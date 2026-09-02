Lidl od jutra obniża cenę jeszcze bardziej. Ludzie będą wynosić całe kosze, bo sprzedadzą po 0,99 zł
2 września kończy się część promocji z aktualnej gazetki Lidla. Dziś Mlekovita UHT 3,2 proc. kosztuje 1,49 zł przy zakupie 6 opakowań, słodycze Kinder są w akcji 2+1 za 1 grosz, a kilka kolejnych ofert wymaga aktywowania kuponu Lidl Plus. Z zakupem mleka akurat nie trzeba się jednak spieszyć. Od 3 września sieć obniży jego cenę jeszcze mocniej i ta zmiana obejmie również sklepy w Warszawie.
Dziś mleko kosztuje 1,49 zł, od jutra cena spada do 0,99 zł
Aktualna promocja na mleko UHT 3,2 proc. Mlekovita Łączka obowiązuje jeszcze w środę, 2 września. Cena promocyjna wynosi 1,49 zł za 1 litr, ale warunkiem jest jednoczesny zakup 6 opakowań. Cena regularna wskazana przy ofercie to 3,30 zł. Oznacza to, że za 6 kartonów trzeba dziś zapłacić 8,94 zł zamiast 19,80 zł. Na jednym paragonie można kupić w promocji maksymalnie 24 opakowania, więc przy wykorzystaniu całego limitu rachunek wyniesie 35,76 zł zamiast 79,20 zł.
Problem w tym, że robienie dużego zapasu właśnie dzisiaj nie jest najbardziej opłacalnym rozwiązaniem. W gazetce obowiązującej od czwartku, 3 września, Lidl pokazuje dokładnie to samo mleko w cenie 0,99 zł za opakowanie. Nadal trzeba kupić 6 sztuk albo wielokrotność 6, a limit pozostaje na poziomie 24 opakowań na paragon. Nowa cena ma obowiązywać do 12 września. Co ciekawe, przy nowej ofercie sieć wskazuje 1,49 zł jako najniższą cenę z 30 dni przed kolejną obniżką.
Przeliczyliśmy oba warianty. Zakup 6 kartonów dzisiaj kosztuje 8,94 zł, natomiast od jutra będzie to 5,94 zł. Różnica na jednym sześciopaku wynosi dokładnie 3 zł. Przy maksymalnym limicie 24 opakowań dziś trzeba wydać 35,76 zł, a od czwartku 23,76 zł. To kolejne 12 zł mniej. W porównaniu z ceną regularną 3,30 zł za litr zakup 24 kartonów po 0,99 zł oznacza różnicę 55,44 zł. Jeżeli więc mleko nie jest potrzebne natychmiast, bardziej opłca się zaczekać jeden dzień.
Kinder 2+1 za grosz kończy się dziś. Są też lody, ręczniki i woda
Inaczej wygląda sytuacja ze słodyczami Kinder. Aktualna gazetka obejmuje wszystkie słodycze tej marki mechanizmem 2+1 za 0,01 zł. Trzeba kupić 3 produkty na jednym paragonie, a jeden z nich zostanie rozliczony za 1 grosz. Limit wynosi 3 opakowania na paragon, więc w praktyce promocja pozwala skorzystać z jednego takiego zestawu podczas pojedynczych zakupów. Ta oferta kończy się wraz z obecną gazetką 2 września, więc tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z ostatnim dniem obowiązywania promocji.
Podobny mechanizm dotyczy lodów na patyku i w rożku do 220 ml. Przy zakupie jednego produktu drugi taki sam kosztuje 0,01 zł, a limit to 4 opakowania na paragon. W aktualnej ofercie znalazło się więcej promocji, przy których trzeba jednak dokładnie czytać warunki. Ręcznik papierowy Floralys Strong, 3-warstwowy, sprzedawany po 2 rolki, objęto akcją 1+1 gratis. Regularna cena opakowania wynosi 7,99 zł, ale w tym przypadku konieczne jest wcześniejsze aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus. Limit wynosi 2 opakowania na kupon, więc za 7,99 zł można dostać łącznie 2 opakowania.
Z aplikacją działa też promocja na wody Saguaro 1,5 l. Mechanizm to 9+3 gratis, czyli klient bierze 12 takich samych produktów i płaci za 9. Rabat nie obejmuje kaucji za opakowania. W Lidl Plus znalazły się również świeże jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska w opakowaniach po 20 sztuk. Po aktywowaniu kuponu drugi, tańszy produkt otrzymuje rabat 50 proc., a limit wynosi 4 opakowania na kupon. Właśnie przy takich akcjach cena widoczna dużym drukiem nie wystarcza do oceny całych zakupów – znaczenie ma liczba wymaganych produktów, limit i ewentualny kupon w aplikacji.
Promocje obowiązują także w Warszawie. Warunki są takie same, ale jest jeden szczegół
Gazetka jest ofertą ogólnopolską, dlatego zasady promocji nie zmieniają się w stołecznych sklepach. Dotyczy to również placówek Lidla w Warszawie, m.in. przy Puławskiej 540, Grochowskiej 147, al. Krakowskiej 253, Rosoła 18, Wołoskiej 16 czy Tamce 40. Mieszkańcy stolicy mają więc dziś dostęp do oferty z mlekiem po 1,49 zł oraz Kinder 2+1 za grosz, a od 3 września również do nowej ceny mleka wynoszącej 0,99 zł przy zakupie 6 opakowań lub ich wielokrotności.
W przypadku Warszawy istotny jest jednak jeszcze jeden szczegół. Poszczególne sklepy mogą mieć różne godziny otwarcia, dlatego przy promocjach kończących się konkretnego dnia lepiej sprawdzić godziny wybranej placówki. Większe sklepy w Warszawie otwarte są nawet do godziny 23.00. Nie ma natomiast powodu, żeby kupować mleko 2 września wyłącznie ze strachu przed końcem ceny 1,49 zł. Nowa oferta jest pod tym względem korzystniejsza i według gazetki ma obowiązywać przez kolejne dni. Zupełnie inaczej jest z akcjami, które znikają wraz ze środową ofertą, w tym z promocją Kinder 2+1 za grosz.
Co sprawdzić przed zakupami w Lidlu 2 i 3 września?
- Mleko Mlekovita UHT 3,2 proc. kosztuje 2 września 1,49 zł przy zakupie 6 opakowań. Od 3 września cena spada do 0,99 zł, również przy zakupie 6 sztuk lub ich wielokrotności.
- Przy mleku obowiązuje limit 24 opakowań na paragon. Kupując maksymalną liczbę sztuk od czwartku, trzeba zapłacić 23,76 zł.
- Promocja Kinder 2+1 za 0,01 zł kończy się 2 września. Limit wynosi 3 opakowania na paragon.
- Przy promocjach oznaczonych Lidl Plus trzeba przed płatnością sprawdzić, czy odpowiedni kupon został aktywowany w aplikacji. Dotyczy to m.in. części promocji na artykuły gospodarstwa domowego, wodę czy jaja.
- Przy wodzie objętej promocją 9+3 gratis rabat dotyczy samego produktu. Kaucja za opakowania nie jest objęta zniżką, więc zostanie doliczona zgodnie z zasadami systemu kaucyjnego.
Najważniejsza różnica między środą a czwartkiem dotyczy więc mleka. Oferta po 1,49 zł rzeczywiście kończy się 2 września, ale nie oznacza to końca przeceny. 3 września cena spadnie do 0,99 zł. Ostatnie godziny obecnej gazetki mają większe znaczenie dla promocji Kinder i innych produktów, które nie przechodzą do nowej oferty na takich samych zasadach.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.