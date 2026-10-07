Masz już wiek emerytalny i dorabiasz? Jest jeden przypadek, w którym z ZUS dostaniesz zaledwie kilkaset złotych emerytury
Po ukończeniu 60 lat przez kobietę albo 65 lat przez mężczyznę zwykłe limity dorabiania do emerytury przestają obowiązywać. Jest jednak sytuacja, w której dodatkowy zarobek obniży wypłatę: emerytura wyliczona ze składek jest niższa od ustawowego minimum, a ZUS ją do niego podwyższa. Wtedy znaczenie ma kwota samej dopłaty. U jednej osoby granica może wynosić kilkaset złotych, u innej mniej niż 100 zł. To trzeba sprawdzić w decyzji, zanim uzna się, że niewielka praca dodatkowa w całości zwiększy domowy budżet.
Po 60 lub 65 latach zwykłe limity nie ograniczają emerytury
Przy emeryturach wypłacanych przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego znaczenie mają progi przychodu odpowiadające 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zależnie od wysokości zarobków świadczenie może zostać zmniejszone albo zawieszone. Po osiągnięciu wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn ten mechanizm przestaje obejmować emeryta. Wyłączenie wynika z art. 103 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Osoba pobierająca swoją emeryturę bez podwyższenia do minimum może więc przyjąć lepiej płatną pracę bez obniżki świadczenia z powodu przekroczenia tych progów.
Odrębne zasady dotyczą podwyższenia niskiej emerytury do gwarantowanej kwoty. Od 1 marca 2026 r. najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto miesięcznie. Przy emeryturze obliczonej według nowych zasad gwarancja minimum wymaga co do zasady 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych u kobiety albo 25 lat u mężczyzny, ustalanych zgodnie z ustawą. Gdy własne świadczenie jest niższe, a warunki podwyższenia są spełnione, ZUS uzupełnia brakującą kwotę. Nie każdy senior otrzymujący dokładnie minimum korzysta z takiego uzupełnienia: emerytura może również wynikać w tej wysokości z samego wyliczenia.
Zarobek porównuje się z dopłatą, a nie z całą najniższą emeryturą
Art. 87 ust. 5 ustawy emerytalnej stanowi, że prawo do podwyższenia nie przysługuje emerytowi osiągającemu określony w przepisach przychód, jeżeli przekracza on kwotę podwyższenia. ZUS wyjaśnił ten wyjątek również w swoim komunikacie z 26 lutego 2026 r.: zarobek wyższy od dopłaty do minimum powoduje wypłatę emerytury bez podwyższenia. Dla takiej osoby punktem odniesienia nie jest więc cały poziom 1978,49 zł ani kwartalny próg dorabiania dla wcześniejszych emerytów, lecz różnica między minimum a własnym świadczeniem.
Przy emeryturze wyliczonej na 1600 zł brutto dopłata wynosi 378,49 zł, ponieważ 1978,49 zł minus 1600 zł daje właśnie tę kwotę. Przychód 300 zł mieści się poniżej podwyższenia. Przychód 400 zł przekracza je, choć jest znacznie niższy od całej minimalnej emerytury. Przy własnym świadczeniu 1900 zł dopłata to zaledwie 78,49 zł, więc już 100 zł odpowiednio kwalifikowanego przychodu może ją wyłączyć. Z kolei przy świadczeniu 1200 zł podwyższenie wynosi 778,49 zł. Każdy z tych seniorów otrzymywał przed rozpoczęciem dorabiania takie samo minimum, ale granica utraty dopłaty jest u każdego inna.
400 zł zarobku może obniżyć emeryturę o 378,49 zł
Poniżej przedstawiamy własne wyliczenie dla seniora, który osiągnął powszechny wiek emerytalny, ma emeryturę 1600 zł brutto i korzysta z podwyższenia do 1978,49 zł. Zakładamy przychód z pracy uwzględniany przy podwyższeniu, bez innych świadczeń i dodatków. Wszystkie wartości są kwotami brutto; suma emerytury i zarobku nie jest kwotą przelewu po składkach oraz podatku. Tabela pokazuje mechanizm dla rozpatrywanego miesięcznego przychodu.
|Dodatkowy przychód brutto
|Podwyższenie do minimum
|Emerytura brutto z ZUS
|Emerytura i zarobek łącznie brutto
|0 zł
|378,49 zł
|1978,49 zł
|1978,49 zł
|300 zł
|378,49 zł
|1978,49 zł
|2278,49 zł
|378,49 zł
|378,49 zł
|1978,49 zł
|2356,98 zł
|400 zł
|0 zł
|1600 zł
|2000 zł
|1000 zł
|0 zł
|1600 zł
|2600 zł
Przy zarobku 400 zł emerytura spada z 1978,49 zł do 1600 zł brutto. Łączna suma emerytury i wynagrodzenia wynosi wtedy 2000 zł, czyli o 21,51 zł więcej niż samo świadczenie z podwyższeniem, zanim porówna się podatki i składki. W zestawieniu z wariantem zarobku 300 zł suma jest natomiast niższa o 278,49 zł. Dodatkowe 100 zł przychodu oznacza utratę całej dopłaty 378,49 zł. Przy 1000 zł zarobku suma rośnie już do 2600 zł. Skutek dla budżetu zależy zatem zarówno od wysokości własnej emerytury, jak i wynagrodzenia oraz obciążeń konkretnej umowy.
Przepis mówi o przekroczeniu podwyższenia. W modelu przychód równy 378,49 zł nie przekracza więc dopłaty wynoszącej 378,49 zł. Przychód 400 zł jest już wyższy. Po przekroczeniu granicy ZUS wypłaca własną emeryturę bez uzupełnienia do minimum; nie chodzi o pomniejszenie dopłaty wyłącznie o 21,51 zł nadwyżki. Sam przelew wynagrodzenia nie pokazuje więc skutku dla całego budżetu. Przy planowaniu pracy granicę należy odczytać z aktualnego wyliczenia ZUS, bo waloryzacja lub przeliczenie świadczenia mogą zmienić wysokość podwyższenia.
Liczy się rodzaj przychodu i sposób rozliczenia umowy
Ustawa odsyła przy tym wyjątku do działalności wymienionej w art. 104 ust. 1-4. Obejmuje ona m.in. zatrudnienie, określone umowy cywilnoprawne i pozarolniczą działalność. Przy pracy na etacie punktem odniesienia jest przychód brutto, a potrącenie składki zdrowotnej czy zaliczki na PIT nie obniża go do kwoty faktycznie otrzymanej na konto. Dla działalności gospodarczej obowiązują szczególne zasady, dlatego samego obrotu z faktur nie należy porównywać z dopłatą. Zwolnienie z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w konkretnej sytuacji też nie musi wyłączyć przychodu z rozliczenia świadczenia.
Rodzaj umowy trzeba ustalić przed oceną zarobków. Umowa o dzieło co do zasady nie podlega ubezpieczeniom społecznym, ale inaczej traktuje się ją, gdy jest zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz. W takim przypadku przychód może wejść do rozliczenia razem z przychodem z etatu. Znaczenie mają także różne źródła pracy i dodatkowe składniki wynagrodzenia. Osoba znajdująca się tuż przy granicy dopłaty powinna przedstawić ZUS warunki zatrudnienia i sposób wypłat, zamiast opierać się na samej nazwie umowy. Przy kilku płatnikach potrzebne jest ustalenie łącznego przychodu uwzględnianego w tej sprawie.
Dalsza praca, z której opłacane są składki emerytalne, może zwiększać świadczenie wyliczone z własnego konta. ZUS umożliwia uwzględnienie nowych składek po złożeniu wniosku o przeliczenie, przy emeryturach obliczonych według nowych zasad po upływie roku kalendarzowego albo po ustaniu ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Służy do tego formularz ERPO. Zwiększenie własnej emerytury może jednak najpierw zmniejszyć uzupełnienie do minimum, jeśli nadal działa gwarancja tej samej kwoty. Przykładowo wzrost z 1600 zł do 1700 zł obniży różnicę do minimum z 378,49 zł do 278,49 zł.
W Warszawie kwotę dopłaty można wyjaśnić w placówce lub na e-wizycie
Mieszkaniec Warszawy może wyjaśnić swoje wyliczenie m.in. w II Oddziale ZUS przy ul. Podskarbińskiej 25. Według informacji Zakładu sala obsługi znajduje się tam na parterze, a wejście B ma pochylnię i automatycznie otwierane drzwi. ZUS wskazuje również obsługę klientów w Inspektoracie Warszawa-Praga Północ przy ul. 11 Listopada 15A, także na parterze. Na konsultację przydadzą się aktualna decyzja o emeryturze, informacja o jej podwyższeniu oraz dokument od pracodawcy lub zleceniodawcy pokazujący przychód. Pozwoli to ustalić granicę dla konkretnego świadczenia i konkretnej pracy.
Sprawę można omówić również podczas e-wizyty. W rezerwacji ZUS należy wybrać zakres „emerytury i renty krajowe” oraz przygotować dokumenty potrzebne do rozmowy o swojej wypłacie. Zapytaj o kwotę emerytury bez podwyższenia i kwotę uzupełnienia. Drugie powinno odnosić się do planowanej umowy: jaki przychód ZUS uwzględni oraz za jaki okres go rozliczy. Ogólna odpowiedź, że po 60 lub 65 latach można dorabiać bez limitów, nie rozstrzyga sprawy emerytury podwyższanej do minimum. Trzeba sprawdzić właśnie ten element wyliczenia.
Przed podjęciem pracy odszukaj w decyzji kwotę podwyższenia
Przygotowania zacznij od ostatniej decyzji lub dokumentu pokazującego aktualną wysokość emerytury. Ustal, czy wypłacane minimum wynika z własnego świadczenia, czy ZUS uzupełnia niższą kwotę. Przy podwyższeniu potrzebne są 2 liczby: własna emerytura oraz różnica do minimum. Następnie porównaj tę różnicę z przychodem, który Zakład uwzględni z planowanej pracy. Dokument z kwotą „na rękę” może nie wystarczyć, dlatego poproś płatnika o dane brutto i składniki wynagrodzenia. Przy nieregularnych zarobkach wyjaśnij sposób rozliczenia przed pierwszą wypłatą, a nie dopiero po zauważeniu niższego przelewu.
Decyzję o dorabianiu najlepiej oprzeć na porównaniu łącznych pieniędzy z emerytury i pracy po wszystkich obciążeniach. Kwota dopłaty, rodzaj umowy i wysokość wynagrodzenia mogą sprawić, że niewielkie przekroczenie granicy mocno zmieni wynik. Gdy warunki pracy lub przychód się zmienią, skontaktuj się z ZUS i ustal ich wpływ na podwyższenie oraz wymagane dokumenty. Osoba, której własna emerytura osiąga minimum bez takiej dopłaty albo je przekracza, nie podlega opisanemu mechanizmowi utraty uzupełnienia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.