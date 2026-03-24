Mieszkańcy bloków w Warszawie i innych dużych miastach w szoku. Obowiązkową opłata już niedługo
Przez dekady w polskich blokach funkcjonował bezkarny proceder: część lokatorów zakręcała kaloryfery do zera i ogrzewała się ciepłem przenikającym od sąsiadów przez ściany, stropy i piony instalacji. Rachunki za tę niewidzialną energię płacili inni. Od 1 stycznia 2027 r. ta kalkulacja przestaje działać.
Jak działa pasożytnictwo cieplne – fizyka, która kosztuje sąsiadów
Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej (Dz.U. 2025 poz. 711) wprowadza obowiązkową minimalną opłatę za ciepło dla każdego lokalu w budynku wielorodzinnym – bez wyjątków i niezależnie od tego, czy grzejnik był w ogóle odkręcony. Zmiana dotyczy bezpośrednio około 16 mln Polaków mieszkających w mieszkaniach w blokach.
W budynkach z pionową instalacją ogrzewania ciepło krąży przez ściany działowe, stropy i elementy konstrukcji. Kiedy właściciel jednego lokalu zakręca grzejniki i utrzymuje w środku 14-15 stopni, jego przegrody stają się zimne. System grzewczy budynku automatycznie zwiększa moc w próbie wyrównania deficytu. W efekcie sąsiedzi – dosłownie ci po lewej, po prawej i z góry – muszą mocniej grzać własne mieszkania, bo część ich ciepła ucieka przez zimne ściany do wychłodzonego lokalu obok.
Właściciel zimnego mieszkania wykazuje w rozliczeniu minimalne zużycie i płaci minimalny rachunek – mimo że faktycznie konsumuje energię, tyle że na cudzy koszt. Problem nie jest nowy: spółdzielnie opisują go od lat 90. Wyraźnie zaostrzył się po skokach cen energii w latach 2022-2024, kiedy coraz więcej lokatorów próbowało ciąć koszty właśnie przez radykalne ograniczenie ogrzewania. Im droższe ciepło, tym bardziej opłacało się z niego korzystać kosztem sąsiadów.
15 proc. kosztów zmiennych – nowe minimum bez opcji wyjścia
Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej uderza w ten mechanizm przez zmianę zasad rozliczania. Rachunek za ciepło składa się z 2 elementów. Opłata stała – liczona proporcjonalnie do powierzchni mieszkania – obowiązywała zawsze, niezależnie od faktycznego zużycia. Teraz pojawia się nowe minimum dla opłaty zmiennej, czyli tej zależnej od rzeczywistego poboru ciepła.
Zgodnie z nowymi przepisami każdy lokal w budynku wielorodzinnym zapłaci co najmniej 15 proc. kosztów zmiennych ogrzewania, nawet jeśli przez cały sezon kaloryfery stały nieodkręcone. Co to oznacza w praktyce? Jeśli roczny koszt zmienny ciepła dla całego budynku wynosi 200 000 zł, a na dany lokal – po przeliczeniu na metraż – przypada 3 000 zł, właściciel z zakręconymi grzejnikami nie zapłaci już zera. Zapłaci minimum 450 zł – 15 proc. tej kwoty – niezależnie od wskazania podzielnika.
Przepisy weszły w życie wraz z nową ustawą w 2025 r., ale wdrażanie jest etapowe. Część spółdzielni i wspólnot stosuje nowe zasady już w sezonie grzewczym 2025/2026 – jak informuje Gazeta Prawna. Pozostałe mają czas na dostosowanie regulaminów i systemów rozliczeniowych do końca 2026 r. Pełne, obowiązkowe wdrożenie w całym kraju nastąpi od 1 stycznia 2027 r.
Obok obowiązkowego minimum przepisy dają wspólnotom i spółdzielniom dodatkowe narzędzie: prawo do uchwalania dodatkowych opłat wyrównawczych dla lokatorów, którzy celowo utrzymują w mieszkaniach temperatury poniżej wymaganych normami. To nie mandat ani sankcja karna – to mechanizm cywilnoprawny, który poszczególne wspólnoty mogą, ale nie muszą, wprowadzić do własnych regulaminów.
„Kara 500 zł” za zimne kaloryfery – nieprawdziwa informacja, która krąży po sieci
Nowe przepisy wywołały falę dezinformacji. W mediach społecznościowych i portalach plotkarskich pojawiły się informacje o karze 500 zł, którą spółdzielnia ma nakładać na lokatorów trzymających grzejniki zakręcone. To nieprawda, i warto to powiedzieć wyraźnie.
Żaden przepis ustawy o efektywności energetycznej ani żaden inny akt prawny nie daje spółdzielni ani wspólnocie prawa do nałożenia mandatu administracyjnego za sam fakt nieogrzewania mieszkania. To, o czym mówią media, to zmiana sposobu rozliczenia kosztów ciepła, a nie sankcja karna. Właściciel z zakręconymi grzejnikami nie dostanie pisma z kara – dostanie wyższy rachunek za ogrzewanie, ponieważ minimalna opłata zmienna i tak zostanie naliczona. Różnica jest zasadnicza: jedno to zmiana kalkulacji kosztów, drugie byłoby karą administracyjną, do której spółdzielnie nie mają podstaw prawnych.
Pasożytnictwo cieplne nie jest wprost stypizowane w polskim prawie karnym jako osobne przestępstwo. W ostatnich latach sądy coraz częściej orzekały jednak, że drastyczne obniżanie temperatury w lokalu z naruszeniem minimalnych norm jest niezgodne z przepisami – i wspólnota może dochodzić w takiej sprawie roszczeń cywilnych lub wprowadzić opłaty wyrównawcze na podstawie własnego regulaminu.
Zdalne liczniki zamiast inkasenta – koniec z ręcznym odczytem do 2027 r.
Równolegle z minimalną opłatą nowelizacja wymusza modernizację urządzeń pomiarowych. Wszystkie budynki wielorodzinne muszą być wyposażone w ciepłomierze i podzielniki kosztów z funkcją zdalnego odczytu najpóźniej do 1 stycznia 2027 r. – taki obowiązek nakłada art. 45a ust. 7 ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej.
Zdalne liczniki rozwiązują kilka problemów jednocześnie. Po pierwsze, eliminują błędy przy ręcznym spisywaniu wskazań, które w starych systemach były nagminne – pomyłka o jedną cyfrę lub „przegapienie” lokalu potrafiły generować wielomiesięczne spory. Po drugie, technicznie utrudniają manipulacje przy podzielnikach, do których w systemie ręcznym dochodziło stosunkowo często. Po trzecie, i może najważniejsze: zarządca budynku odczytuje dane zdalnie, bez wchodzenia do mieszkania. Koniec z problemem lokatorów nieobecnych w domu podczas wizyt inkasenta i z szacunkowymi odczytami, które potem wracają jako korekty na rachunku.
Jest jednak cena tej modernizacji. Wymiana urządzeń pomiarowych na zdalne to koszt szacowany na 200-400 zł za jeden lokal, co w przypadku dużego bloku z kilkudziesięcioma mieszkaniami oznacza kilkadziesiąt tysięcy złotych wydatku dla wspólnoty lub spółdzielni. Te koszty zazwyczaj są wliczane do funduszu remontowego i rozłożone na wszystkich właścicieli lokali, choć dokładny sposób podziału zależy od regulaminu danej wspólnoty lub spółdzielni.
Narożne mieszkanie zapłaci więcej niezależnie od wysiłku właściciela
Nowe przepisy budzą uzasadnione zastrzeżenia techniczne. Minimalna opłata za ciepło jest jednakowa co do zasady – tymczasem faktyczne zużycie energii cieplnej przez dany lokal zależy w znacznym stopniu nie tylko od nawyków mieszkańców, ale od samej pozycji mieszkania w bryle budynku.
Lokale narożne, skrajne, na parterze i ostatnich kondygnacjach tracą ciepło przez ściany zewnętrzne, dach lub podłogę. Andrzej Nowak, ekspert ds. ciepłownictwa z LiczDom.pl, w rozmowie z money.pl zwracał uwagę, że „lokale narożne czy poddasza tracą ciepło przez ściany zewnętrzne o nawet 20-30 proc. szybciej, podczas gdy środkowe mieszkania korzystają z ciepła sąsiedzkiego”. Innymi słowy: właściciel narożnego mieszkania, nawet dogrzewając je rzetelnie, ponosi obiektywnie wyższe koszty niż sąsiad ze środkowego piętra, który ma lokal otoczony z każdej strony ogrzewanymi przestrzeniami.
Eksperci od lat postulują, by systemy rozliczeniowe uwzględniały współczynniki korekcyjne zależne od usytuowania lokalu w budynku. Przepisy na to pozwalają, ale nie wymuszają. W praktyce część spółdzielni stosuje korekty, część nie – i to może prowadzić do sytuacji, w której mieszkaniec narożnego lokalu płaci proporcjonalnie więcej, choć nie ma na to żadnego wpływu.
Kto zapłaci więcej – i czy da się tego uniknąć
Nowe przepisy najbardziej odczują ci, którzy do tej pory trzymali grzejniki całkowicie zakręcone. Zamiast zerowego lub symbolicznego rachunku za ciepło zmienne, pojawi się obowiązkowe minimum. Nie ma tu opcji zwolnienia: przepis nie rozróżnia między lokatorami, którzy oszczędzają z powodów finansowych, a tymi, którzy celowo korzystają z ciepła sąsiadów.
Warto wiedzieć, że całkowite zakręcenie kaloryferów – nawet jeśli wynikało z autentycznej oszczędności – od strony fizyki i tak niosło ze sobą ryzyko. W wychłodzonym mieszkaniu kondensuje się wilgoć, co prowadzi do powstawania pleśni. Ta z kolei przenika przez przegrody do sąsiednich lokali, a jej usunięcie bywa kosztowne. Z tego powodu minimalna temperatura w pokojach mieszkalnych – 20 stopni Celsjusza – i 24 stopnie w łazienkach to nie tylko norma energetyczna, ale też wymóg techniczny związany z ochroną substancji budynku.
Racjonalną odpowiedzią na nowe przepisy nie jest więc walka z kaloryferami, ale ich rozsądne regulowanie. Ustawienie głowicy termostatycznej na pozycję 2-3 (odpowiadającą około 18-19 stopniom) zamiast całkowitego zakręcenia pozwala na realne oszczędności – nawet o kilkanaście procent w stosunku do ogrzewania na 22-23 stopnie – przy jednoczesnym unikaniu wychłodzenia ścian i problemów z wilgocią.
Wzrost rachunków niezależny od nowych przepisów
Nowe zasady rozliczeń nałożą się na i tak już wyższe koszty ciepła. W 2025 r. ceny ciepła systemowego w polskich miastach wzrosły średnio o 8-12 proc. w stosunku do roku poprzedniego – podaje Gazeta Prawna – głównie z powodu zakończenia okresu ochrony cenowej, która obowiązywała w związku z kryzysem energetycznym lat 2022-2023. Część tego wzrostu lokatorzy odczuli już w rozliczeniach za sezon grzewczy 2024/2025.
Do tych podwyżek dochodzi teraz koszt modernizacji liczników, który spółdzielnie rozłożą na właścicieli przez zwiększone zaliczki na fundusz remontowy. Łączny efekt to dla wielu mieszkańców bloków realny wzrost miesięcznych opłat – jeszcze przed jakąkolwiek zmianą w sposobie ogrzewania własnego lokalu.
Eksperci wskazują przy tym, że sam system przepisów nie wystarczy, jeśli budynki są nieodpowiednio izolowane. Termomodernizacja – ocieplenie ścian, wymiana okien, modernizacja węzłów cieplnych – może w praktyce znacznie bardziej ograniczyć koszty ogrzewania niż same zmiany w rozliczeniach. Roczny rachunek za ciepło po gruntownej termomodernizacji może spaść nawet o połowę.
Co sprawdzić i co zrobić przed 2027 r.
Spółdzielnie i wspólnoty mają obowiązek poinformować mieszkańców o zmianach w regulaminie rozliczeń. Jeśli twój budynek jeszcze nie wdrożył nowych zasad, zarząd powinien to zrobić najpóźniej przed sezonem grzewczym 2026/2027. Kilka rzeczy warto sprawdzić i przemyśleć już teraz:
- Zapytaj zarząd lub spółdzielnię, czy budynek jest już objęty nowym systemem rozliczeń z minimalną opłatą zmienną, czy zmiana nastąpi dopiero od sezonu 2026/2027. Różnica może oznaczać wyższy rachunek jeszcze w tym sezonie.
- Sprawdź rodzaj urządzeń pomiarowych w swoim lokalu. Jeśli masz stare podzielniki bez funkcji zdalnego odczytu, zarządca budynku powinien zaplanować ich wymianę przed 1 stycznia 2027 r. Koszty tej wymiany pokrywa zazwyczaj fundusz remontowy – nie płacisz za to z własnej kieszeni osobną opłatą.
- Sprawdź oznaczenie legalizacyjne wodomierzy, jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą. Wodomierze z oznaczeniem M20 (legalizowane w 2020 r.) utraciły ważność 1 grudnia 2025 r. Ich wskazania nie mogą od tej daty stanowić podstawy rozliczeń – co wynika z art. 8k ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63, poz. 636).
- Zwróć uwagę na pozycję swojego lokalu w bryle budynku. Jeśli mieszkasz w narożniku, na piętrze skrajnym lub pod dachem, upewnij się, że regulamin rozliczeń ciepła w twojej spółdzielni stosuje współczynniki korekcyjne dla takich lokali. Ich brak oznacza, że możesz płacić proporcjonalnie więcej niż mieszkańcy środkowych lokali – nie dlatego, że więcej zużywasz, ale dlatego, że twoje ściany tracą więcej ciepła na zewnątrz.
- Nie reaguj na naciski dotyczące „kary 500 zł” ani podobnych, nieprawdziwych informacji. Żaden przepis prawa nie daje spółdzielni ani wspólnocie prawa do nakładania mandatów za zakręcone grzejniki. Jeśli zarząd twojej spółdzielni twierdzi inaczej, poproś o wskazanie podstawy prawnej – takiej podstawy po prostu nie ma.
- Ureguluj głowice termostatyczne zamiast całkowicie zakręcać kaloryfery. Pozycja 2-3 na skali to realny kompromis – temperatura 18-19 stopni jest wystarczająca, by uniknąć wychłodzenia ścian i kondensacji wilgoci, a jednocześnie oznacza wyraźnie niższe koszty niż ogrzewanie na 22-23 stopnie. Od 2027 r. i tak zapłacisz minimum za ciepło zmienne – więc opłaca się to minimum dobrze zagospodarować.
