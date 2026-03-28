Miliony Polaków mają w domach – podpisali na siebie wyrok. Zapłacą dziesiątki tysięcy zł nowego podatku i 200 tys. za nowe urządzenia
Dostali dotację z programu Czyste Powietrze – nawet 16 000 zł – na nowy kocioł gazowy. Inwestowali w to, do czego zachęcało ich państwo. Od 2028 roku ten sam kocioł będzie generował dodatkowy rachunek klimatyczny, który przez 7 lat może pochłonąć ponad 24 000 zł – a to tylko przy obecnych cenach uprawnień. Gdy system się zaciśnie, może być dwa razy więcej. I to nie jest tylko problem właścicieli domów jednorodzinnych – w podobnej sytuacji znajdą się miliony mieszkańców bloków, a ceny paliw na stacjach wzrosną o kilkadziesiąt groszy na litrze.
Nowy podatek, którego nie będzie widać na fakturze
ETS2 – Europejski System Handlu Emisjami dla budynków i transportu – to rozszerzenie unijnego mechanizmu, który od lat obejmuje już przemysł i energetykę. Od 1 stycznia 2028 roku każde spalanie paliwa kopalnego w celach grzewczych lub transportowych wygeneruje obowiązek zakupu uprawnień do emisji CO2. Formalnie płacić będą dostawcy gazu, sprzedawcy węgla i operatorzy stacji paliw – ale ci niezwłocznie przerzucą ten koszt na cenę produktu. Na rachunku za gaz nie pojawi się osobna pozycja „ETS2”. Wzrost zostanie wliczony w cenę, dokładnie tak jak VAT czy akcyza. Różnica jest taka, że ta opłata będzie rosła z roku na rok, w miarę jak ceny uprawnień będą szły w górę na europejskiej giełdzie.
Mechanizm cenowy wygląda następująco: na start system ma działać z pułapem cenowym uprawnienia na poziomie ok. 45 euro za tonę CO2 – to ma chronić przed skokiem cen. Komisja Europejska prognozuje jednak, że już w 2029 roku cena przekroczy 50 euro za tonę. Znacznie poważniejsze jest to, co nastąpi po 2031 roku, gdy ETS2 zostanie połączony z ETS1. W systemie przemysłowym – ETS1 – średnia cena w 2023 roku wynosiła 83,85 euro za tonę. Gdy oba rynki się połączą, a prawa do emisji stanie się wspólnym towarem dla elektrowni, hut, cementowni i polskich gospodarstw domowych naraz, nic nie powstrzyma gwałtownego wzrostu kosztów.
Rok zamiast trzech – jak wyglądały polskie negocjacje
Polska walczyła o jak najdłuższe odroczenie ETS2 i zebrała koalicję 15 państw, w tym Włochy i Belgię, postulujących przynajmniej ograniczenie systemu. Wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta, który prowadził negocjacje, mówił o budowaniu koalicji i wypracowaniu mechanizmów kontroli cen. Podczas posiedzenia Rady UE ds. Środowiska 5 listopada 2025 r. ministrowie państw członkowskich zdecydowali o rocznym odroczeniu – przesunięciu startu z 2027 na 2028 rok. „Negocjowaliśmy cały dzień i całą noc. Udało się zrobić coś, co jeszcze nie tak dawno było nie do pomyślenia” – ogłosił Bolesta, opisując decyzję jako sukces. Premier Donald Tusk świętował na platformie X. Polska domagała się 3 lat – wynegocjowała jeden dodatkowy rok.
Co konkretnie wynegocjowano poza odroczeniem: 2 klauzule rewizyjne, które dają teoretyczną możliwość korygowania celów klimatycznych, jeśli sytuacja gospodarcza się pogorszy. KE zobowiązała się do przeglądu ram wdrożeniowych ETS2, w tym mechanizmów stabilizacji cen. Polska uzyskała też zapisy chroniące przemysł obronny przed nadmiernymi kosztami systemu. Krytyczni eksperci wskazują jednak wprost: ETS2 nie został zablokowany, zmodyfikowany ani ograniczony. Odroczenie to nie strategia – to rok kupiony na przygotowanie, których nigdy nie ma wystarczająco dużo.
230 000 rodzin kupiło kocioł z dotacją. Teraz ma problem
W Polsce ok. 6 mln gospodarstw domowych ogrzewa się gazem – co czwarta rodzina. Spośród nich ok. 230 000 kupiło nowy kocioł z dofinansowaniem z programu Czyste Powietrze. Państwo zachęcało do wymiany starych pieców węglowych na nowoczesne kotły gazowe, płaciło za to tysiące złotych dotacji i prezentowało jako ekologiczne rozwiązanie. Od 1 stycznia 2025 roku program przestał finansować samodzielne kotły gazowe. Od marca 2025 roku wycofał też dotacje na urządzenia olejowe i węglowe. Pieniądze idą teraz wyłącznie na pompy ciepła, biomasę i fotowoltaikę. Ci, którzy rok wcześniej wymienili piec z dotacją, zostali z nowym kotłem – i z nadchodzącą opłatą klimatyczną, której nie da się uniknąć.
Ile dokładnie zapłacą? Odpowiedzi dają dwa niezależne opracowania. Wanda Buk (adwokat i ekspert z doświadczeniem w sektorach regulowanych) oraz Marcin Izdebski (ekspert Fundacji Republikańskiej specjalizujący się w tematyce energetycznej) opublikowali w czerwcu 2024 roku raport „Analiza wpływu ETS2 na koszty życia Polaków” dostępny na ets2koszty.pl. Dla przeciętnej polskiej rodziny ogrzewającej dom gazem skumulowany dodatkowy koszt ETS2 wyniesie w latach 2028-2030 6 338 zł, a w całym okresie 2028-2035 24 018 zł. Przy ogrzewaniu węglem będzie to odpowiednio 10 311 zł i 39 074 zł. Rodziny o wyższym zużyciu energii – mieszkające w starych, słabo ocieplonych budynkach – za gaz zapłacą w 8 lat 45 851 zł, za węgiel 77 318 zł.
Zbieżne wnioski płyną z raportu niemieckiej Fundacji Bertelsmanna, która przeanalizowała wpływ ETS2 na 103 mln gospodarstw w całej UE. Przy cenie uprawnień na poziomie 60 euro za tonę CO2 przeciętne polskie gospodarstwo domowe zapłaci za ogrzewanie rocznie więcej o 372 euro – ok. 1 615 zł. Przy scenariuszu, w którym cena sięgnie 180 euro za tonę, koszt wzrośnie do 1 029 euro rocznie – ok. 4 465 zł. To najwyższe wartości w całej Unii. Dla porównania: przeciętne niemieckie gospodarstwo domowe przy cenie 60 euro zapłaci więcej o zaledwie 17 euro rocznie – ok. 74 zł. Polska i Niemcy w ramach tego samego systemu, te same stawki uprawnień – tyle że Niemcy już wcześniej mieli własny krajowy podatek klimatyczny, więc ETS2 to dla nich marginalna korekta. Dla polskich domów to skok z zera. Według Fundacji Bertelsmanna aż 44 proc. polskich gospodarstw domowych korzystających z paliw kopalnych stoi w obliczu wzrostu kosztów przekraczającego 1 000 euro rocznie.
Mieszkańcy bloków zapłacą i nie mają wyjścia
ETS2 bywa opisywany jako problem właścicieli domów jednorodzinnych – bo to oni mają piece i kotły. Tymczasem mieszkańcy bloków podłączonych do miejskich sieci ciepłowniczych są w jeszcze trudniejszej sytuacji, bo płacą bez żadnej możliwości wpłynięcia na sytuację. Elektrociepłownie i ciepłownie miejskie spalają węgiel i gaz – i od 2028 roku będą musiały kupować uprawnienia do emisji za każdą tonę wypuszczonego CO2. Koszty te trafią do rachunków za ogrzewanie, bo żadne przedsiębiorstwo nie będzie przez lata absorbować dodatkowych kosztów rzędu dziesiątek milionów złotych rocznie bez przerzucenia ich na odbiorców końcowych.
Właściciel domu może wymienić kocioł, ocieplić budynek, zainstalować pompę ciepła. Lokator bloku nie może nic z tym zrobić – ma kaloryfer podłączony do sieci miejskiej. Spółdzielnia lub wspólnota mogłaby podjąć decyzję o termomodernizacji, odłączeniu od sieci czy własnej kotłowni z pompami ciepła, ale to wymagałoby zgody większości właścicieli, wieloletnich procedur i ogromnych nakładów. W praktyce większość blokowisk będzie płacić rosnące rachunki przez co najmniej 10-15 kolejnych lat. Skala podwyżki zależy od tego, czym pali lokalna ciepłownia: węglowe elektrociepłownie – których jest w Polsce najwięcej, szczególnie na Śląsku i w Małopolsce – wygenerują największy wzrost, gazowe lub mieszane mniej, a nowoczesne ciepłownie oparte na biomasie lub odpadach komunalnych odczują to najmniej.
Kierowcy już płacą drogo – ETS2 dołoży swoje
Obecne ceny paliw napędza już kwestia geopolityczna – napięcia wokół Cieśniny Ormuz i konflikt na Bliskim Wschodzie trzymają ceny ropy na podwyższonym poziomie i trudno dziś prognozować, czy to stan przejściowy, czy potrwa to dłużej. ETS2 to do tego wszystkiego dołożona opłata strukturalna, która będzie trwała niezależnie od sytuacji geopolitycznej. Z wyliczeń Wandy Buk i Macieja Izdebskiego wynika, że w 2028 roku wprowadzenie systemu podniesie ceny paliw o 0,35 zł na litrze diesla, 0,29 zł na litrze benzyny i 0,21 zł na litrze LPG. To relatywnie niewielkie kwoty na start, ale one będą rosły. W 2035 roku diesel będzie droższy o 1,65 zł na litrze, benzyna o 1,37 zł, LPG o 0,96 zł. Przy projekcjach na 2055 rok raport mówi o 6,12 zł więcej na litrze diesla. Rodzina z 2 samochodami – dieslem z przebiegiem 20 000 km rocznie i benzyną pokonującą 5 000 km – zapłaci w 2028 roku ponad 1 000 zł rocznie więcej tylko za paliwo. Po 2031 roku ta kwota niemal się podwoi.
Pompa gruntowa to nie sprzęt AGD – realny koszt przekracza 200 tys. zł
Gdy pada pytanie o rozwiązanie, rozmowa szybko schodzi na pompy ciepła. To słuszny kierunek, ale z poważnym zastrzeżeniem: kosztorys prawdziwej zamiany, która będzie ekonomicznie uzasadniona w polskich warunkach klimatycznych, jest drastycznie wyższy niż sugerują popularne zestawienia. Powietrzna pompa ciepła z montażem kosztuje 30 000-65 000 zł – to realny wydatek, który przy dotacjach z Czystego Powietrza (do 35 200 zł) staje się dostępny dla wielu rodzin. Problem w tym, że powietrzna pompa ciepła ma jeden fundamentalny słaby punkt: przy silnych mrozach traci sprawność. Gdy temperatura spada poniżej -10°C, współczynnik COP (efektywność) pompy ciepła spada poniżej 2 – zamiast pobierać 1 kWh prądu i oddawać 3-4 kWh ciepła, zaczyna działać jak grzałka elektryczna. Przy -15°C do -20°C wiele modeli uruchamia właśnie grzałkę elektryczną jako wsparcie, co generuje rachunki za prąd porównywalne z ogrzewaniem gazem.
Gruntowa pompa ciepła rozwiązuje ten problem, bo czerpiąc ciepło z gruntu na głębokości kilku metrów, pracuje z niemal stałą efektywnością niezależnie od temperatury zewnętrznej – COP na poziomie 3,5-4,5 przez cały sezon. W polskim klimacie, gdzie mrozy -15°C do -20°C pojawiają się co kilka zim, to faktycznie najbardziej niezawodne rozwiązanie. Ale jej prawdziwy koszt to już zupełnie inna rozmowa. Sam agregat gruntowej pompy ciepła z montażem to 60 000-100 000 zł. Do tego dochodzą odwierty lub instalacja pozioma w gruncie – przy pionowych odwiertach, które są konieczne na mniejszych działkach, koszt wierceń to kolejne kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Gruntowa pompa ciepła wymaga ponadto instalacji niskotemperaturowej – tzn. ogrzewania podłogowego – bo przy grzejnikach wysokotemperaturowych jej efektywność drastycznie spada. A to oznacza rozebranie wszystkich podłóg w całym domu, wymianę wylewek i instalację ogrzewania podłogowego – dodatkowe 50 000-80 000 zł przy typowym domu 150 m². Dolicz jeszcze ocieplenie budynku (bez tego pompa ciepła nie ma szans na sensowne rachunki) – kolejne 20 000-40 000 zł. Fotowoltaikę, bo prąd do pompy trzeba skądś brać tanio – 25 000-35 000 zł. Całościowy kosztorys głębokiej modernizacji z gruntową pompą i wszystkim, co z tym idzie, przekracza 200 000 zł przy typowym domu jednorodzinnym – i to zanim pojawią się jakiekolwiek komplikacje.
Hybryda: gaz i pompa razem – najmądrzejsze rozwiązanie na polski klimat
Dla zdecydowanej większości właścicieli kotłów gazowych, którzy mają sprawne, niedawno wymienione urządzenie, najbardziej racjonalnym krokiem jest system hybrydowy – połączenie istniejącego kotła z powietrzną pompą ciepła. Zasada działania jest prosta: pompa ciepła pracuje przez większość sezonu grzewczego, pokrywając 60-80 proc. zapotrzebowania na ciepło przy relatywnie niskim zużyciu prądu. Gdy temperatura spada poniżej punktu biwalentnego – zazwyczaj ok. -5°C do -7°C – inteligentny sterownik automatycznie przełącza się na kocioł gazowy lub uruchamia oba źródła jednocześnie. Kocioł nie jest już głównym źródłem ciepła, tylko rezerwą i wsparciem szczytowym – przez ok. 20-30 proc. sezonu.
Efekt: zużycie gazu spada o 50-70 proc. rocznie, co w bezpośredniej rozmowie z ETS2 oznacza proporcjonalnie niższe opłaty klimatyczne. Koszt instalacji systemu hybrydowego – sama pompa powietrzna z montażem – to 24 000-50 000 zł przy mocach 8-12 kW. Z programu Czyste Powietrze na taki układ można otrzymać nawet 21 000-30 000 zł dotacji. Przy realnych oszczędnościach rzędu 1 500-2 500 zł rocznie na ogrzewaniu czas zwrotu inwestycji to 5-8 lat. Hybryda ma też dodatkową zaletę niedocenianą w standardowych porównaniach: bezpieczeństwo energetyczne. Gdy jedno źródło zawiedzie – awaria pompy zimą, przerwa w dostawie gazu – drugie automatycznie przejmuje ogrzewanie. To istotna różnica dla rodzin z małymi dziećmi lub w starszym domu. Stefan Żuchowski, przedstawiciel Vaillant, cytowany przez Dobrze Mieszkaj, podkreśla: „W układzie hybrydowym w danej chwili pracuje to źródło ciepła, którego koszt eksploatacji jest aktualnie najniższy. To sprawia, że jest to dziś jedno z najbardziej ekonomicznych i niezawodnych rozwiązań na rynku.”
50 mld zł z Brukseli jest – ale nie wystarczy dla wszystkich
Opóźnienie ETS2 o rok – z 2027 na 2028 – stworzyło konkretną lukę czasową: środki ze Społecznego Funduszu Klimatycznego zaczną płynąć do Polski już w 2026 roku, a obywatele nie będą ponosić kosztów systemu przez kolejne 2 lata. Polska może liczyć łącznie na 11,4 mld euro – ok. 50 mld zł z tego funduszu rozłożonego na 7 lat. To duże pieniądze, ale w przeliczeniu na skalę problemu – niewystarczające. Mamy ok. 6 mln gospodarstw ogrzewających się paliwami kopalnymi, a pełna termomodernizacja z wymianą źródła ciepła kosztuje w zależności od rozwiązania 60 000-200 000 zł. Nawet przy hojnej dotacji 30 000 zł, rodzinie zostaje do zapłacenia kilkadziesiąt do ponad stu tysięcy złotych – kwoty przekraczające roczne zarobki. Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, przyznał wprost: SFK jest „dalece niewystarczający, aby pokryć koszty społeczne wprowadzenia ETS2″. System dotacji działa na zasadzie kolejki – kto pierwszy, ten lepszy. Gdy pula się wyczerpie, pozostali dostają odmowę.
Co jeszcze istotne: Polska nie wdrożyła jeszcze ETS2 do krajowego prawa i nie opublikowała Planu społeczno-klimatycznego. Buk i Izdebski rekomendują w raporcie, by ten proces legislacyjny zacząć niezwłocznie i uruchomić szeroką akcję informacyjną – mobilizując właścicieli do działań, zanim koszty zaczną realnie rosnąć. Każdy rok zwłoki z termomodernizacją oznacza kolejny rok płacenia wyższych rachunków po 2028 roku.
Sprawdź swoje zużycie, zanim wyliczą rachunek za Ciebie
Jeśli masz kocioł gazowy, węglowy lub mieszkasz w bloku podłączonym do węglowej ciepłowni – od 2028 roku zapłacisz więcej, bez wyjątku. Skala tego wzrostu zależy od tego, co zrobisz w ciągu najbliższych 2 lat. Jeśli twój kocioł jest młodszy niż 10 lat, nie musisz go wymieniać natychmiast – wytrzyma do 2035-2040 roku. Przez ten czas będziesz płacił rosnące opłaty klimatyczne, ale masz czas na odkładanie i planowanie. Cel minimum: system hybrydowy – dołożenie powietrznej pompy ciepła do istniejącego kotła. Zmniejszy twoje zużycie gazu o połowę i obniży rachunek klimatyczny proporcjonalnie. Korzystaj z obecnych programów dotacyjnych, bo przy ograniczonych funduszach mogą się wyczerpać szybciej niż zakłada harmonogram. Jeśli kocioł jest starszy i zbliża się do końca okresu eksploatacji, oceń realistycznie – wymiana na nowy gazowy jest technicznie możliwa, ale pamiętaj, że każdy rok jego pracy po 2028 roku będzie coraz droższy. Sprawdź na ets2koszty.pl kalkulator, który pozwala wyliczyć konkretne koszty dla twojego gospodarstwa. Jeśli mieszkasz w bloku, jedyne co możesz zrobić samodzielnie to zaizolować mieszkanie od środka – wymienić okna, docieplić ściany od wewnątrz, zainstalować termostaty na kaloryferach (oszczędność 10-15%). Resztę zrobi ciepłownia, spółdzielnia lub czas.
