rzeczach, kiedy planujesz zzakupy
Dla przeciętnego mieszkańca Warszawy i każdego konsumenta w Polsce, tegoroczne dane o cenach oznaczają przede wszystkim konieczność zmiany strategii zakupowej. Po pierwsze, warto podzielić zakupy na dwa etapy. Produkty sypkie, mąkę i cukier, które są obecnie w dobrych cenach, warto było kupić już wcześniej. Jeśli jednak planujesz zakup jaj, nie czekaj do Wielkiej Soboty. Przy obecnej dynamice wzrostu cen (prawie 2% tygodniowo), każde kilka dni zwłoki może oznaczać wyższy rachunek.
Po drugie, wykorzystaj niedzielę handlową 29 marca. To najlepszy czas na zrobienie ciężkich zakupów (napoje, mięso, warzywa), ponieważ konkurencja między sieciami takimi jak Biedronka i Lidl w ten konkretny dzień będzie ogromna. Spodziewaj się agresywnych promocji typu „2+1 gratis” na jaja lub wędliny, które mają przyciągnąć klientów właśnie do danej sieci.
Po trzecie, uważaj na „pułapki” w cukierniach. Skoro koszty energii podniosły ceny ciast o 15%, rozważ samodzielne upieczenie baby wielkanocnej. Mąka i cukier staniały, więc domowy wypiek w 2026 roku będzie znacznie bardziej opłacalny niż ten kupiony w profesjonalnym punkcie. To realna oszczędność, która może zrównoważyć droższe jajka w koszyczku.
Pamiętaj również o godzinach otwarcia w Wielką Sobotę. Zgodnie z polskim prawem, handel w ten dzień może odbywać się tylko do godziny 14:00. Potem większość sklepów zostanie zamknięta, a za ladą będą mogli stanąć jedynie właściciele małych punktów. Planując budżet, załóż, że Twój standardowy koszyczek wielkanocny będzie o około 15-20 zł droższy niż rok temu, głównie przez ceny produktów pochodzenia zwierzęcego.
