Masz starą pralkę albo lodówkę? W Warszawie mogą odebrać ją z domu za darmo
Stara lodówka, pralka, zmywarka czy telewizor nie muszą oznaczać organizowania transportu do punktu zbiórki ani płacenia komuś za wyniesienie sprzętu. W Warszawie można zamówić bezpłatny odbiór dużych elektroodpadów bezpośrednio z domu. Jest też druga możliwość, o której część klientów nie wie: jeśli kupujemy nową pralkę, lodówkę czy zmywarkę z dostawą, sprzedawca ma ustawowy obowiązek bezpłatnie odebrać przy dostawie stary sprzęt tego samego rodzaju.
Duże elektroodpady są problematyczne przede wszystkim ze względu na rozmiar i wagę. Starej lodówki czy pralki nie da się po prostu zabrać pod pachę i zawieźć do punktu zbiórki. Nie wolno ich również zostawiać przy zwykłym kontenerze na odpady komunalne.
Warszawa wskazuje jednak kilka sposobów legalnego i bezpłatnego pozbycia się takiego sprzętu. Jeden z najwygodniejszych nie wymaga nawet wywożenia urządzenia z domu we własnym zakresie.
Duże elektroodpady mogą zostać odebrane bezpośrednio z domu
Warszawskie Miejskie Centrum Kontaktu 19115 informuje, że duże elektrośmieci mogą być odbierane bezpośrednio z domów mieszkańców. Dotyczy to między innymi pralek, lodówek, zmywarek i telewizorów.
Miasto wskazuje organizacje i firmy prowadzące bezpłatny odbiór elektroodpadów, między innymi ElektroEko, ECO HARPOON Recycling, REMONDIS Electrorecycling oraz ASEKOL. Szczegóły, termin i zasady odbioru trzeba ustalić bezpośrednio z wybraną organizacją.
Jest przy tym kilka ważnych warunków. Sprzęt powinien być kompletny i przygotowany do zabrania. Pralkę czy zmywarkę należy wcześniej odłączyć od instalacji wodnej i elektrycznej, a lodówkę od zasilania. Firmy odbierające elektroodpady mogą mieć również własne szczegółowe wymagania dotyczące przygotowania urządzenia.
Co ciekawe, podczas odbioru dużego sprzętu można w niektórych przypadkach przekazać również mniejsze elektroodpady. Jeżeli więc z domu zabierana jest stara lodówka, warto wcześniej sprawdzić, czy przy okazji można oddać zepsuty czajnik, suszarkę, telefon albo inne niepotrzebne urządzenie.
Alternatywą są mobilne punkty zbierania elektrośmieci działające w każdej dzielnicy Warszawy oraz Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Do PSZOK-ów można bezpłatnie zawieźć między innymi lodówki, chłodziarki, pralki, zmywarki, kuchenki elektryczne, telewizory i wiele innych urządzeń.
Kupujesz nową lodówkę lub pralkę? Sklep musi zabrać starą za darmo
Jeszcze prostsza sytuacja jest wtedy, gdy stare urządzenie wymieniane jest na nowe. Tu nie chodzi już o dobrą wolę sklepu ani dodatkową promocję. Obowiązek bezpłatnego odbioru wynika z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Zgodnie z art. 37 ustawy, dystrybutor dostarczający klientowi sprzęt przeznaczony do gospodarstwa domowego ma obowiązek bezpłatnie odebrać w miejscu dostawy zużyty sprzęt, jeżeli jest on tego samego rodzaju i pełnił takie same funkcje jak urządzenie dostarczane.
W praktyce oznacza to prostą zasadę „stare za nowe”. Jeśli sklep przywozi nową lodówkę, może zostać zobowiązany do zabrania starej lodówki. Przy dostawie nowej pralki można oddać starą pralkę, a przy zakupie nowej zmywarki – dotychczasową zmywarkę.
Co ważne, przepis obejmuje również zakupy internetowe. Jeżeli urządzenie zostało zamówione przez internet z dostawą do mieszkania, obowiązek nie znika tylko dlatego, że klient nie kupował sprzętu w tradycyjnym sklepie.
Warto jednak zaznaczyć chęć oddania starego urządzenia już podczas składania zamówienia albo zgodnie z procedurą wskazaną przez sprzedawcę. Sklepy często wymagają wcześniejszego zaznaczenia odpowiedniej opcji, aby ekipa realizująca dostawę była przygotowana do zabrania elektroodpadu.
Stare urządzenie powinno być również gotowe do odbioru. Dostawca nie musi wykonywać prac hydraulicznych czy demontować zabudowy kuchennej tylko po to, żeby dostać się do zużytego sprzętu. Najbezpieczniej wcześniej opróżnić urządzenie, odłączyć je od mediów i przygotować tak, żeby można było je zabrać.
Mały sprzęt można oddać nawet bez kupowania nowego
Przepisy przewidują jeszcze jedno ułatwienie, szczególnie przydatne przy niewielkiej elektronice. Duże sklepy sprzedające sprzęt elektryczny i elektroniczny mają obowiązek bezpłatnie przyjmować małe elektroodpady nawet wtedy, gdy klient niczego nie kupuje.
Dotyczy to sklepów, w których powierzchnia sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynosi co najmniej 400 metrów kwadratowych. Bez zakupu nowego urządzenia można tam oddać zużyty sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 centymetrów.
Może chodzić więc między innymi o niewielką elektronikę i małe urządzenia gospodarstwa domowego. To rozwiązanie jest niezależne od zasady „stare za nowe”. W przypadku takiego drobnego sprzętu nie trzeba kupować jego następcy, żeby sklep miał obowiązek go przyjąć.
Warszawiacy mają również do dyspozycji miejskie punkty elektroodpadów, specjalne pojemniki na małe elektrośmieci, mobilne punkty zbiórki oraz PSZOK-i.
Starej lodówki nie wolno po prostu wystawić pod śmietnik
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien trafiać do zwykłych odpadów komunalnych. Dotyczy to zarówno dużych urządzeń, jak lodówki czy pralki, jak i niewielkiej elektroniki.
Elektroodpady zawierają materiały, które powinny zostać odpowiednio odzyskane i przetworzone, a część urządzeń może zawierać substancje niebezpieczne dla środowiska. Dlatego przepisy wymagają przekazania zużytego sprzętu podmiotowi uprawnionemu do jego zbierania.
Nie należy również rozbierać starej lodówki czy pralki na części przed odbiorem. Warszawa wyraźnie zaznacza, że przy bezpłatnym odbiorze z domu przyjmowane są kompletne urządzenia.
Dla osoby wymieniającej właśnie duży sprzęt najłatwiejsze rozwiązanie jest więc bardzo proste. Przy zamawianiu nowej lodówki, pralki czy zmywarki warto od razu zgłosić sprzedawcy chęć oddania starego urządzenia. Jeżeli natomiast nie kupujemy niczego nowego, w Warszawie można skorzystać z bezpłatnego odbioru dużych elektrośmieci z domu albo przekazać je do jednego z punktów zbiórki.
Za sam odbiór starego sprzętu tego samego rodzaju przy dostawie nowego urządzenia sprzedawca nie może żądać dodatkowej opłaty. To nie dodatkowa usługa premium, lecz obowiązek wynikający wprost z przepisów.
Źródło: Warszawa 19115, ustawa z 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Potwierdziłam aktualne warszawskie zasady na stronie 19115, zaktualizowanej 9 czerwca 2026 r.: miasto wprost wymienia bezpłatny odbiór dużych elektrośmieci z domów i wskazuje firmy realizujące taką usługę. ([warszawa19115.pl][1]) Obowiązek sklepu przy dostawie wynika natomiast wprost z art. 37 ust. 2 ustawy — odbiór ma być **nieodpłatny, w miejscu dostawy, dla sprzętu tego samego rodzaju i pełniącego te same funkcje**.
[1]: https://warszawa19115.pl/-/informacja-o-elektroodpadach „Informacja o elektroodpadach – Warszawa 19115”
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.