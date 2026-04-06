Masowe kontrole policji. Uważaj na to urządzenie w samochodzie. Alkomat może Cię pogrążyć, nawet jeśli nic nie piłeś
Święta to czas wyjazdów, rodzinnych spotkań i długich tras. Wiele osób wsiada za kierownicę zaraz po przygotowaniach, pakowaniu czy szybkim ogarnięciu auta. I właśnie wtedy łatwo o sytuację, która może zaskoczyć nawet trzeźwego kierowcę.
Alkohol w spryskiwaczach – skąd ten efekt?
Mało kto zdaje sobie sprawę, że ich użycie spryskiwaczy tuż przed kontrolą drogową może wpłynąć na wynik badania alkomatem. I to w sposób, który wygląda bardzo poważnie. Większość płynów do spryskiwaczy zawiera alkohol – najczęściej etanol albo izopropanol. To właśnie dzięki nim płyn nie zamarza i dobrze odtłuszcza szybę.
Problem pojawia się w momencie użycia spryskiwaczy w zamkniętym aucie. Opary trafiają do kabiny, a następnie do dróg oddechowych i jamy ustnej kierowcy.
To wystarczy, żeby alkomat wykrył alkohol. Nie oznacza to, że alkohol trafił do krwi. To tylko chwilowy efekt obecności oparów w ustach.
Wynik może być dodatni, mimo że jesteś trzeźwy
W praktyce wygląda to tak: kierowca używa spryskiwaczy, zatrzymuje go patrol, a badanie pokazuje wynik powyżej zera. Czasem nawet na poziomie, który budzi niepokój. To nie jest sytuacja wyjątkowa. Policjanci spotykają się z tym regularnie, szczególnie w okresie zimowym i świątecznym. Kluczowe jest to, że taki wynik nie odzwierciedla rzeczywistego stężenia alkoholu w organizmie.
Policja wie, jak to sprawdzić
Procedury są jasne. Jeśli pierwszy pomiar budzi wątpliwości, funkcjonariusze wykonują kolejne badanie po kilku lub kilkunastu minutach. W tym czasie opary alkoholu znikają z jamy ustnej. Wynik wraca do normy i sytuacja się wyjaśnia. Dlatego jednorazowy „dziwny” wynik nie oznacza automatycznie problemów.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli wybierasz się w świąteczną trasę, warto pamiętać o jednej rzeczy: nawet drobny szczegół może wpłynąć na kontrolę drogową. Używasz spryskiwaczy i chwilę później trafiasz na patrol? Możesz mieć niepotrzebny stres i kilka minut tłumaczenia. To nie jest powód do paniki, ale do rozsądku.
Jak uniknąć niepotrzebnych nerwów
Wystarczy prosta zasada: po użyciu spryskiwaczy daj sobie chwilę. Odczekanie kilkunastu minut, przewietrzenie auta albo nawet łyk wody potrafią rozwiązać problem, zanim się pojawi. To drobiazg, ale w praktyce robi ogromną różnicę.
Krótki moment, który może zaskoczyć
Cała sytuacja trwa krótko i nie ma wpływu na Twoją faktyczną trzeźwość. Ale w stresie, przy kontroli drogowej, może wyglądać bardzo poważnie. Dlatego lepiej wiedzieć o tym wcześniej, niż tłumaczyć się na poboczu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.