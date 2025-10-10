Kupowałeś sprzęt do mieszkania? Sprawdź, jak państwo może zwrócić Ci tysiące złotych
Wielu podatników nie zdaje sobie sprawy, że państwo może zwrócić im część kosztów poniesionych na remont mieszkania i zakup sprzętu AGD. Wystarczy odpowiednio uwzględnić te wydatki w rocznym zeznaniu podatkowym, by odzyskać nawet kilka tysięcy złotych.
Państwo zwróci Ci za remont i zakupy. Mało kto korzysta z tej ulgi
Rozliczanie podatków to dla wielu Polaków przykry obowiązek, ale może być też okazją do odzyskania sporych pieniędzy. W 2025 roku podatnicy ponownie mogą skorzystać z ulg, które obniżają wysokość należnego podatku. Jedną z nich jest ulga mieszkaniowa, obejmująca nie tylko remonty, ale także zakup sprzętu AGD. Wielu osób wciąż nie wie, że może w ten sposób odzyskać część wydatków.
Ulgi podatkowe w 2025 roku
Okres składania deklaracji podatkowych trwa od stycznia do 30 kwietnia. Podatnicy mają możliwość logowania się do e-Urzędu Skarbowego i korzystania z usługi Twój e-PIT. Formularze są wstępnie wypełnione, ale nie zawierają ulg – te trzeba dodać samodzielnie.
Dzięki odliczeniom można realnie zmniejszyć wysokość podatku. W 2025 roku obowiązują m.in. ulga prorodzinna, internetowa i termomodernizacyjna. Ta ostatnia pozwala na uwzględnienie kosztów magazynów energii czy ciepła.
Ulga mieszkaniowa – kto może skorzystać?
Szczególne znaczenie ma ulga mieszkaniowa. Dotyczy osób, które w ciągu ostatnich trzech lat sprzedały nieruchomość i przeznaczyły pieniądze na własne cele mieszkaniowe. Co ważne, nie chodzi wyłącznie o zakup nowego mieszkania czy domu. Ulgą objęte są również wydatki związane z remontem i doposażeniem lokalu.
Ministerstwo Finansów w interpretacji z 13 października 2021 roku wyjaśniło, że do kosztów kwalifikujących się do ulgi można wliczyć m.in.:
- remont kuchni,
- montaż mebli na wymiar,
- zakup sprzętu AGD, takiego jak pralki, lodówki, zmywarki, płyty grzewcze, okapy czy piekarniki,
- oświetlenie.
Dlaczego to ważne?
Dzięki takiej interpretacji podatnicy mogą odliczyć od dochodu nie tylko inwestycje w samą nieruchomość, ale także elementy wyposażenia, które stanowią jej integralną część. To szansa na odzyskanie nawet kilku tysięcy złotych – w zależności od zakresu poniesionych wydatków.
Eksperci podkreślają, że wciąż wiele osób nie ma świadomości istnienia tej ulgi i oddaje fiskusowi pieniądze, które mogłoby zatrzymać w domowym budżecie. Dlatego warto uważnie przejrzeć rachunki i faktury z ostatniego roku – mogą one pomóc znacząco obniżyć wysokość podatku do zapłaty.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.