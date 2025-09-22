Miliony telefonów przestaną działać w 2025 roku. Sprawdź, czy Twój telefon przetrwa wielkie wyłączenie
Największa rewolucja w polskich sieciach komórkowych od lat już trwa. Operatorzy systematycznie wyłączają sieci 3G w całej Polsce, co oznacza, że setki tysięcy, a może nawet miliony starszych telefonów przestanie działać. T-Mobile już skończył, Orange kończy w tym roku, Play rozpoczyna właśnie proces. Czy Twój telefon jest zagrożony?
Problem może dotknąć każdego, kto nie śledzi najnowszych trendów technologicznych. Szczególnie narażeni są seniorzy, którzy przez lata korzystali z tych samych urządzeń, oraz właściciele starszych iPhone’ów. Dla wielu osób telefon, który jeszcze wczoraj działał bez zarzutu, może pewnego dnia po prostu przestać łączyć się z siecią.
Rewolucja w polskich sieciach już się rozpoczęła. To, co jeszcze niedawno było podstawą mobilnego Internetu, systematycznie znika z mapy Polski. Portal orange.pl informuje, że pasma zajmowane przez sieć 3G są przeznaczane dla sieci 4G LTE, co pozwala na znacznie wyższe prędkości Internetu mobilnego.
Kto już wyłączył, kto wyłącza w 2025 roku?
T-Mobile był pionierem – portal tvn24.pl potwierdza, że operator zakończył całkowity demontaż sieci 3G już w kwietniu 2023 roku, wyprzedzając pierwotne plany o kilka miesięcy. Klienci T-Mobile już nie mogą korzystać ze starszej technologii.
Orange ma najbardziej zaawansowany i szczegółowy plan wyłączeń. Portal android.com.pl przedstawia mapę pokazującą harmonogram wyłączeń region po regionie. Proces rozpoczął się jesienią 2023 roku od mniejszych miast jak Piła i Sieradz. W 2025 roku Orange planuje zakończyć wyłączenia w całym kraju.
Portal legaartis.pl informuje, że Play rozpoczął proces w kwietniu 2025 roku z planowanym zakończeniem do grudnia. Pierwsze wyłączenia objęły wybrane powiaty w ośmiu województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim i wielkopolskim.
Plus pozostaje jedynym głównym operatorem, który nie ujawnił konkretnych planów. Portal jablotech.pl podaje, że Plus planuje wyłączenie obu starszych technologii do 2027 roku, choć oficjalnie firma nadal komunikuje, że „obecnie nie planuje wyłączenia 3G”.
Które telefony przestaną działać?
Portal uke.gov.pl ostrzega, że po wyłączeniu 3G konsumentowi, który nie posiada aparatu korzystającego z technologii 4G, pozostanie tylko sieć 2G – która jest praktycznie nieużywalna ze względu na fatalną jakość i bardzo niską prędkość.
Statystyki pokazują skalę problemu. Orange raportuje, że tylko 2,5 procent ruchu w jego sieci przechodzi przez technologię 3G, ale to wciąż setki tysięcy, a może miliony użytkowników. Portal tvn24.pl podaje, że problem może dotknąć około 3-5 procent wszystkich użytkowników telefonów komórkowych w Polsce.
Najbardziej narażone grupy to:
- Seniorzy używający starszych telefonów przez wiele lat
- Właściciele iPhone’ów 5S i wcześniejszych – te modele nie obsługują sieci 4G
- Użytkownicy Samsung Galaxy S5 i starszych modeli tego producenta
- Posiadacze różnych telefonów Nokia obsługujących tylko 3G
- Właściciele starszych modeli HTC wyprodukowanych przed 2016 rokiem
Portal gazetaprawna.pl ostrzega przed szczególnie podstępną sytuacją: niektóre wczesne modele 4G do połączeń głosowych nadal wykorzystują sieć 3G. Po jej wyłączeniu właściciele takich telefonów będą mogli korzystać z Internetu, ale stracą możliwość dzwonienia.
Najtańsza wymiana już od 200 złotych
Przejście na nowszą technologię nie musi kosztować fortuny. Portal orange.pl informuje, że podstawowe telefony obsługujące sieć 4G można kupić już za 200-300 złotych. To proste urządzenia Nokia z obsługą nowoczesnych sieci, które zapewnią podstawową komunikację.
Dla seniorów producenci przygotowali specjalne modele. Telefony składane Nokia z obsługą 4G kosztują od 200 do 400 złotych, a smartfony z dużymi przyciskami można kupić za 300-600 złotych. Te urządzenia mają uproszczony interfejs i większe przyciski, co ułatwia obsługę starszym osobom.
Portal telepolis.pl podkreśla kluczową kwestię: przy wyborze nowego urządzenia warto sprawdzić, czy obsługuje technologię VoLTE (Voice over LTE). Ta funkcja pozwala na wykonywanie wszystkich połączeń przez sieć 4G, co jest szczególnie ważne dla połączeń z numerem 112.
Operatorzy oferują pomoc, ale trzeba się pospieszyć
Firmy telekomunikacyjne przygotowały programy wsparcia dla dotkniętych klientów. Portal orange.pl informuje, że Orange oferuje bezpłatną wymianę kart SIM i umożliwia sprawdzenie kompatybilności urządzenia przez wysłanie SMS-a z treścią „KARTA” na numer 80233.
T-Mobile, który już zakończył proces, oferował klientom zniżki 100 złotych na nowe urządzenia oraz bezpłatną wymianę kart SIM. Play zapewnia, że klienci otrzymają odpowiednie powiadomienia, a przejście nie wymaga wymiany karty SIM.
Portal forsal.pl podkreśla, że wszyscy operatorzy wysyłają powiadomienia SMS do klientów, których dotyczy problem. Jeśli nie otrzymałeś takiej wiadomości, nie oznacza to, że jesteś bezpieczny – warto samodzielnie sprawdzić kompatybilność swojego telefonu.
Dlaczego operatorzy likwidują 3G właśnie teraz?
Portal uke.gov.pl wyjaśnia powody tej decyzji. Sieci 3G wykorzystują cenne pasma częstotliwości, które mogą być znacznie efektywniej wykorzystane przez nowsze technologie 4G i 5G. To samo spektrum, które obsługiwało jeden strumień danych w 3G, może obsłużyć kilka razy więcej ruchu w nowszych sieciach.
Portal jablotech.pl podaje interesujący fakt: operatorzy wyłączają nowszą sieć 3G przed starszą 2G. Dlaczego? Sieć 3G stała się najmniej efektywnym ogniwem – jej rolę w transmisji danych w całości przejęła sieć 4G LTE. Starsza sieć 2G jest utrzymywana dłużej, ponieważ obsługuje miliony prostych urządzeń typu terminale płatnicze, liczniki czy alarmy.
Koszty utrzymania również mają znaczenie. Operatorzy raportują około 10 procent oszczędności w zużyciu energii po migracji ze starszych technologii. Portal android.com.pl dodaje, że upraszają też operacje sieciowe, eliminując konieczność utrzymywania wielu warstw technologicznych jednocześnie.
Ryzyko dla połączeń ratunkowych
Portal gazetaprawna.pl ostrzega przed najpoważniejszym aspektem wyłączeń 3G – wpływem na połączenia ratunkowe. Niektóre starsze telefony 4G do połączeń z numerem 112 nadal wykorzystują sieć 3G. Po jej wyłączeniu użytkownicy takich urządzeń mogą stracić możliwość wezwania pomocy.
Nowoczesne telefony wykorzystują technologię VoLTE, która pozwala na wykonywanie wszystkich połączeń, w tym ratunkowych, przez sieć 4G. Problem dotyczy głównie seniorów, którzy mogą nie zdawać sobie sprawy z technicznych różnic między poszczególnymi generacjami sieci.
Portal orange.pl zapewnia, że operatorzy przygotowali alternatywne rozwiązania i odpowiednio poinformują klientów o konieczności aktualizacji urządzeń przed utratą dostępu do usług ratunkowych.
Co to oznacza dla Ciebie? Praktyczne kroki do sprawdzenia
Krok pierwszy: sprawdź model swojego telefonu. Jeśli masz iPhone’a 5S lub wcześniejszy, Samsung Galaxy S5 lub starszy, albo dowolny telefon wyprodukowany przed 2014 rokiem, prawdopodobnie potrzebujesz wymiany.
Krok drugi: przetestuj sieć 4G. W ustawieniach telefonu wyłącz opcję 3G/2G i zostaw tylko 4G/LTE. Jeśli telefon nadal działa normalnie (dzwoni, łączy się z Internetem), jesteś bezpieczny. Jeśli nie – potrzebujesz nowego urządzenia.
Krok trzeci: skontaktuj się z operatorem. Wyślij SMS z treścią „KARTA” na numer 80233 (Orange) lub zadzwoń na infolinię swojego operatora. Otrzymasz informację o kompatybilności swojego telefonu.
Krok czwarty: sprawdź harmonogram wyłączeń. Portal orange.pl publikuje szczegółowe mapy pokazujące, kiedy 3G zostanie wyłączone w Twojej okolicy. Nie czekaj do ostatniej chwili.
Krok piąty: wybierz nowy telefon z VoLTE. Jeśli potrzebujesz wymiany, upewnij się, że nowe urządzenie obsługuje technologię VoLTE. To gwarancja, że będziesz mógł dzwonić przez sieć 4G.
Polska w europejskiej czołówce wygaszania 3G
Portal uke.gov.pl informuje, że harmonogram wyłączeń 3G plasuje Polskę w czołowej grupie krajów europejskich. Wcześniej proces zakończyli operatorzy w Holandii, Niemczech, Czechach, Włoszech i Norwegii.
W podobnym czasie co Polska przechodzą na nowsze technologie Wielka Brytania, Finlandia, Dania i Szwecja. Francja planuje zakończenie procesu dopiero do 2028 roku, niektóre kraje wschodnioeuropejskie mogą potrzebować jeszcze więcej czasu.
Europa prowadzi globalny proces odchodzenia od starszych sieci – ponad połowa wszystkich światowych wyłączeń 2G i 3G odbywa się właśnie w regionie europejskim. To naturalny proces modernizacji, który w końcu dotknie całego świata.
Nie zwlekaj – czas ucieka
Portal android.com.pl ostrzega, że proces wyłączania sieci 3G w Polsce nabrał przyspieszenia w 2025 roku. Orange planuje zakończenie procesu już w listopadzie, Play do grudnia. To oznacza, że masz tylko kilka miesięcy na przygotowanie się do zmian.
Pamiętaj, że wymiana telefonu to nie tylko koszt urządzenia. Trzeba też przenieść kontakty, zdjęcia, aplikacje. Im wcześniej zaczniesz ten proces, tym mniej stresu będzie z nim związane.
Nie czekaj, aż Twój telefon przestanie działać. Sprawdź już dziś, czy jesteś bezpieczny, i jeśli nie – zaplanuj wymianę urządzenia. W 2025 roku miliony Polaków mogą stracić łączność, jeśli nie będą przygotowane.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.