Miliony Polaków mogą stracić dostęp do swoich pieniędzy. PKO BP ostrzega
Masz konto w PKO BP i kończy ci się ważność dowodu osobistego? Masz tylko 30 dni na aktualizację danych, w przeciwnym razie bank zablokuje dostęp do najważniejszych funkcji. Nie będziesz mógł wykonywać przelewów, sprawdzać historii transakcji ani zawierać nowych umów online. Problem dotyczy już 2,7 miliona Polaków, którzy muszą wymienić nieważne dokumenty tożsamości.
PKO Bank Polski wdrożył nowe, rygorystyczne zasady dotyczące ważności dokumentów tożsamości swoich klientów. Jak informuje bank w oficjalnym komunikacie, „jeśli dokument tożsamości, który masz podany w banku, stracił ważność, po 30 dniach ze względów bezpieczeństwa częściowo zablokujemy Ci dostęp do aplikacji IKO i serwisu iPKO”.
To oznacza, że jeśli twój dowód osobisty lub paszport stracił ważność, a nie zaktualizowałeś danych w banku, po miesiącu możesz zostać odcięty od większości usług bankowych online. Bank nie robi wyjątków – dotyczy to wszystkich klientów powyżej 13. roku życia.
Które funkcje banku zostaną zablokowane?
Po upływie 30-dniowego terminu na aktualizację dokumentu, PKO BP wprowadza daleko idące ograniczenia. Zablokowane zostają najważniejsze funkcje bankowości elektronicznej:
Bez ważnego dokumentu stracisz możliwość zlecania przelewów przez aplikację IKO i serwis iPKO. Nie będziesz mógł sprawdzać historii swoich transakcji, co może utrudnić kontrolę nad finansami osobistymi. Bank zablokuje również możliwość zawierania nowych umów online – nie założysz lokaty, nie wykupisz ubezpieczenia ani nie zaciągniesz pożyczki przez internet.
W skrajnych przypadkach bank może także ograniczyć niektóre formy płatności kartą debetową, wypłaty gotówki z bankomatów czy inne transakcje – szczególnie jeśli problem z dokumentem ciągnie się przez dłuższy czas.
Jedyne funkcje, które pozostaną dostępne, to podstawowe sprawdzanie salda konta i odbiór korespondencji elektronicznej od banku. To zdecydowanie za mało, by komfortowo zarządzać swoimi finansami.
Nie tylko PKO BP blokuje konta za nieważne dokumenty
Problem dotyczy nie tylko największego polskiego banku. Podobne zasady wprowadzają także inne instytucje finansowe – Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, Alior Bank czy Bank Pekao.
Jak potwierdza przedstawicielka ING Banku Śląskiego, „od momentu ograniczenia możliwości realizacji transakcji klient ma 30 dni na aktualizację dokumentu tożsamości”. Santander wysyła powiadomienia do klientów już 90 dni przed upływem ważności dowodu, później przypomina ponownie na 60 dni przed terminem.
Biuro prasowe Alior Banku podkreśla, że wprawdzie nie blokuje całkowicie kont klientów z nieważnymi dokumentami, ale „zwiększa intensywność komunikatów dotyczących wymaganej aktualizacji danych”. W praktyce oznacza to ciągłe przypomnienia i ograniczenia w dostępie do usług.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli jesteś klientem PKO BP lub innego banku i zbliża się termin ważności twojego dowodu osobistego, musisz działać szybko. Według najnowszych danych, obecnie 2,7 miliona Polaków ma nieważne dokumenty tożsamości i musi je wymienić.
Szczególnie uważni powinni być seniorzy, którzy często nie korzystają regularnie z bankowości elektronicznej i mogą przegapić ostrzeżenia o kończącej się ważności dokumentu. Problem może też dotknąć osoby, które niedawno wymieniły dowód, ale zapomniały zaktualizować dane w banku.
Blokada funkcji bankowych może być szczególnie problematyczna dla osób, które w pełni polegają na bankowości internetowej. Niemożność wykonywania przelewów może utrudnić opłacanie rachunków, przekazywanie pieniędzy rodzinie czy realizację codziennych zakupów online.
W przypadku firm i przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą przez konto osobiste w PKO BP, blokada może oznaczać problemy z płaceniem kontrahentów, odbieraniem należności czy zarządzaniem przepływami pieniężnymi.
Jak uniknąć blokady? Zaktualizuj dane już dziś
Na szczęście aktualizacja dokumentu tożsamości w PKO BP jest stosunkowo prosta i można ją przeprowadzić na kilka sposobów, nawet nie wychodząc z domu.
W aplikacji mobilnej IKO wystarczy wejść w swój profil (lewy górny róg ekranu), następnie wybrać zakładkę „Twoje dane”, dalej „Dokument tożsamości” i kliknąć opcję „Zmień dokument”. Cały proces zajmuje zaledwie kilka minut.
W serwisie internetowym iPKO należy kliknąć profil w prawym górnym rogu, przejść do ustawień, następnie wybrać „Profil i dane”, „Dokument tożsamości” i opcję zmiany dokumentu.
Jeśli preferujesz kontakt telefoniczny, możesz zadzwonić na bezpłatną infolinię PKO BP pod numer 800 302 302. Alternatywnie, zawsze można udać się osobiście do dowolnego oddziału banku – choć w dobie bankowości cyfrowej nie jest to już konieczne.
Warto zaktualizować też inne dane
Przy okazji wymiany dokumentu tożsamości warto sprawdzić i zaktualizować inne dane w banku. Szczególnie ważny jest aktualny numer telefonu – bez niego bank nie będzie mógł skontaktować się z tobą w ważnej sprawie, na przykład gdy zauważy podejrzaną transakcję na koncie.
Równie istotny jest aktualny adres e-mail i adres zamieszkania. Te dane są niezbędne do kontaktu z klientami i wysyłania ważnej korespondencji. Dobrze więc na bieżąco, przy każdej zmianie, aktualizować wszystkie dane w systemach bankowych.
Pamiętaj również, że od września 2023 roku banki uznają mDowód dostępny w aplikacji mObywatel 2.0. To nowoczesne rozwiązanie może ułatwić proces identyfikacji w bankowości elektronicznej.
Dlaczego banki wprowadzają takie ograniczenia?
PKO BP tłumaczy wprowadzenie rygorystycznych zasad względami bezpieczeństwa. W dobie rosnącej liczby cyberzagrożeń, prób wyłudzeń i oszustw bankowych, posiadanie aktualnych danych klientów staje się kluczowe dla ochrony środków finansowych.
Aktualne dokumenty tożsamości pozwalają bankom lepiej weryfikować tożsamość klientów przy podejrzanych transakcjach, ograniczać ryzyko przejęcia kont przez oszustów i szybciej reagować na próby nieuprawnionego dostępu. To szczególnie ważne w przypadku transakcji o wysokich kwotach czy operacji w bankowości internetowej.
Bank podkreśla również, że regularne przypomnienia o kończącej się ważności dokumentów są elementem dbałości o bezpieczeństwo klientów. Im wcześniej klient zaktualizuje dane, tym mniejsze ryzyko problemów z dostępem do usług bankowych.
Praktyczne rady dla klientów PKO BP:
Ustaw przypomnienie w telefonie na 60 dni przed upływem ważności dowodu – to da ci wystarczająco dużo czasu na wizytę w urzędzie i aktualizację danych w banku. Sprawdzaj regularnie powiadomienia w aplikacji IKO – bank wysyła tam ostrzeżenia o kończącej się ważności dokumentów.
Jeśli już wymieniłeś dowód, nie odkładaj aktualizacji danych w banku na później – zrób to od razu po otrzymaniu nowego dokumentu. Wykorzystaj możliwość aktualizacji online – to szybsze i wygodniejsze niż wizyta w oddziale.
W przypadku problemów z aplikacją czy serwisem internetowym, skontaktuj się z infolinią banku – doradcy pomogą ci przeprowadzić aktualizację przez telefon.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.