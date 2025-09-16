Masz tyle gotówki w domu? Możesz mieć kłopoty. Oto ile możesz trzymać legalnie

W dobie kryzysów, inflacji i nieufności wobec banków coraz więcej Polaków decyduje się na przechowywanie pieniędzy w gotówce – w domu, sejfie lub nawet… w materacu. Ale czy można trzymać w domu dowolną ilość pieniędzy? I kiedy może to wzbudzić zainteresowanie urzędów?

Ile gotówki można legalnie trzymać w domu?

Polskie prawo nie zakazuje posiadania gotówki w prywatnym mieszkaniu – nawet dużych kwot. Możesz trzymać w domu 10 tys., 100 tys., a nawet milion złotych. Jednak od pewnego momentu pojawia się ryzyko kontroli skarbowej lub podejrzeń o pranie pieniędzy.

Kluczowe są tu dwie kwestie:

  • legalność pochodzenia pieniędzy – musisz być w stanie udowodnić, skąd je masz,

  • moment, w którym chcesz nimi zapłacić – obowiązują limity transakcyjne.

Limit płatności gotówką – co grozi za złamanie przepisów?

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązują nowe limity:

  • dla osób fizycznych (czyli konsumentów): można dokonać płatności gotówką do 20 000 zł, powyżej tej kwoty obowiązuje przelew bankowy,

  • dla przedsiębiorców: limit wynosi 8 000 zł brutto. Przekroczenie tego progu może skutkować odmową uznania kosztu w rozliczeniu podatkowym.

Czyli nawet jeśli masz w domu np. 50 tys. zł, nie możesz kupić samochodu czy sprzętu AGD za taką kwotę w gotówce. Musisz to zrobić przelewem.

Kiedy gotówka może wzbudzić podejrzenia urzędów?

Skarbówka i inne instytucje nie interesują się bezpośrednio tym, ile gotówki trzymasz w domu – dopóki nie próbujesz nią operować na rynku. Problemy pojawiają się, gdy:

  • robisz duże zakupy gotówkowe bez pokrycia w dochodach,

  • wpłacasz większe sumy na konto, nie informując skąd pochodzą,

  • ukrywasz dochody przed opodatkowaniem.

Banki i instytucje finansowe mają obowiązek zgłaszać do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej) transakcje gotówkowe powyżej 15 000 euro (czyli ok. 65 000 zł) – nawet jeśli są rozbite na mniejsze kwoty.

Czy trzymanie gotówki w domu jest bezpieczne?

To zależy. Gotówka w domu:

Zalety:

  • zawsze masz do niej dostęp,

  • nie jesteś uzależniony od banków, awarii czy limitów wypłat,

  • trudniej ją zająć w postępowaniu komorniczym.

Wady:

  • brak odsetek i ochrony kapitału przed inflacją,

  • ryzyko kradzieży lub zniszczenia (np. pożar),

  • konieczność wykazania źródła środków przy większych zakupach.

Jeśli decydujesz się na przechowywanie większej kwoty w domu, warto zainwestować w profesjonalny sejf, a nawet ubezpieczenie.

Co to oznacza dla Ciebie?

Możesz trzymać w domu dowolną ilość gotówki – to legalne, o ile pochodzi z uczciwego źródła. Ale uważaj: duże zakupy gotówką, wpłaty do banku i brak dokumentów potwierdzających pochodzenie pieniędzy mogą ściągnąć na Ciebie kontrolę.

