Masz 30 dni, by zawiesić na ogrodzeniu. Brak taryfy ulgowej. Zapłacą wszyscy: mieszkańcy domów i bloków
Wiele osób mieszkających w blokach jest przekonanych, że obowiązek umieszczenia numeru porządkowego dotyczy wyłącznie właścicieli domów jednorodzinnych. To błąd, który może słono kosztować zarządy wspólnot i spółdzielnie. Mandat trafia do zarządcy. Rachunek – ostatecznie – do mieszkańców.
Kto odpowiada za brak tabliczki w bloku? Nie lokator
Przepis jest precyzyjny. Zgodnie z art. 64 § 1 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2025 r. poz. 734), odpowiedzialność za brak tabliczki z numerem porządkowym albo za jej nieczytelny stan ponosi właściciel, administrator, dozorca lub użytkownik nieruchomości. W praktyce dla budynku wielorodzinnego oznacza to konkretnie: wspólnotę mieszkaniową, spółdzielnię albo profesjonalnego zarządcę, z którym podpisano umowę.
Lokator nie jest stroną tego obowiązku. Ale to nie znaczy, że może go zignorować. Jeśli zarządca dostanie mandat – a następnie blok będzie pozbawiony czytelnego oznaczenia przez dłuższy czas i sprawa trafi do sądu – kara grzywny staje się kosztem zarządzania nieruchomością. A koszty zarządzania pokrywają wszyscy właściciele lokali ze swoich zaliczek. Droga jest okrężna, ale prowadzi do portfela każdego mieszkańca.
Tu pojawia się też subtelne napięcie prawne, na które zwracają uwagę komentatorzy kodeksu wykroczeń. Art. 47b Prawa geodezyjnego i kartograficznego (ustawa z 17 maja 1989 r., Dz.U. 2024 poz. 1151) jako podmiot zobowiązany wskazuje właściciela nieruchomości i innych podmiotów ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków. Administrator czy dozorca zwykle w ewidencji nie figurują. Kodeks wykroczeń obejmuje ich jednak swoim zakresem wprost – i to na tej podstawie straż miejska może wystawić mandat zarządcy, nawet jeśli ten formalnie nie jest właścicielem nieruchomości.
Zardzewiała tabliczka to to samo co żaden numer
Obowiązek nie kończy się na jednorazowym zawieszeniu tabliczki. Przepisy nakładają obowiązek utrzymania jej w należytym stanie – i to bezterminowo. W praktyce oznacza to, że blacha z odpadającą farbą, tabliczka z nieczytelną cyfrą, zniszczona przez wandali lub po prostu niewidoczna za gęstym żywopłotem – każda z tych sytuacji stanowi podstawę do mandatu dokładnie tak samo jak całkowity brak oznakowania.
W budynkach wielorodzinnych problem pojawia się też przy kompleksach wieloklatowych. Tabliczka przy klatce A nie zwalnia z obowiązku oznakowania klatek B, C i D, jeśli każda z nich ma odrębny numer w ewidencji adresowej. Zarządcy, którzy od lat mają oznakowany tylko główny wjazd na osiedle, mogą być zaskoczeni tym, że patrol straży uzna za nieoznakowane kilkanaście budynków jednocześnie.
Odrębną kwestią jest numer na ogrodzeniu. Jeśli blok stoi w głębi działki – oddzielony od ulicy ogrodzeniem lub pasem zieleni – sama tabliczka przy klatce to za mało. Prawo wymaga, by numer był czytelny z drogi publicznej bez konieczności wchodzenia na teren nieruchomości. Karetka, straż pożarna czy policja nie mają czasu szukać wejścia.
Sama cyfra to za mało. Wyrok NSA z 2023 roku
To jeden z najczęstszych błędów – zarządcy wymieniają starą tabliczkę na nową, kupioną w markecie, z samym numerem. I są przekonani, że obowiązek jest spełniony. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 czerwca 2023 r. (sygn. I OSK 73/23) rozstrzygnął inaczej: w miejscowościach z nazwanym układem ulic numer porządkowy jest nierozerwalnie powiązany z nazwą ulicy lub placu i tabliczka musi zawierać oba elementy. Tabliczka z samą cyfrą „17″ na budynku przy ul. Kowalskiej jest wadliwa prawnie – i może być podstawą mandatu, nawet jeśli wisi od lat bez zastrzeżeń.
Część gmin idzie dalej. Zgodnie z art. 47b ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego rada gminy może w drodze uchwały wprowadzić dodatkowe wymogi: nazwę dzielnicy, osiedla, a nawet standardy kolorystyczne lub materiałowe. Zarządca, który nie sprawdzi lokalnej uchwały w BIP, może zawiesić nową tabliczkę i nadal dostać mandat – bo np. powinna być niebieska z białymi literami, a jest czarna z białymi.
Straż dostała elektroniczne narzędzie. Bloki też są w systemie
Gminy prowadzą elektroniczne ewidencje miejscowości, ulic i adresów zgodnie z art. 47a Prawa geodezyjnego i kartograficznego. W bazie są nie tylko nowe domy jednorodzinne – są też wszystkie budynki wielorodzinne, którym kiedykolwiek nadano lub zmieniono numer. W 2026 r. samorządy weryfikują te dane w terenie, a straże miejskie mają dostęp do bazy w czasie rzeczywistym.
Procedura jest identyczna jak przy domach: funkcjonariusz przejeżdża ulicą, sprawdza system, patrzy na budynek. Jeśli tabliczki nie ma, jest nieczytelna albo zawiera tylko numer bez nazwy ulicy – robi zdjęcie i wypisuje grzywnę. Mandat wynosi do 250 zł, może być wystawiany wielokrotnie – każde kolejne stwierdzenie naruszenia to kolejna grzywna.
Dla zarządcy profesjonalnego obsługującego kilkadziesiąt budynków w jednej gminie skumulowane mandaty mogą stanowić realne obciążenie. Część firm zarządzających nieruchomościami zaczęła już w 2026 r. przeprowadzać audyty oznakowania wszystkich obsługiwanych budynków właśnie dlatego, że ryzyko nie jest już teoretyczne.
Jeśli mieszkasz w domu: 30 dni od zawiadomienia, zero taryfy ulgowej
W przypadku budynków jednorodzinnych zasady są analogiczne, ale termin jest bezwzględny. Zgodnie z art. 47b ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego właściciel ma 30 dni kalendarzowych od otrzymania zawiadomienia z urzędu gminy o nadaniu numeru na zamontowanie tabliczki. Nie ma znaczenia, czy dom jest w trakcie remontu, czy właściciel dopiero co się wprowadził. Po upływie terminu straż może wystawić mandat bez żadnego ostrzeżenia – wystarczy przejazd ulicą i weryfikacja daty w systemie.
Tabliczka musi zawierać numer i nazwę ulicy (jeśli miejscowość ma nazwy ulic). Koszt: 30-80 zł za plastikową lub aluminiową, 80-150 zł za wariant solarny z podświetleniem LED. Montaż samodzielny zajmuje kwadrans. Mandat: 250 zł. Rachunek prosty.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź tabliczkę przy swojej klatce, zanim zrobi to straż
Jeśli mieszkasz w bloku i płacisz czynsz do wspólnoty lub spółdzielni, masz interes w tym, żeby oznakowanie budynku było zgodne z przepisami – bo ewentualne mandaty trafiają do wspólnych kosztów zarządzania.
Sprawdź kilka rzeczy. Wyjdź przed swój budynek i stań przy krawędzi chodnika lub jezdni. Czy widzisz numer klatki? Czy tabliczka zawiera nazwę ulicy, nie tylko cyfrę? Czy jest czytelna – bez odpadającej farby, bez zasłaniającego ją krzewu? Czy wieczorem, gdy zapada zmrok, numer jest widoczny bez latarki? Jeśli na którekolwiek z tych pytań odpowiedź brzmi „nie” – zgłoś to zarządcy lub administratorowi.
Zarządca ma narzędzie: może sprawdzić w BIP swojej gminy, czy rada gminy przyjęła uchwałę z dodatkowymi wymogami co do treści lub wyglądu tabliczek. Może też skontaktować się z wydziałem geodezji urzędu gminy i zapytać, czy ewidencja dla obsługiwanych przez siebie budynków jest aktualna i czy nie figurują tam adresy bez potwierdzonego oznakowania.
Wymiana tabliczki na całym osiedlu wieloklatowym to koszt rzędu kilkuset złotych. Seria mandatów za kilkanaście niezgodnych z przepisami budynków – to już kilka tysięcy złotych, które ostatecznie zapłacą mieszkańcy.
Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W sprawach indywidualnych zalecamy kontakt z zarządcą nieruchomości lub prawnikiem.
