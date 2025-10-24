Makabryczne odkrycie w Tarczynie. Ciało leżało na drodze krajowej nr 7. Policja apeluje o pomoc
Na drodze krajowej numer 7 w Tarczynie doszło do tragicznego zdarzenia – nad ranem znaleziono ciało mężczyzny leżące na jezdni. Policja podejrzewa, że został potrącony przez samochód, którego kierowca uciekł z miejsca wypadku. Funkcjonariusze apelują do świadków o pomoc i przekazanie nagrań z kamer samochodowych.
Tragedia na krajowej „siódemce”. Ciało mężczyzny znalezione na jezdni – policja szuka kierowcy, który mógł go potrącić
W piątkowy poranek na drodze krajowej numer 7 w Tarczynie doszło do tragicznego zdarzenia. Na jezdni w kierunku Warszawy znaleziono ciało mężczyzny. Według wstępnych ustaleń służb, został on potrącony przez samochód, którego kierowca oddalił się z miejsca wypadku. Policja apeluje do świadków o kontakt i pomoc w ustaleniu przebiegu tragedii.
Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do piaseczyńskiej policji około godziny 5 rano. Ciało mężczyzny znajdowało się na pasie ruchu w alei Krakowskiej, na odcinku znanym jako „stara siódemka”. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, jednak życia potrąconego pieszego nie udało się uratować.
– Niestety pieszy uczestnik tego zdarzenia zmarł. Obecnie na miejscu pracują funkcjonariusze, którzy zabezpieczają ślady i ustalają okoliczności sprawy. Jest tam obecny także biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Grójcu – poinformowała aspirant Wioletta Domagała z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
Policjanci sprawdzają monitoring z okolicznych dróg i stacji paliw. Kluczowe mogą okazać się także nagrania z kamer samochodowych kierowców, którzy przejeżdżali tamtędy między godziną 4:30 a 5:30 rano. – Apelujemy do wszystkich, którzy mogli widzieć zdarzenie lub posiadają nagrania z rejestratorów, o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Piasecznie – przekazała rzeczniczka policji.
Według relacji strony Informacje na Gorąco Powiat Piaseczyński, ciało leżące na jednym z pasów zauważył przypadkowy kierowca, który natychmiast zatrzymał samochód i wezwał służby.
Obecnie na trasie S7 w rejonie Tarczyna wciąż występują utrudnienia w ruchu. Policja kieruje samochody na objazdy i apeluje o ostrożność.
Trwa ustalanie tożsamości ofiary oraz pojazdu, który mógł brać udział w tragicznym zdarzeniu.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.