Masz tyle gotówki w domu? Możesz mieć kłopoty. Oto ile możesz trzymać legalnie
W dobie kryzysów, inflacji i nieufności wobec banków coraz więcej Polaków decyduje się na przechowywanie pieniędzy w gotówce – w domu, sejfie lub nawet… w materacu. Ale czy można trzymać w domu dowolną ilość pieniędzy? I kiedy może to wzbudzić zainteresowanie urzędów?
Ile gotówki można legalnie trzymać w domu?
Polskie prawo nie zakazuje posiadania gotówki w prywatnym mieszkaniu – nawet dużych kwot. Możesz trzymać w domu 10 tys., 100 tys., a nawet milion złotych. Jednak od pewnego momentu pojawia się ryzyko kontroli skarbowej lub podejrzeń o pranie pieniędzy.
Kluczowe są tu dwie kwestie:
-
legalność pochodzenia pieniędzy – musisz być w stanie udowodnić, skąd je masz,
-
moment, w którym chcesz nimi zapłacić – obowiązują limity transakcyjne.
Limit płatności gotówką – co grozi za złamanie przepisów?
Od 1 stycznia 2024 roku obowiązują nowe limity:
-
dla osób fizycznych (czyli konsumentów): można dokonać płatności gotówką do 20 000 zł, powyżej tej kwoty obowiązuje przelew bankowy,
-
dla przedsiębiorców: limit wynosi 8 000 zł brutto. Przekroczenie tego progu może skutkować odmową uznania kosztu w rozliczeniu podatkowym.
Czyli nawet jeśli masz w domu np. 50 tys. zł, nie możesz kupić samochodu czy sprzętu AGD za taką kwotę w gotówce. Musisz to zrobić przelewem.
Kiedy gotówka może wzbudzić podejrzenia urzędów?
Skarbówka i inne instytucje nie interesują się bezpośrednio tym, ile gotówki trzymasz w domu – dopóki nie próbujesz nią operować na rynku. Problemy pojawiają się, gdy:
-
robisz duże zakupy gotówkowe bez pokrycia w dochodach,
-
wpłacasz większe sumy na konto, nie informując skąd pochodzą,
-
ukrywasz dochody przed opodatkowaniem.
Banki i instytucje finansowe mają obowiązek zgłaszać do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej) transakcje gotówkowe powyżej 15 000 euro (czyli ok. 65 000 zł) – nawet jeśli są rozbite na mniejsze kwoty.
Czy trzymanie gotówki w domu jest bezpieczne?
To zależy. Gotówka w domu:
Zalety:
-
zawsze masz do niej dostęp,
-
nie jesteś uzależniony od banków, awarii czy limitów wypłat,
-
trudniej ją zająć w postępowaniu komorniczym.
Wady:
-
brak odsetek i ochrony kapitału przed inflacją,
-
ryzyko kradzieży lub zniszczenia (np. pożar),
-
konieczność wykazania źródła środków przy większych zakupach.
Jeśli decydujesz się na przechowywanie większej kwoty w domu, warto zainwestować w profesjonalny sejf, a nawet ubezpieczenie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Możesz trzymać w domu dowolną ilość gotówki – to legalne, o ile pochodzi z uczciwego źródła. Ale uważaj: duże zakupy gotówką, wpłaty do banku i brak dokumentów potwierdzających pochodzenie pieniędzy mogą ściągnąć na Ciebie kontrolę.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.