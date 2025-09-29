Kultowa kawa w Aldi w mocnej promocji. Tylko przez dwa dni!
W Aldi ruszyła krótka promocja na kawę Jacobs Krönung – tylko 29 i 30 września można kupić popularną kawę rozpuszczalną w obniżonej cenie 32,99 zł za słoik przy zakupie dwóch sztuk.
Promocja na kawę Jacobs w Aldi
Miłośnicy kawy mają powód do radości. W sklepach Aldi pojawiła się specjalna promocja na popularną kawę rozpuszczalną Jacobs Krönung. Oferta obowiązuje tylko przez dwa dni – w poniedziałek 29 września i we wtorek 30 września.
Cena promocyjna
Klienci, którzy zdecydują się na zakup dwóch słoików kawy Jacobs Krönung (200 g), zapłacą 32,99 zł za sztukę. To spora oszczędność, biorąc pod uwagę cenę regularną wynoszącą 41,99 zł. Warto dodać, że według danych z ostatnich 30 dni najniższa cena tej kawy przed obniżką wynosiła 29,99 zł.
Promocja obejmuje kawę rozpuszczalną Jacobs Krönung w opakowaniach 200 g (co daje 164,95 zł za kilogram). Obowiązuje limit zakupu – maksymalnie 6 sztuk na jednego klienta. Oferta jest dostępna we wszystkich sklepach Aldi w Polsce, do wyczerpania zapasów.
To okazja dla osób, które cenią intensywny smak i aromat kawy Jacobs, a jednocześnie chcą zrobić zapasy w niższej cenie.
