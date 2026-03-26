Masz 30 dni, by zawiesić na ogrodzeniu. Brak taryfy ulgowej. Straż Miejska może wlepić 250 zł mandatu. Nawet wielokrotnie
Gminy w całej Polsce dostały narzędzie, które zmieniło kontrole oznakowania posesji w rutynową maszynkę do wypisywania mandatów. Straż miejska ma elektroniczny dostęp do ewidencji adresów. Wystarczy przejazd ulicą, spojrzenie na ścianę lub ogrodzenie, zdjęcie, weryfikacja daty w systemie i grzywna. Bez ostrzeżenia, bez wezwania, bez rozmowy z właścicielem.
30 dni od zawiadomienia – termin bezwzględny, bez wyjątków dla remontujących
Obowiązek wynika z art. 47b ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2024 poz. 1151). Właściciel nieruchomości zabudowanej ma 30 dni kalendarzowych od otrzymania zawiadomienia z urzędu gminy na umieszczenie tabliczki z numerem porządkowym w widocznym miejscu. Termin biegnie od dnia doręczenia zawiadomienia – nie od zakończenia remontu, nie od przeprowadzki, nie od zamontowania ogrodzenia.
Za niedopełnienie obowiązku art. 48 ust. 1a tej samej ustawy – dodany w maju 2023 roku – przewiduje karę grzywny do 250 zł albo naganę. Nakłada ją funkcjonariusz straży miejskiej lub gminnej. Co ważne, mandat można wystawiać wielokrotnie – brak tabliczki to wykroczenie trwałe i każdy kolejny patrol może go na nowo udokumentować. Nieprzyjęcie mandatu nie ratuje sytuacji: sprawa trafia do sądu, który może orzec grzywnę w znacznie wyższej kwocie.
Procedura jest tak prosta, że jeden patrol przejechany przez nowe osiedle domów jednorodzinnych może w ciągu jednego dnia wystawić kilkanaście grzywien – wszystkie udokumentowane zdjęciem i wpisem w systemie ewidencji adresów. Gminy mają w tym też interes finansowy: to szybki i łatwy do udokumentowania przychód budżetowy przy minimalnym nakładzie pracy.
Sam numer to za mało. NSA potwierdził: ulica musi być na tabliczce
Tu kryje się pułapka, w którą wpada wielu właścicieli przekonanych, że dopełnili obowiązku. Przepisy wymagają, by na tabliczce znajdowały się – obok numeru – również nazwa ulicy lub placu (w miejscowościach z nazwanym układem ulic) albo nazwa miejscowości (w miejscowościach bez nazw ulic). Tabliczka z samą cyfrą „15” w mieście jest wadliwa i może skutkować mandatem, nawet jeśli wisi od lat.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 czerwca 2023 roku (sygn. I OSK 73/23) potwierdził, że w miastach nadanie numeru porządkowego obligatoryjnie wiąże się z przypisaniem do ulicy lub placu, a tabliczka musi ten związek odzwierciedlać. Nowelizacja z 2023 roku zmieniła przy tym jeden szczegół: zgodnie z art. 47b ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego rada gminy może teraz w drodze uchwały rozszerzyć treść tabliczki o dodatkowe elementy – nazwę dzielnicy, osiedla, a nawet wymagania co do kolorystyki czy materiału. Przed montażem warto sprawdzić BIP swojej gminy, czy taka uchwała obowiązuje – tabliczka spełniająca wymogi ustawy może nie spełniać wymogów lokalnych.
Dom przy ulicy czy głęboko na działce – zasady lokalizacji tabliczki
Tabliczkę należy zamontować na ścianie frontowej budynku, zazwyczaj przy głównym wejściu, na wysokości 150-200 cm. Jeśli dom stoi głęboko na działce i numer na elewacji byłby niewidoczny z drogi, przepisy wprost nakazują umieszczenie tabliczki na ogrodzeniu przy bramie lub furtce. Praktyczny test: czy osoba jadąca samochodem z prędkością 40 km/h odczyta numer bez zatrzymywania się? Jeśli nie – lokalizacja jest nieprawidłowa.
Nowelizacja z 2023 roku uprościła zasady: wcześniej ogrodzenie jako miejsce montażu było dopuszczalne wyłącznie przy głębokiej zabudowie, teraz można je wybrać niezależnie od odległości domu od drogi. Warunek jest jeden: czytelność z ulicy. Tabliczka na elewacji niewidoczna za szerokim płotem lub gęstymi krzewami nie chroni przed mandatem.
Koszty są minimalne. Tabliczka plastikowa PVC to wydatek 30-50 zł, aluminiowa 50-80 zł. Montaż samodzielny zajmuje kwadrans. Przy zleceniu firmie dochodzi 50-100 zł robocizny.
Oświetlenie tabliczki – przepis uchylony, spór nierozstrzygnięty, praktyka inna
To największe nieporozumienie w całym temacie. Art. 47b ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, który nakładał bezpośredni obowiązek oświetlenia tabliczki, został uchylony 12 maja 2023 roku na mocy ustawy z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U. 2023 poz. 803). W ustawie geodezyjnej nie ma już przepisu wymuszającego podświetlenie numeru.
Problem w tym, że art. 64 § 2 Kodeksu wykroczeń nadal brzmi: „Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości”. Część prawników twierdzi, że ten przepis jest dziś martwy, bo brakuje normy prawa materialnego, do której się odwołuje. Inne interpretacje uznają, że Kodeks wykroczeń sam w sobie stanowi wystarczającą podstawę. Sporu nie rozstrzygnięto wiążąco.
W praktyce w 2026 roku wiele straży miejskich egzekwuje widoczność numeru po zmroku – nie powołując się na słowo „oświetlenie”, lecz na wymóg „widocznego miejsca” z art. 47b ust. 1. Jeśli zimowym wieczorem o 17:00 numer jest nieczytelny, patrol może uznać to za brak umieszczenia tabliczki w widocznym miejscu. Najbezpieczniejsze rozwiązanie: tabliczka solarna z podświetleniem LED (80-150 zł) albo montaż pod istniejącą lampą elewacyjną.
Blok i wspólnota: odpowiada zarządca, lokator dostaje skutki
W budynkach wielorodzinnych tabliczka z numerem porządkowym to element oznakowania nieruchomości jako całości – jej umieszczenie i utrzymanie należy do zarządcy: wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni lub profesjonalnego administratora. Lokator, który zauważy brak tabliczki na swoim bloku, nie dostanie mandatu – ale konsekwencje braku numeru dotyczą całego budynku, czyli często kilkudziesięciu rodzin.
W przypadku dużych osiedli, gdzie jeden adres obejmuje kilka klatek, każde wejście musi być oznakowane osobno. Tabliczka przy klatce A nie zwalnia z obowiązku oznaczenia klatki B i C, jeśli każda ma odrębny wpis w ewidencji. Zarządcy i wspólnoty powinni też pamiętać, że przepisy mówią o „utrzymaniu w należytym stanie” – zardzewiała tabliczka z nieczytelnym numerem traktowana jest przez kontrolujących na równi z jej brakiem.
Brak tabliczki blokuje meldunek, może skomplikować odszkodowanie
Konsekwencje wykraczają daleko poza 250 zł. Budynek bez prawidłowo umieszczonego numeru porządkowego formalnie nie jest kompletnie ujawniony w Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów – a to zameldowanie pod takim adresem czyni problematycznym. Podobnie wygląda sytuacja z rejestracją działalności gospodarczej, umowami na media czy produktami bankowymi wymagającymi oficjalnego adresu. Kancelarie notarialne coraz częściej weryfikują oznakowanie przy aktach notarialnych – kupujący, który po transakcji dostanie mandat z powodu braku tabliczki, może dochodzić odszkodowania od sprzedawcy.
Osobnym ryzykiem jest ubezpieczenie. W ogólnych warunkach wielu polis dla nieruchomości widnieje klauzula o obowiązku przestrzegania przepisów związanych z utrzymaniem budynku. Jeśli ubezpieczyciel uprawdopodobni, że brak tabliczki opóźnił dotarcie straży pożarnej i przez to straty po pożarze były większe, może obniżyć wypłatę odszkodowania. Różnica może sięgać dziesiątek tysięcy złotych. Koszt tabliczki: maksymalnie 80 zł.
Co to oznacza dla Ciebie? 30 dni, 250 zł mandatu i patrol, który nie musi nawet wysiadać z radiowozu
Jak tylko dotrze zawiadomienie z gminy o nadaniu numeru – potraktuj je jak odliczanie: masz 30 dni, zanim patrol może legalnie wypisać grzywnę bez żadnego uprzedzenia. Zanim kupisz tabliczkę, zajrzyj na BIP swojej gminy i sprawdź, czy rada przyjęła uchwałę z dodatkowymi wymogami co do treści lub kolorystyki – tabliczka z samym numerem, bez nazwy ulicy, to wciąż mandat. Wieczorem wyjdź na ulicę i sprawdź, czy numer jest czytelny po zmroku – jeśli nie, rozważ tabliczkę solarną lub dodatkowe oświetlenie. Kwadrans roboty i 50-150 zł. Tyle kosztuje spokój.
