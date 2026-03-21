Kupiłeś telefon za ponad tysiąc złotych? Masz 14 dni, żeby zapłacić podatek
Zakupy na OLX, Vinted czy Allegro Lokalnie stały się częścią codzienności. Według raportu PMR dla Allegro Lokalnie aż 75% Polaków w 2023 roku kupiło coś z drugiej ręki. Większość nie ma pojęcia, że przy zakupie używanego laptopa, roweru czy aparatu fotograficznego od osoby prywatnej za ponad 1000 zł ciąży na kupującym obowiązek podatkowy. I to niezależnie od tego, czy transakcja odbyła się przez internet, przy kawie u znajomego, czy przez ogłoszenie na słupie. Dobra wiadomość: rząd zapowiedział podniesienie progu – ale to jeszcze potrwa.
2% podatku, 14 dni na zapłatę i to kupujący jest winien – nie sprzedający
Zasada działa od początku istnienia ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli od 2001 roku. Zgodnie z art. 9 pkt 6 ustawy o PCC (Dz.U. z 2024 r. poz. 295 ze zm.) sprzedaż rzeczy ruchomej jest zwolniona z podatku, jeśli jej wartość nie przekracza 1000 zł. Powyżej tej kwoty – obowiązek powstaje automatycznie w chwili zawarcia umowy. Stawka wynosi 2% od wartości transakcji.
Kilka przykładów z życia: używany iPhone za 1500 zł to 30 zł podatku. Laptop za 3000 zł – 60 zł. Rower elektryczny za 4500 zł – 90 zł do zapłaty. Kwoty nie są duże, ale obowiązek jak najbardziej realny – a skutki jego zignorowania mogą być znacznie poważniejsze niż sam podatek.
Najczęstszy błąd: ludzie zakładają, że skoro sprzedający zarabia, to sprzedający płaci podatek. W przypadku PCC jest odwrotnie. Obowiązek podatkowy ciąży na kupującym. Sprzedający może mieć własne rozliczenia – np. jeśli handluje regularnie i osiąga przychody – ale PCC to nie jego sprawa.
Na złożenie deklaracji PCC-3 i wpłatę podatku kupujący ma 14 dni od daty zawarcia umowy. Nie od daty płatności, nie od odbioru towaru – od momentu, gdy doszło do transakcji. Formularz jest dostępny w e-Urzędzie Skarbowym i wypełnienie zajmuje kilka minut.
Fiskus widzi transakcje na Vinted i OLX. Od 2023 roku platformy raportują dane
Do niedawna takie zakupy w dużej mierze umykały uwadze urzędów. Zmieniła to unijna dyrektywa DAC7, wdrożona w Polsce w 2023 roku. Od tego momentu Allegro, OLX, Vinted, Facebook Marketplace i inne platformy cyfrowe są zobowiązane przekazywać administracji skarbowej dane o użytkownikach i ich transakcjach. Raportowane informacje obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, identyfikator podatkowy, wartość sprzedaży oraz liczbę transakcji.
Co istotne – dane te służą nie tylko do kontroli sprzedających. System może wykryć kupujących, którzy regularnie dokonują transakcji powyżej progu podatkowego i nie składają deklaracji. Urząd skarbowy otrzymuje raporty kwartalne. Jeśli system wykryje, że użytkownik kupił od osoby prywatnej używany aparat za 2500 zł w lutym i laptop za 2000 zł w maju, a w tym czasie nie wpłynęła żadna deklaracja PCC-3 – może spodziewać się pisma z urzędu.
W 2025 roku przypadki wezwań zaczęły się mnożyć. Nie dotyczą tylko zawodowych handlarzy – system nie rozróżnia intencji. Jednorazowy zakup roweru za 1800 zł może uruchomić procedurę kontrolną dokładnie tak samo jak seria transakcji przez cały rok. Mechanizm jest prosty: platforma raportuje transakcję, urząd sprawdza, czy w ciągu 14 dni wpłynęła deklaracja. Jeśli nie – generuje wezwanie.
Kary do 93 tys. zł – i to nie jest przesada
Za niezłożenie deklaracji PCC-3 w terminie grozi wykroczenie skarbowe, a przy większych kwotach lub uporczywym uchylaniu się – przestępstwo skarbowe. Urząd naliczy odsetki za zwłokę oraz grzywnę. W 2026 roku kara może wynieść od jednej dziesiątej do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia, które wynosi 4666 zł. To przedział od 466,60 zł do 93 320 zł.
Ostateczna wysokość kary zależy od kilku czynników: czy podatnik sam zgłosił zaległość z czynnym żalem, jak długo trwało opóźnienie i czy działał umyślnie. Jeśli urząd wykryje zaległość jako pierwszy – kara będzie wyższa. Czynny żal złożony przed wszczęciem postępowania może znacząco obniżyć sankcje.
Dla ilustracji: ktoś, kto w ciągu roku kupił używany telefon za 1500 zł, rower za 2000 zł i laptop za 2500 zł, powinien łącznie zapłacić 120 zł podatku. Jeśli urząd sam to wykryje – poza 120 zł zaległości i odsetkami, grożą mu kary liczące się w tysiącach złotych.
Podzielona transakcja nie pomoże. Urząd liczy sumę, nie pozycje
Popularny sposób na obejście progu to dzielenie zakupu na mniejsze elementy – smartfon za 900 zł, etui za 50 zł, słuchawki za 100 zł. Razem 1050 zł, ale każda pozycja osobno poniżej progu. Taka taktyka nie działa. Urząd patrzy na łączną wartość umowy zawartej w ramach jednej transakcji, a nie na poszczególne elementy.
Tak samo działa to przy zestawach. Komputer z monitorem, klawiaturą i myszką sprzedawany jako zestaw za 1200 zł – jeden podatek od całości. Ryzykowne jest też dzielenie płatności w czasie: umowa na rower wart 1100 zł, z płatnością 500 zł teraz i 600 zł za tydzień, nie zmienia faktu, że wartość umowy przekroczyła próg. Liczy się moment zawarcia umowy i jej wartość – nie harmonogram przelewów.
Kiedy PCC w ogóle nie obowiązuje
Podatek nie wystąpi w kilku sytuacjach. Najważniejsze wyłączenie: zakup od firmy wystawiającej fakturę VAT. PCC i VAT się wzajemnie wykluczają – jeśli sprzedawca jest podatnikiem VAT (lub choćby z niego zwolnionym), kupujący nie płaci PCC, nawet przy zakupie za kilka tysięcy złotych.
Drugie wyłączenie: transakcje między najbliższymi członkami rodziny. Dotyczy to małżonków, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), rodzeństwa, pasierbów, rodziców małżonka i małżonków dzieci. Zakup samochodu od brata za 5000 zł – brak PCC. Zakup od kuzyna, wujka czy teściowej – PCC obowiązuje. Zwolnienie nie obejmuje dalszych krewnych.
I oczywiście: transakcje do 1000 zł są wolne od podatku. Tu warto pamiętać o przypadku kumulacji: zakup telefonu za 950 zł jest wolny od PCC, ale jeśli od tej samej osoby, w tym samym miesiącu, kupisz jeszcze tablet za 200 zł – łączna wartość transakcji przekracza próg i podatek jest należny.
Rząd zapowiada zmianę – próg ma wzrosnąć do 3000 zł
Ministerstwo Finansów zapowiedziało pierwszą od 25 lat korektę progu zwolnienia z PCC. Projekt nowelizacji ustawy o PCC pojawił się w rządowym wykazie prac legislacyjnych. Ministerstwo proponuje podniesienie limitu zwolnienia z 1000 zł do 3000 zł – jak argumentuje resort, to efekt urealnienia progu do obecnych warunków z uwzględnieniem skumulowanego wzrostu cen, które od 2001 roku wzrosły o blisko 111%, oraz wzrostu przeciętnych wynagrodzeń o 297%.
Projekt ma być przyjęty przez Radę Ministrów w II kwartale 2026 roku, a następnie trafić do Sejmu. Jak podaje rp.pl, jeśli proces legislacyjny przebiegnie zgodnie z harmonogramem, nowe przepisy mogłyby obowiązywać od 2027 roku. To oznacza, że przez całe lato i jesień 2026 roku stary próg 1000 zł nadal obowiązuje.
Podwyżka progu do 3000 zł oznaczałaby, że zdecydowana większość zakupów na OLX, Vinted czy Allegro Lokalnie przestałaby podlegać obowiązkowi podatkowemu. Używany iPhone za 2000 zł, laptop za 2500 zł, rower za 2800 zł – wszystkie te transakcje znalazłyby się poniżej nowego progu. Zniknąłby też obowiązek składania deklaracji PCC-3, co eliminowałoby ryzyko wezwań z urzędu przy drobnych zakupach.
Ministerstwo Finansów przyznaje, że zmiana ma też wymiar praktyczny: koszty egzekwowania podatku od transakcji nieznacznie przekraczających 1000 zł często przekraczają samą kwotę należnej daniny. Sam podatek od zakupu za 1200 zł to 24 zł – mniej niż przesyłka z urzędu.
Ryzyko szerszej kontroli – podatek 75% w tle
Systematyczne pomijanie PCC może mieć konsekwencje wykraczające poza samą zaległą daninę. Jeśli kupujący regularnie nabywa drogie rzeczy od osób prywatnych i nie dokumentuje tych zakupów, a jego oficjalne dochody są wyraźnie niższe od wydatków – może trafić pod kontrolę dotyczącą nieujawnionych źródeł dochodu.
Przykład: ktoś zarabia oficjalnie 4000 zł miesięcznie. W ciągu roku kupił od osób prywatnych: laptopa za 3000 zł, telefon za 2500 zł, rower elektryczny za 4500 zł, aparat fotograficzny za 5000 zł. To 15 tys. zł wydatków na używane rzeczy, plus bieżące życie. Roczny dochód to 48 tys. zł. Skąd nadwyżka? Jeśli podatnik nie potrafi wyjaśnić pochodzenia środków – urząd może nałożyć nie tylko zaległe PCC, ale także podatek 75% od nieudokumentowanej nadwyżki wydatków. Kwota do zapłaty mogłaby wynieść kilkanaście tysięcy złotych zamiast 300 zł zaległego PCC.
Dlatego archiwizowanie potwierdzeń transakcji – screenshotów rozmów, potwierdzeń przelewów – ma podwójne znaczenie. Po pierwsze: dowodzi złożenia PCC-3. Po drugie: dokumentuje, jak były wydawane pieniądze.
To warto wiedzieć
- Stary próg 1000 zł obowiązuje nadal. Mimo że rząd zapowiada zmianę, nowe przepisy nie wejdą w życie przed 2027 rokiem. Do tego czasu każda transakcja z osobą prywatną powyżej tysiąca złotych wymaga złożenia PCC-3 i zapłaty 2% podatku w ciągu 14 dni.
- Formularz PCC-3 pobierzesz w e-Urzędzie Skarbowym – wypełnienie zajmuje kilka minut. Przelew na rachunek właściwego urzędu skarbowego możesz zrobić przez bankowość elektroniczną tego samego dnia.
- Zakup od firmy z fakturą VAT – bez PCC, nawet za duże kwoty. Zakup w rodzinie (małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo) – również bez PCC. Zakup od kuzyna, teściowej, wujka – PCC obowiązuje.
- Jeśli próbowałeś ominąć próg dzieląc transakcję na części – urząd liczy sumę całej umowy, nie poszczególnych pozycji. Podzielona płatność też nic nie zmienia – liczą się wartość i data zawarcia umowy.
- Zachowuj potwierdzenia każdego zakupu: screenshot rozmowy z platformy, potwierdzenie przelewu, wypełnioną deklarację PCC-3. Przy ewentualnej kontroli finansowej dokumentacja zakupów to nie tylko dowód na zapłacony podatek, ale też wyjaśnienie, skąd pochodziły wydawane środki.
- Masz wątpliwości? Infolinia każdego urzędu skarbowego i e-Urząd Skarbowy pozwalają zadać pytanie przed terminem płatności. Lepiej zapytać niż zapłacić wielokrotność podatku w postaci kary.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.