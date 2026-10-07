Mieszkasz sam, a czynsz pochłania dużą część emerytury? Sprawdź dopłatę. W Warszawie potrzebny jest wniosek
Po zapłaceniu za mieszkanie z emerytury zostaje coraz mniej na codzienne wydatki? Część kosztów może pokryć dodatek mieszkaniowy, przyznawany na 6 miesięcy. W Warszawie sprawę załatwia się w urzędzie właściwej dzielnicy, a podstawowy próg dochodu dla osoby mieszkającej samotnie wynosi 3561,42 zł miesięcznie. O wyniku zdecydują także metraż i rodzaj opłat. Pobieranie emerytury nie uruchamia dopłaty, dlatego potrzebny jest wniosek z dokumentami pozwalającymi obliczyć pomoc.
3561,42 zł dla samotnej osoby. Liczy się dochód z 3 miesięcy
Dodatek jest dostępny w całej Polsce na zasadach ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, której tekst jednolity ogłoszono w Dz.U. z 2023 r. pod poz. 1335. Mogą ubiegać się o niego najemcy, podnajemcy, osoby ze spółdzielczym prawem do lokalu oraz właściciele mieszkań i domów. Własne mieszkanie nie przekreśla więc wniosku. Pomoc dotyczy lokalu rzeczywiście zajmowanego przez wnioskodawcę. Obejmuje też określone w ustawie osoby bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny.
Kryterium dla gospodarstwa jednoosobowego to 3561,42 zł średniego miesięcznego dochodu. Przy wspólnym gospodarowaniu kilku osób próg wynosi 2671,07 zł na osobę. To 40 proc. i 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2025 r., które według komunikatu GUS z 9 lutego 2026 r. wyniosło 8903,56 zł. Urząd bada 3 miesiące: przy październikowym wniosku lipiec, sierpień i wrzesień. Liczą się faktyczne zamieszkiwanie i wspólne gospodarowanie. Samo zameldowanie dorosłego dziecka u rodzica nie rozstrzyga o składzie gospodarstwa.
Przy emeryturze podlegającej PIT dochód ustala się po odjęciu należnego podatku i składki zdrowotnej. Nie wystarczy porównać z limitem kwoty brutto ani zsumować wszystkich wpływów bankowych. Trzynastka i czternastka nie są wliczane do dochodu przy dodatku mieszkaniowym. Wyłączenia wynikają z art. 8 ustawy z 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów oraz art. 8 ustawy z 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Przelew z czternastką trzeba odróżnić od zwykłej emerytury, a dochody z pracy lub innych źródeł wykazać osobno.
35 m² to norma. Większe mieszkanie także może spełnić warunki
Dla samotnej osoby powierzchnia normatywna wynosi 35 m², ale nie jest to bezwzględna granica pomocy. Przepisy dopuszczają przekroczenie normy o 30 proc., co daje 45,5 m². Przy przekroczeniu o 50 proc., czyli do 52,5 m², pokoje i kuchnia mogą zajmować najwyżej 60 proc. powierzchni użytkowej. Samotny emeryt w mieszkaniu o powierzchni 40 m² może więc przejść kryterium metrażowe. Przy 50 m² trzeba sprawdzić rozkład powierzchni pomieszczeń. Dane można znaleźć w dokumentach lokalu lub uzyskać od zarządcy.
Normę można powiększyć o 15 m², gdy w mieszkaniu jest osoba z niepełnosprawnością poruszająca się na wózku albo wymagająca oddzielnego pokoju. Ten drugi wymóg musi wynikać z orzeczenia powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Sam wiek czy dowolne orzeczenie nie wystarczą do powiększenia normy. Gminy mogą też uchwalać korzystniejsze kryteria dochodu i powierzchni. Przedstawione wartości są więc ustawowym punktem odniesienia, a lokalne rozwiązania trzeba sprawdzać we właściwym urzędzie.
Ta sama emerytura i te same opłaty, ale różna dopłata
Opłaty dla spółdzielni lub wspólnoty nie muszą w całości wejść do wyliczenia. Uwzględnia się m.in. czynsz, określone koszty eksploatacji i zarządu oraz opłaty za ciepło, wodę, ścieki i odpady. Pomija się ubezpieczenie mieszkania, podatek od nieruchomości oraz prąd i gaz na cele bytowe. Przy lokalu spoza zasobu gminnego część wydatków ogranicza się do poziomu czynszu, jaki obowiązywałby w zasobie gminy. Wysoki czynsz najmu u prywatnego właściciela nie oznacza zatem przyjęcia całej kwoty do obliczeń.
Pokazujemy własne wyliczenie dla osoby z dochodem 2400 zł i miesięcznymi opłatami 800 zł, w całości uznanymi za dopuszczalne wydatki. Zakładamy brak ryczałtu na opał, spełnienie pozostałych warunków i ustawowy limit dopłaty: 70 proc. właściwych wydatków. Dla gospodarstwa jednoosobowego od kosztów przyjmowanych do obliczeń odejmuje się 15 proc. dochodu, tutaj 360 zł. Przy mieszkaniu większym od normy koszty przelicza się na 35 m². To przykład mechanizmu, a ostateczny wynik w konkretnej sprawie ustali urząd.
|Powierzchnia mieszkania
|Opłaty za całe mieszkanie
|Wydatki przyjęte po uwzględnieniu normy
|Modelowy dodatek miesięczny
|35 m²
|800 zł
|800 zł
|440 zł
|40 m²
|800 zł
|700 zł
|340 zł
|45 m²
|800 zł
|622,22 zł
|262,22 zł
W pierwszym wariancie do zapłacenia z własnych pieniędzy pozostaje 360 zł. Przy 40 m² udział mieszkańca rośnie do 460 zł, choć dochód i opłaty się nie zmieniły. Także niewielkie przekroczenie progu dochodu nie musi wykluczać pomocy: obliczony dodatek pomniejsza się o nadwyżkę. Przekroczenie limitu o 100 zł obniży więc w odpowiedniej sytuacji dopłatę o 100 zł. Obowiązuje jednak minimalna kwota: dodatku nie przyznaje się, gdy byłby niższy niż 0,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia z dnia decyzji. Obecnie to około 44,52 zł.
W Warszawie dokumenty przyjmuje urząd dzielnicy
Warszawska karta usługi, zaktualizowana 22 lipca 2026 r., kieruje mieszkańca do Wydziału Obsługi Mieszkańców lub wydziału dodatków mieszkaniowych w dzielnicy właściwej dla położenia lokalu. Wniosek oraz deklarację dochodów można pobrać w serwisie Warszawa 19115. Sprawa jest bezpłatna, a miasto umożliwia rezerwację wizyty. Senior z Bielan składa dokumenty w swojej dzielnicy. Przed wizytą trzeba sprawdzić miejsce przyjmowania tej konkretnej sprawy, ponieważ część dzielnic korzysta z kilku siedzib.
|Dzielnica
|Adres Wydziału Obsługi Mieszkańców wskazany przez miasto
|Bielany
|ul. Żeromskiego 29
|Praga-Południe
|ul. Grochowska 274
|Ursynów
|al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Do wniosku dołącza się deklarację dochodów za 3 poprzednie miesiące oraz dokumenty wydatków mieszkaniowych z poprzedniego miesiąca. Przy październikowym wniosku będzie to wrześniowy aneks czynszowy lub inne rozliczenie. Emeryt powinien przygotować dokumenty ZUS potwierdzające dochód za cały wymagany okres, np. zaświadczenie o świadczeniu i potrąceniach. Dawna decyzja o przyznaniu emerytury może nie pokazać aktualnych kwot. Potwierdzenie zarządcy obejmuje dane mieszkania i opłat, dlatego wcześniej trzeba skontaktować się ze spółdzielnią, wspólnotą lub osobą pobierającą należności.
Przy pierwszym wniosku Warszawa wymaga też potwierdzonej przez zarządcę informacji o wyposażeniu technicznym i położeniu lokalu w budynku; nie dotyczy to mieszkań komunalnych. Właściciel powinien przygotować dokumentację powierzchni użytkowej, w tym pokoi i kuchni, oraz wyposażenia. Przy powiększonej normie metrażu trzeba dołączyć dokumenty dotyczące wózka lub orzeczenie o potrzebie oddzielnego pokoju. Pracujący senior potrzebuje także dokumentów dochodowych z pracy. Lista załączników zależy od sytuacji mieszkańca, a urząd może poprosić o dodatkową dokumentację.
Wniosek w październiku oznacza pomoc od listopada
Dodatek przyznaje się na 6 miesięcy, od pierwszego dnia miesiąca po złożeniu wniosku. Przy wniosku z października 2026 r. pomoc, po pozytywnej decyzji, obejmie listopad 2026 r. do kwietnia 2027 r. Dopłata jest zasadniczo przekazywana zarządcy albo innej osobie pobierającej należności za lokal. Na rachunku emeryta nie musi pojawić się dodatkowy przelew, za to zmniejsza się część opłat, którą pokrywa sam. Po zakończeniu okresu przyznania dalsza pomoc wymaga kolejnego wniosku.
Miasto podaje termin 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. Przy szczególnie skomplikowanej sprawie postępowanie powinno zakończyć się w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia. Przed decyzją możliwy jest wywiad środowiskowy sprawdzający m.in. dochody, majątek i skład gospodarstwa. Po przyznaniu dodatku trzeba opłacać swoją część należności, bo bieżące zaległości mogą spowodować wstrzymanie wypłat. Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Termin to 14 dni od jej doręczenia.
Przed wizytą sprawdź rozliczenie emerytury i dane mieszkania
Przy październikowym wniosku przygotowania najlepiej zacząć od dokumentów ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień. Trzeba oddzielić zwykłą emeryturę od czternastki i ustalić dochód po odliczeniach. Zarządca powinien potwierdzić powierzchnię, opłaty i wymagane dane na aktualnym formularzu. Przy lokalu większym niż 45,5 m² samotny senior powinien sprawdzić też powierzchnię pokoi i kuchni oraz ewentualne prawo do powiększonej normy. Dokumenty składa się we właściwym WOM. Informację o miejscu obsługi pomoże uzyskać numer 19115.
Przy dochodzie trochę wyższym od progu trzeba przeliczyć nadwyżkę, zanim zrezygnuje się z ubiegania o pomoc. Mieszkanie większe niż 35 m² należy ocenić według dopuszczalnych przekroczeń i zasad liczenia wydatków. Braki w dokumentach trzeba uzupełnić w terminie wskazanym przez urząd, zachowując potwierdzenie złożenia. Po decyzji dobrze porównać przyjęty dochód, liczbę osób, metraż i opłaty z własną dokumentacją. Te dane wyjaśnią wysokość dopłaty lub odmowę, a przy błędzie pozwolą przygotować uzasadnienie odwołania.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.