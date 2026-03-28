Masz 30 dni, by zawiesić na ogrodzeniu. Brak taryfy ulgowej. Straż Miejska może wlepić 250 zł mandatu
W 2025 roku wydano w Polsce ponad 90 000 pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych – dane Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego mówią o 90 869 decyzjach. Za każdym z tych domów stoi właściciel, który w pewnym momencie dostanie pismo z gminy. Od tej chwili zegar tyka – ma 30 dni. Wielu myśli, że kupi cyfrę i sprawa zamknięta. NSA wyjaśnił w 2023 roku, że tak to nie działa.
Wyrok NSA: sama cyfra na ścianie to za mało
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 czerwca 2023 r. (sygn. I OSK 73/23) potwierdził, że w miastach i miejscowościach z nazwanym układem ulic nadanie numeru porządkowego obligatoryjnie wiąże się z przypisaniem go do konkretnej ulicy lub placu. Tabliczka musi ten związek odzwierciedlać – sama cyfra nie wystarcza.
Oznacza to, że popularne, estetyczne tabliczki ze sklepów budowlanych – z samym numerem, bez nazwy ulicy – mogą okazać się wadliwe. Funkcjonariusz podczas kontroli ma pełne podstawy wypisać grzywnę, nawet jeśli tabliczka wisi od kilku lat i nigdy nikt jej nie kwestionował.
Obowiązek wynika wprost z art. 47b ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2024 poz. 1151). Na tabliczce musi się znaleźć numer porządkowy, a w miejscowościach z nazwanym układem ulic – również nazwa ulicy lub placu. W miejscowościach bez nazw ulic – nazwa miejscowości.
Warto też sprawdzić uchwałę rady swojej gminy, bo zgodnie z art. 47b ust. 3 tej samej ustawy samorządy mogą w drodze uchwały rozszerzyć wymogi o dodatkowe elementy: nazwę dzielnicy, osiedla, a nawet konkretną kolorystykę lub materiał wykonania. Tabliczka spełniająca ustawowe minimum może nie przejść kontroli gminnej, jeśli lokalna uchwała stawia poprzeczkę wyżej.
Termin 30 dni i system, który nie zapomina
Zgodnie z art. 47b ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego właściciel nieruchomości zabudowanej ma 30 dni kalendarzowych od doręczenia zawiadomienia gminy na umieszczenie tabliczki. Nie ma w przepisach ani jednego wyjątku: trwający remont, brak tynku, tymczasowe zamieszkanie – żaden z tych argumentów nie zatrzyma procedury mandatowej.
Podstawa prawna kary to art. 64 § 1 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń – do 250 zł grzywny albo nagana. To nie jest jednak kara, którą można dostać tylko raz. Każdorazowa kontrola po upływie terminu to potencjalny nowy mandat – organ egzekucyjny nie jest związany tym, że grzywna była wystawiana wcześniej.
Gminy prowadzą elektroniczne ewidencje numerów porządkowych zgodnie z art. 47a tej samej ustawy. System rejestruje datę wysłania zawiadomienia do właściciela. Po upływie 30 dni adres automatycznie trafia na listę do kontroli. Straż miejska podczas rutynowego patrolu ma dostęp do tych danych w czasie rzeczywistym – zatrzymanie, zdjęcie, sprawdzenie daty w systemie, grzywna. Całość zajmuje kilka minut.
Oświetlenie: przepis uchylony, ale mandaty wciąż są
To jeden z bardziej kuriozalnych zawiłości prawnych w tej sprawie. Nowelizacja z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych (Dz.U. 2023 poz. 803) uchyliła art. 47b ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego – przepis, który nakładał obowiązek oświetlenia tabliczki.
Problem w tym, że art. 64 § 2 Kodeksu wykroczeń wciąż brzmi: „Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości”. Prawnicy są podzieleni. Część argumentuje, że przepis kodeksowy stał się martwy, bo nie ma materialnej normy, do której mógłby się odwołać. Inni twierdzą, że sam Kodeks wykroczeń jako samodzielna ustawa stanowi wystarczającą podstawę.
W praktyce straże miejskie omijają ten spór i sięgają po inne narzędzie: art. 47b ust. 1 mówi, że tabliczka musi być umieszczona w widocznym miejscu. Zimowym wieczorem, gdy zapada zmrok przed godziną 16:00, nieczytelna tabliczka nie spełnia tego wymogu – niezależnie od tego, czy obowiązek oświetlenia formalnie istnieje czy nie. Efekt praktyczny jest identyczny: mandat.
Co się dzieje ze starymi tabliczkami i przy sprzedaży
Art. 64 § 1 Kodeksu wykroczeń penalizuje nie tylko brak tabliczki, ale też jej nieodpowiednie utrzymanie. Stara, zardzewiała tabliczka z wyblakłym numerem traktowana jest przez kontrolujących na równi z brakiem oznakowania. Właściciele nieruchomości kupowanych na rynku wtórnym powinni przy odbiorze sprawdzić, czy tabliczka jest czytelna, kompletna i zgodna z aktualną nazwą ulicy (w przypadku historycznych zmian nazewnictwa mogą być rozbieżności).
Kancelarie notarialne coraz częściej weryfikują przy aktach notarialnych, czy nieruchomość jest prawidłowo oznakowana. Kupujący, który po transakcji odkryje brak lub wadliwość tabliczki i otrzyma mandat, może dochodzić roszczeń od sprzedawcy – żądać zwrotu kosztów grzywny, tabliczki i ewentualnych kosztów sądowych. Tabliczka za 50 zł zamontowana przed sprzedażą to znacznie mniej niż jakikolwiek spór po fakcie.
Budynek bez numeru porządkowego lub z wadliwym oznaczeniem to też problem przy zameldowaniu – Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że prawidłowo nadany i oznaczony numer to warunek konieczny do dokonania meldunku. Bez tego formalnie nie można zarejestrować firmy pod tym adresem, podpisać umowy na media ani otworzyć konta bankowego dla działalności.
Blok też musi mieć tabliczkę – i odpowiada zarządca
Obowiązek nie dotyczy wyłącznie właścicieli domów jednorodzinnych. W budynkach wielorodzinnych za umieszczenie i utrzymanie tabliczek odpowiada zarządca – wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia lub profesjonalny administrator. Tabliczka przy klatce A nie zwalnia z obowiązku oznaczenia klatek B i C, jeśli każda ma odrębny wpis w ewidencji.
Lokator, który zauważy brak tabliczki na swoim bloku, nie dostanie mandatu osobiście – ale konsekwencje nieoznakowanego wejścia dotyczą wszystkich mieszkańców. W przypadku pożaru lub nagłego zdarzenia medycznego służby muszą bezbłędnie trafić do właściwej klatki. Opóźnienie o kilka minut przy zawale lub rozległym pożarze może mieć nieodwracalne skutki.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź tabliczkę, zanim zrobi to straż
Jeśli niedawno odebrałeś zawiadomienie z gminy o nadaniu numeru – termin 30 dni biegnie od daty doręczenia pisma, nie od daty jego wystawienia. Warto sprawdzić dokładnie, kiedy przyszło.
Zanim kupisz tabliczkę, wejdź na stronę BIP swojej gminy i sprawdź, czy rada gminy przyjęła uchwałę z dodatkowymi wymogami. W niektórych gminach sama cyfra to za mało – wymagana jest nazwa ulicy, dzielnicy, a nawet określony krój czcionki lub kolor tła.
Jeśli masz już tabliczkę, sprawdź czy widnieje na niej nazwa ulicy (jeśli mieszkasz w miejscowości z nazwanym układem ulic) – wyrok NSA z 2023 r. stawia tę kwestię jednoznacznie. Tabliczka z samym numerem, nawet wisząca od lat, może być podstawą do mandatu przy kontroli.
Przetestuj widoczność nocą – wyjdź przed dom zimowym wieczorem i stań na ulicy. Jeśli numer nie jest czytelny z odległości kilkunastu metrów, straż może uznać, że tabliczka nie jest umieszczona w „widocznym miejscu”. Rozwiązanie: tabliczka solarna z LED (80-150 zł) lub lampka elewacyjna nad tabliczką.
Jeśli dom stoi głęboko na działce, zamontuj tabliczkę na ogrodzeniu przy bramie lub furtce – w miejscu widocznym z drogi głównej. Tabliczka na elewacji niewidoczna z ulicy jest z prawnego punktu widzenia tak samo nieużyteczna jak jej brak.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.