Masz emeryturę z czerwca? ZUS popełnił błąd. Należy ci się dopłata!
ZUS szykuje wielkie zmiany dla emerytów. Już od 1 stycznia 2026 roku świadczenia tysięcy Polaków zostaną przeliczone na nowo, a część seniorów może odzyskać nawet kilkanaście tysięcy złotych. Wszystko przez błąd w przepisach, który przez lata zaniżał tzw. emerytury czerwcowe. Choć nowe prawo obejmie tylko część zaległości, coraz więcej osób wygrywa z ZUS w sądach, domagając się wyrównania nawet za trzy lata wstecz.
ZUS przeliczy emerytury na nowo. Tysiące seniorów odzyskają pieniądze – nawet za 3 lata wstecz
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie musiał ponownie przeliczyć emerytury dla tysięcy Polaków. Choć zmiany wchodzą w życie dopiero 1 stycznia 2026 roku, wielu seniorów już teraz wygrywa w sądach sprawy o zaniżone świadczenia. Wyroki są jednoznaczne – ZUS przez lata błędnie naliczał emerytury, szczególnie osobom, które składały wniosek w czerwcu. W efekcie część z nich może liczyć nawet na wyrównanie za trzy lata wstecz, sięgające kilku lub kilkunastu tysięcy złotych.
Luka w przepisach, która kosztowała seniorów tysiące złotych
Problem dotyczy tzw. „emerytur czerwcowych”, czyli świadczeń przyznawanych osobom, które złożyły wniosek w czerwcu w latach 2009–2019. ZUS stosował wtedy mniej korzystną metodę waloryzacji składek – roczną zamiast kwartalnej. To powodowało, że wysokość emerytury była zaniżona nawet o 12 procent w porównaniu z wnioskami składanymi w innych miesiącach.
Różnice sięgały od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie, co w dłuższej perspektywie oznaczało straty rzędu kilkunastu tysięcy złotych. Mimo że w 2021 roku zmieniono przepisy, nowe zasady nie objęły tych, którzy przeszli na emeryturę wcześniej. Dopiero wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2022 roku uznał, że takie działanie narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa.
Automatyczne przeliczenie od 2026 roku
Po latach oczekiwania, w lipcu 2025 roku przyjęto ustawę naprawczą. Zgodnie z nią, ZUS automatycznie przeliczy świadczenia wszystkich osób, których dotknął problem „emerytur czerwcowych” – szacuje się, że chodzi o około 100 tysięcy emerytów i rencistów.
Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku, a ZUS ma maksymalnie trzy miesiące na wprowadzenie korekt. Oznacza to, że pierwsze wyższe emerytury powinny trafić do seniorów najpóźniej do końca marca 2026 roku.
Średni wzrost świadczenia ma wynieść około 220 zł miesięcznie, co daje nawet 2000 zł rocznie. Ponadto emeryci otrzymają jednorazowe wyrównanie, ale tylko za okres od lipca 2025 do momentu przeliczenia – średnio od 1440 do 2070 zł brutto.
Wyrównanie tylko częściowe. Seniorzy idą do sądu
Nowe przepisy nie przewidują jednak rekompensaty za wcześniejsze lata, gdy świadczenia były zaniżane. Ministerstwo Rodziny tłumaczy, że ZUS obliczał emerytury zgodnie z obowiązującym wówczas prawem.
To sprawiło, że coraz więcej seniorów decyduje się na walkę o pełne wyrównanie przed sądem. W ostatnich miesiącach przybywa wygranych spraw, a sądy coraz częściej stają po stronie emerytów.
– „Na drodze sądowej można wywalczyć wyrównanie nawet za trzy lata wstecz” – tłumaczy adwokat Konrad Giedroyć w rozmowie z „Faktem”. Wysokość zwrotu zależy od indywidualnego kapitału i składek, ale średnio waha się między 5 a 10 tysięcy złotych, a miesięczne podwyżki sięgają od 150 do 500 zł.
ZUS się odwołuje, ale seniorzy wygrywają
Choć ZUS często składa apelacje, wyroki są coraz częściej korzystne dla emerytów. Sędziowie powołują się bezpośrednio na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który potwierdził, że seniorzy byli traktowani nierówno.
Prawnicy podkreślają, że warto działać szybko – roszczenia z tytułu zaniżonych świadczeń przedawniają się po trzech latach. Dlatego osoby z roczników 2009–2019 powinny jak najszybciej złożyć wniosek o przeliczenie i rozważyć pozew, jeśli ZUS nie uwzględni pełnej rekompensaty.
Co zrobić, by nie stracić?
Seniorzy, którzy uważają, że ich emerytura została zaniżona, powinni:
- złożyć wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia,
- załączyć dokument potwierdzający datę złożenia pierwotnego wniosku,
- rozważyć złożenie pozwu, jeśli ZUS nie przyzna wyrównania.
Dzięki nowym przepisom i rosnącej liczbie korzystnych wyroków, wielu Polaków w końcu odzyska należne pieniądze – nawet za trzy lata wstecz.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.