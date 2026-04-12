Mieszkańcy bloków masowo tracą mieszkania. Myli się ten, kto myśli, że akt notarialny go uratuje
Posiadanie aktu notarialnego nie gwarantuje spokoju. W 2024 roku komornicy przeprowadzili w Polsce ponad 126 tysięcy zajęć nieruchomości, a liczba wykonanych eksmisji z mieszkań przekroczyła 4600. Kolejka spraw czekających na realizację – 10 304 na koniec 2024 roku – jest tak długa, że rozładowanie jej przy obecnym tempie zajęłoby ponad dwa lata. Mechanizmy, które do tego prowadzą, są bardziej brutalne niż się wydaje – i często uruchamia je błąd, który właściciel mógłby naprawić za zero złotych.
Nieodebrany list i trzy miesiące zaległości to wystarczy
Polski system prawny zawiera zasadę, która zaskakuje większość właścicieli mieszkań dopiero w najgorszym momencie: jeśli poczta dwukrotnie awizuje przesyłkę sądową, a odbiorca nie stawi się po nią w ciągu 14 dni, sąd uznaje taką przesyłkę za skutecznie doręczoną. Ta fikcja doręczenia obowiązuje we wszystkich postępowaniach sądowych bez wyjątku. W oczach prawa właściciel zapoznał się z treścią nakazu zapłaty – nawet jeśli nigdy fizycznie go nie trzymał w rękach.
Konsekwencje biegną szybko. Brak reakcji w ciągu 14 dni od daty fikcyjnego doręczenia powoduje uprawomocnienie się nakazu zapłaty. Od tego momentu komornik nie bada, czy dług jest zasadny – egzekwuje go. Właściciel dowiaduje się o całej historii często dopiero wtedy, gdy komornik zajmuje rachunek bankowy albo gdy pod drzwiami staje rzeczoznawca wyceniający nieruchomość do licytacji. Możliwości odwoławcze na tym etapie są bardzo ograniczone.
Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie nie mają obowiązku długiego czekania. Po trzech miesiącach zaległości w opłatach eksploatacyjnych lub czynszu zarząd może skierować sprawę na drogę sądową. Postępowanie nakazu zapłaty w trybie upominawczym opiera się wyłącznie na dokumentach przedłożonych przez wspólnotę – sąd nie wzywa dłużnika na rozprawę. Jeśli właściciel nie odbierze nakazu lub nie złoży sprzeciwu w terminie, sprawa trafia do komornika.
Jak wygląda droga od zaległości do licytacji
Mechanizm jest wieloetapowy, ale każdy etap może przebiec bez wiedzy właściciela. Najpierw wezwanie do zapłaty – często traktowane jak rutynowe pismo. Potem nakaz zapłaty wydany przez sąd w trybie upominawczym, doręczany pod adres z rejestru. Następnie uprawomocnienie nakazu – jeśli właściciel nie reaguje. Potem zajęcie nieruchomości przez komornika, opis i oszacowanie wartości przez rzeczoznawcę, wyznaczenie terminu licytacji i obwieszczenie publiczne. Na pierwszej licytacji cena wywoławcza wynosi ¾ wartości szacunkowej, na drugiej – zaledwie 2/3. Z kwoty uzyskanej ze sprzedaży komornik potrąca koszty egzekucji i spłaca wierzycieli. W praktyce właścicielowi często zostaje suma niewystarczająca nawet na wkład własny do kredytu na mniejsze mieszkanie.
Liczba elektronicznych licytacji nieruchomości rośnie dynamicznie – w 2022 roku było ich 528, w 2024 roku już 1763, co stanowi ponad jedną czwartą wszystkich licytacji komorniczych. Liczba aktywnych licytantów w 2025 roku wzrosła o kolejne 15%. To oznacza, że cały proces od zajęcia do sprzedaży przebiega dziś znacznie szybciej niż przed laty.
Wspólnota może żądać sprzedaży twojego lokalu – nawet jeśli płacisz regularnie
To rzadko poruszany wątek, o którym warto wiedzieć. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 r. poz. 1048), wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu sądowego żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji, jeśli właściciel zalega długotrwale z opłatami lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali uciążliwym. Oba warunki są alternatywne – wystarczy jeden.
Oznacza to, że właściciel płacący regularnie wszystkie opłaty może stracić mieszkanie, jeśli np. notoryczne zakłóca ciszę nocną, blokuje klatki schodową, składuje odpady w częściach wspólnych albo notorycznie agresywnie zachowuje się wobec sąsiadów. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 29 lipca 2013 r. (sygn. akt SK 12/12) potwierdził pełną zgodność tego przepisu z Konstytucją RP. Co istotne – właścicielowi, którego lokal sprzedano w tym trybie, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego ani socjalnego.
W praktyce art. 16 jest stosowany rzadko – prawnicy specjalizujący się w prawie wspólnot oceniają, że liczba orzeczeń wydanych na jego podstawie w ostatnich latach jest niewielka, a w większości przypadków sądy odmawiały zgody na licytację. Przepis istnieje jednak i działa – zignorowanie go jako czysto teoretycznego byłoby błędem.
Kupiłeś mieszkanie po remoncie? Cudze długi i przeróbki mogą stać się twoim problemem
Dwa scenariusze, które szczególnie często zaskakują nowych właścicieli. Pierwszy: odpowiedzialność za samowolę budowlaną. Zgodnie z art. 51 Prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 725) obowiązek legalizacji spoczywa zawsze na aktualnym właścicielu nieruchomości – niezależnie od tego, kto i kiedy wykonał nielegalne prace. Jeśli poprzedni właściciel przesunął ścianę nośną bez zgłoszenia, to ty odpowiadasz za legalizację i ponosisz jej koszty, które mogą sięgnąć kilkunastu tysięcy złotych.
Drugi scenariusz dotyczy dziedziczenia i darowizn. Tytuł prawny do lokalu bez odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej to słabe zabezpieczenie. Osoby, które otrzymały mieszkanie w drodze umowy dożywocia lub dziedziczenia, a nie dopełniły formalności rejestracyjnych, mogą napotkać poważne trudności przy dochodzeniu swoich praw. Brak aktualizacji wpisów w księdze wieczystej bywa przyczyną wieloletnich sporów, a w skrajnych przypadkach orzeczenia eksmisji wobec osób zamieszkałych w danym miejscu od lat.
Droga wyjścia i granica ochrony
Polskie prawo chroni właścicieli – do pewnego stopnia. Eksmisji nie przeprowadza się „na bruk”. Jeśli eksmitowany nie ma innego miejsca zamieszkania, gmina ma obowiązek wskazać lokal socjalny lub pomieszczenie tymczasowe. W praktyce jednak oznacza to często wielomiesięczne lub wieloletnie oczekiwanie, a czas ten nie cofa biegu postępowania prawnego. Na to, że kolejka eksmisji oczekujących na realizację na koniec 2024 roku wynosi ponad 10 tysięcy spraw, eksperci rynku nieruchomości zwracają uwagę w kontekście dysproporcji między zapotrzebowaniem na lokale socjalne a ich dostępnością.
Ochrony nie ma, kiedy właściciel – już bez mieszkania po licytacji – traci je za cenę wywołania dużo niższą od rynkowej. Pierwsza licytacja startuje z ¾ wartości szacunkowej, a jeśli nie znajdzie się nabywca – kolejna już z ⅔. Po pokryciu długu i kosztów egzekucji z uzyskanej sumy, były właściciel nierzadko wychodzi bez niczego.
Od 2017 roku dłużnicy mają alternatywę – mogą samodzielnie sprzedać nieruchomość zagrożoną licytacją, co daje większą kontrolę nad ceną i warunkami transakcji. Ta opcja wciąż jest stosunkowo mało znana i niedostatecznie wykorzystywana.
Mieszkanie to nie automat – wymaga obsługi
Odbieraj całą korespondencję bez wyjątku, szczególnie awizowane przesyłki polecone. Jeśli wyjeżdżasz na dłużej – ustanów pełnomocnika pocztowego lub przekieruj korespondencję. Nie ignoruj pierwszych wezwań do zapłaty – nawet jeśli sprawa wygląda na rutynowe przypomnienie, to właśnie na tym etapie uruchamiają się mechanizmy, które po kilku tygodniach stają się trudne do zatrzymania. W przypadku przejściowych trudności finansowych kontaktuj się z zarządcą budynku, żeby negocjować harmonogram spłat – wspólnoty co do zasady wolą odzyskać pieniądze niż prowadzić wieloletni spór sądowy. Jeśli kupujesz wyremontowane mieszkanie, wymagaj dokumentacji potwierdzającej legalność wszystkich prac. Sprawdzaj księgę wieczystą elektronicznie – każda darowizna, dziedziczenie czy umowa dożywocia powinna natychmiast znaleźć odzwierciedlenie w wpisie. Brak wpisu nie jest formalną błahostką – to realne ryzyko, które w sporze prawnym może zaważyć na wyniku sprawy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.