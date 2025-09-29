Lata życia, które liczą się do emerytury, a nikt o tym nie mówi! Stracisz świadczenie, jeśli nie udokumentujesz tych okresów.
Co się wlicza do stażu pracy przy emeryturze? Poznaj wszystkie okresy. Staż pracy to podstawa przy wyliczaniu wysokości przyszłej emerytury. Nie ogranicza się on jedynie do lat przepracowanych na etacie.
Prawo przewiduje, że do całości okresu ubezpieczenia można doliczyć także inne momenty życia, nawet jeśli wtedy nie były odprowadzane składki.
Okresy składkowe jako sedno stażu
Najważniejsze są okresy składkowe, czyli te, w których odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne. Wlicza się do nich zatrudnienie na umowę o pracę, prowadzenie działalności gospodarczej oraz inne formy zatrudnienia objęte obowiązkowym ubezpieczeniem. Do tej grupy zalicza się także czas służby wojskowej, zastępczej służby wojskowej, pracę w służbach mundurowych, działalność kombatancką, a także pracę za granicą, jeśli w danym okresie składki były opłacane lub praca została uznana na mocy porozumień międzynarodowych.
Okresy nieskładkowe, które też się liczą
Do stażu pracy wliczają się również okresy nieskładkowe. To sytuacje, gdy składki nie były odprowadzane, ale przepisy uznają, że ciągłość stażu zostaje zachowana. Przykłady to czas pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy świadczenia rehabilitacyjnego. Wlicza się także urlopy macierzyńskie i rodzicielskie przewidziane w przepisach.
Specjalną kategorię stanowią okresy nauki, takie jak studia wyższe, doktoraty czy aspirantury. Jeśli zostały ukończone w przewidzianym czasie, mogą być doliczone do stażu pracy, zwykle do ośmiu lat w przypadku studiów. Nie dotyczy to jednak szkoły średniej czy technikum, które nie są uwzględniane przy wyliczaniu stażu emerytalnego.
Ograniczenia i zasady wliczania
Okresy nieskładkowe mają swoje limity. Mogą być uwzględniane, ale nie mogą przekroczyć jednej trzeciej całego stażu składkowego. Dzięki temu wyliczenia emerytury nie opierają się głównie na latach bez składek. Ważne jest też, że sam staż nie przesądza o wysokości emerytury. Ostateczna kwota zależy od zgromadzonych składek. Jeśli jednak wyliczone świadczenie jest niższe od emerytury minimalnej, odpowiedni staż może zapewnić wyrównanie do tego poziomu.
Jak sprawdzić swój staż
Aby upewnić się, jakie okresy wchodzą w Twój staż pracy, warto zwrócić się do ZUS po zaświadczenia. Trzeba też przygotować dokumentację dotyczącą zatrudnienia, nauki, służby wojskowej i pobieranych zasiłków. Ważne jest, aby wszystkie okresy były udokumentowane, ponieważ tylko wtedy zostaną doliczone.
Dla wielu osób znajomość tych zasad jest kluczowa. Może się okazać, że dzięki wliczeniu nieskładkowych lat studiów czy okresów pobierania świadczeń Twój staż pracy jest dłuższy niż sądzisz, co otwiera drogę do wyższego świadczenia emerytalnego lub emerytury minimalnej.
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.