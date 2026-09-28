Masz 2500, 3000, 4000 lub 5000 zł emerytury? Tyle dostaniesz więcej w marcu. Obliczyliśmy konkretne kwoty dla emerytury i dodatkowych świadczeń
Marcowa waloryzacja obejmie miliony emerytów i rencistów, ale jej ostateczna wysokość nadal nie jest znana. Rządowa prognoza mówi obecnie o wzroście świadczeń o co najmniej 3,48 proc. i właśnie według tego ostrożnego wariantu policzyliśmy kwoty od najniższej emerytury aż do świadczenia wynoszącego 10 tys. zł brutto. W tabeli można znaleźć swoją obecną emeryturę i sprawdzić, ile wyniosłaby podwyżka oraz nowa miesięczna kwota od marca 2027 roku.
3,48 proc. to dzisiaj punkt wyjścia. Ostateczny wskaźnik poznamy dopiero przed marcem
Trzeba jednak mocno podkreślić, że 3,48 proc. nie jest ostatecznym wskaźnikiem waloryzacji. Dokładna wartość będzie zależała od rzeczywistej inflacji i realnego wzrostu wynagrodzeń w całym 2026 roku. Pojawiły się już nowsze wyliczenia analityków wskazujące nawet około 3,96 proc., więc finalna podwyżka może okazać się wyższa. Ostateczne dane potrzebne do jej obliczenia poznamy dopiero na początku 2027 roku.
Waloryzacja emerytur i rent nie jest ustalana uznaniowo. Jej podstawą jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, przy czym pod uwagę bierze się korzystniejszy dla świadczeniobiorców wskaźnik, oraz część realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Rząd zdecydował już, że w 2027 roku do inflacji zostanie dodane 20 proc. realnego wzrostu płac. Jest to ustawowe minimum i właśnie ten element mechanizmu został formalnie ustalony.
W czerwcu rząd szacował na tej podstawie, że emerytury i renty wzrosną o co najmniej 3,48 proc. Wtedy koszt całej operacji oceniano na około 16,7 mld zł. W przyjętym później projekcie budżetu państwa na 2027 rok na waloryzację świadczeń zabezpieczono już około 19 mld zł. Nie oznacza to automatycznie konkretnego, wyższego wskaźnika, ale pokazuje, że 3,48 proc. należy traktować jako prognozę, a nie zamknięty wynik.
Sprawdź swoją emeryturę. Tak wygląda podwyżka przy 3,48 proc.
Poniższa tabela przedstawia kwoty brutto. Obliczenia wykonaliśmy przy założeniu waloryzacji dokładnie o 3,48 proc.. Jeżeli rzeczywisty wskaźnik okaże się wyższy, wszystkie przedstawione kwoty wzrosną. Faktyczna kwota przelewu na konto może się również różnić w zależności od podatku, składki zdrowotnej i indywidualnych potrąceń.
|Emerytura obecnie
|Podwyżka 3,48 proc.
|Emerytura od marca 2027
|1978,49 zł
|68,85 zł
|2047,34 zł
|2000 zł
|69,60 zł
|2069,60 zł
|2250 zł
|78,30 zł
|2328,30 zł
|2500 zł
|87 zł
|2587 zł
|2750 zł
|95,70 zł
|2845,70 zł
|3000 zł
|104,40 zł
|3104,40 zł
|3250 zł
|113,10 zł
|3363,10 zł
|3500 zł
|121,80 zł
|3621,80 zł
|3750 zł
|130,50 zł
|3880,50 zł
|4000 zł
|139,20 zł
|4139,20 zł
|4250 zł
|147,90 zł
|4397,90 zł
|4500 zł
|156,60 zł
|4656,60 zł
|4750 zł
|165,30 zł
|4915,30 zł
|5000 zł
|174 zł
|5174 zł
|5250 zł
|182,70 zł
|5432,70 zł
|5500 zł
|191,40 zł
|5691,40 zł
|5750 zł
|200,10 zł
|5950,10 zł
|6000 zł
|208,80 zł
|6208,80 zł
|6250 zł
|217,50 zł
|6467,50 zł
|6500 zł
|226,20 zł
|6726,20 zł
|6750 zł
|234,90 zł
|6984,90 zł
|7000 zł
|243,60 zł
|7243,60 zł
|7250 zł
|252,30 zł
|7502,30 zł
|7500 zł
|261 zł
|7761 zł
|7750 zł
|269,70 zł
|8019,70 zł
|8000 zł
|278,40 zł
|8278,40 zł
|8250 zł
|287,10 zł
|8537,10 zł
|8500 zł
|295,80 zł
|8795,80 zł
|8750 zł
|304,50 zł
|9054,50 zł
|9000 zł
|313,20 zł
|9313,20 zł
|9250 zł
|321,90 zł
|9571,90 zł
|9500 zł
|330,60 zł
|9830,60 zł
|9750 zł
|339,30 zł
|10 089,30 zł
|10 000 zł
|348 zł
|10 348 zł
Najniższa emerytura przekroczyłaby 2000 zł. Wzrost wyniósłby 68,85 zł
Przy rządowej prognozie 3,48 proc. najniższa gwarantowana emerytura zwiększyłaby się z obecnych 1978,49 zł do 2047,34 zł brutto. To wzrost o 68,85 zł miesięcznie. Ta kwota jest ważna nie tylko dla osób pobierających minimalną emeryturę, ponieważ z wysokością najniższego świadczenia powiązanych jest kilka innych wypłat.
Ta sama minimalna kwota obowiązuje obecnie w przypadku renty rodzinnej, renty socjalnej oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jeżeli nie zmienią się zasady, wszystkie te minimalne świadczenia od marca 2027 roku wynosiłyby przy wskaźniku 3,48 proc. właśnie 2047,34 zł brutto.
13. emerytura również wzrośnie. Pełna czternastka może być taka sama
Trzynasta emerytura jest ustawowo równa najniższej emeryturze obowiązującej od 1 marca danego roku. Przy wariancie 3,48 proc. oznaczałoby to więc 2047,34 zł brutto trzynastej emerytury w 2027 roku. W tym roku jest to 1978,49 zł, a więc dodatkowa roczna wypłata zwiększyłaby się o 68,85 zł.
Podobnie może wyglądać maksymalna czternasta emerytura. W 2026 roku pełna czternastka również odpowiada najniższej emeryturze, czyli 1978,49 zł brutto. Jeżeli zasady pozostaną takie same, w 2027 roku maksymalna kwota wyniosłaby około 2047,34 zł brutto. Trzeba jednak pamiętać, że czternastka ma własne zasady dochodowe. W 2026 roku pełne świadczenie przysługiwało przy emeryturze lub rencie do 2900 zł brutto, a później działała zasada złotówka za złotówkę.
Nie tylko zwykła emerytura. Tak mogą wzrosnąć renty i dodatki
Marcowa waloryzacja obejmuje znacznie więcej świadczeń niż tylko podstawowe emerytury. ZUS podwyższa także renty, świadczenie przedemerytalne i wiele dodatków. Poniższe wyliczenia również zakładają wyłącznie wariant 3,48 proc., dlatego są symulacją na podstawie obecnych kwot, a nie oficjalną tabelą ZUS na 2027 rok.
|Świadczenie lub dodatek
|Kwota obecnie
|Wzrost
|Prognoza od marca 2027
|Najniższa emerytura, renta rodzinna, renta socjalna, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
|1978,49 zł
|68,85 zł
|2047,34 zł
|Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
|1483,87 zł
|51,64 zł
|1535,51 zł
|Najniższa renta wypadkowa – całkowita niezdolność do pracy lub renta rodzinna wypadkowa
|2374,19 zł
|82,62 zł
|2456,81 zł
|Najniższa renta wypadkowa – częściowa niezdolność do pracy
|1780,64 zł
|61,97 zł
|1842,61 zł
|Świadczenie przedemerytalne
|1993,76 zł
|69,38 zł
|2063,14 zł
|Dodatek pielęgnacyjny
|366,68 zł
|12,76 zł
|379,44 zł
|Dodatek kombatancki i dodatek za tajne nauczanie
|366,68 zł
|12,76 zł
|379,44 zł
|Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji
|550,02 zł
|19,14 zł
|569,16 zł
|Dodatek dla sieroty zupełnej
|689,17 zł
|23,98 zł
|713,15 zł
|Dodatek kompensacyjny
|55 zł
|1,91 zł
|56,91 zł
|Dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego
|1403,90 zł
|48,86 zł
|1452,76 zł
|Dodatek dopełniający do renty socjalnej
|2704,71 zł
|94,12 zł
|2798,83 zł
|Świadczenie honorowe dla stulatków
|6938,92 zł
|241,47 zł
|7180,39 zł
|Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+ – maksymalnie
|1978,49 zł
|68,85 zł
|2047,34 zł
Stulatkowie mogliby dostawać ponad 7180 zł miesięcznie
Jedną z największych nominalnych podwyżek otrzymałyby osoby mające co najmniej 100 lat. Świadczenie honorowe wynosi obecnie 6938,92 zł brutto miesięcznie i zgodnie z ustawą jest corocznie waloryzowane w marcu tak jak emerytury i renty. Przy wzroście o 3,48 proc. zwiększyłoby się o około 241,47 zł do 7180,39 zł miesięcznie. Jest ono wypłacane niezależnie od zwykłej emerytury lub renty.
W górę poszedłby również dodatek dopełniający do renty socjalnej. Obecnie wynosi 2704,71 zł brutto i również podlega corocznej waloryzacji. Przy wariancie 3,48 proc. byłoby to około 2798,83 zł brutto. Razem ze zwaloryzowaną rentą socjalną oznacza to już znaczącą zmianę całej miesięcznej wypłaty osoby spełniającej warunki do obu świadczeń.
500+ dla niesamodzielnych jest wyjątkiem. Sama kwota 500 zł nie rośnie
Nie każde świadczenie można po prostu przemnożyć przez wskaźnik waloryzacji. Dobrym przykładem jest tak zwane 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Maksymalna wysokość dodatku pozostaje na poziomie 500 zł. Waloryzowany jest natomiast limit łącznych świadczeń, od którego zależy prawo do pełnej lub częściowej wypłaty.
Od marca 2026 roku granica wynosi 2687,67 zł. Gdyby została zwiększona dokładnie o 3,48 proc., wzrosłaby do około 2781,20 zł. Ostateczną wartość ZUS poda jednak dopiero przy przyszłorocznej waloryzacji. Nie należy więc wpisywać do tabeli 517,40 zł jako nowego „500+”, ponieważ sama maksymalna wypłata w ten sposób się nie waloryzuje.
Renta wdowia przyniesie jeszcze jedną podwyżkę i to już od stycznia
Osoby korzystające z renty wdowiej czeka w 2027 roku dodatkowa zmiana niezwiązana bezpośrednio z marcowym wskaźnikiem. Od 1 stycznia 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 proc. Uprawniony będzie więc otrzymywał jedno świadczenie w całości i 25 proc. drugiego, z zachowaniem ustawowego limitu.
Od marca dojdzie do tego normalna waloryzacja emerytury i renty rodzinnej tworzących rentę wdowią. Nie można więc wskazać jednej wspólnej kwoty wzrostu dla wszystkich. Osoba mająca własną emeryturę 3000 zł i rentę rodzinną 4000 zł znajdzie się w zupełnie innej sytuacji niż senior, którego oba świadczenia są znacznie niższe. Dla tej grupy początek 2027 roku może więc oznaczać 2 osobne zmiany wypłat – najpierw zwiększenie udziału drugiego świadczenia w styczniu, a następnie waloryzację w marcu.
3,48 proc. nie jest obietnicą dokładnie takiej podwyżki
Najważniejsze zastrzeżenie dotyczy całej tabeli. Nie znamy jeszcze wskaźnika waloryzacji na 2027 rok. Rząd w czerwcu podał prognozę na poziomie co najmniej 3,48 proc., a w lipcu formalnie ustalił tylko jeden element wzoru – zwiększenie o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Ostateczne znaczenie będą miały dane GUS dotyczące cen i wynagrodzeń w całym 2026 roku.
Już teraz pojawiają się wyższe scenariusze. Najnowsze wyliczenia części ekonomistów wskazują na możliwość waloryzacji w okolicach 3,96 proc.. Gdyby ten wariant się potwierdził, osoba mająca 3000 zł otrzymałaby nie 104,40 zł, lecz około 118,80 zł podwyżki, przy 4000 zł byłoby to 158,40 zł zamiast 139,20 zł, a przy 5000 zł około 198 zł zamiast 174 zł. To pokazuje, jak mocno nawet kilka dziesiątych punktu procentowego zmienia wypłatę przy wyższych emeryturach.
Seniorzy nie będą musieli składać wniosku o waloryzację
Waloryzacja emerytur i rent odbywa się automatycznie. Senior nie musi składać w ZUS żadnego wniosku ani odwiedzać placówki. Zakład przelicza świadczenia przysługujące na koniec lutego i od marca wypłaca je w nowej wysokości. Informacja o wysokości świadczenia po waloryzacji pojawia się również w decyzji ZUS.
Na dziś najbezpieczniej traktować tabelę z 3,48 proc. jako dolny, rządowy scenariusz prognostyczny. Ostateczna tabela może być korzystniejsza. Dokładne kwoty poznamy po publikacji danych za cały 2026 rok, ale już teraz senior pobierający 2500 zł może liczyć w tym wariancie na około 87 zł brutto więcej miesięcznie, przy 3000 zł będzie to 104,40 zł, przy 4000 zł 139,20 zł, a przy 5000 zł 174 zł. Jeżeli sprawdzą się wyższe prognozy, marcowe przelewy wzrosną odpowiednio bardziej.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.