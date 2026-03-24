Miliony urządzeń do wymiany. Kara to 10 tys. zł i areszt. Zostało niecałe 10 miesięcy
Pukanie do drzwi, szybkie „dzień dobry, odczyt liczników”, kilka sekund przy wodomierzu i podpis na kartce. Ten obraz wkrótce zniknie. W całej Polsce trwa wymiana urządzeń pomiarowych na modele z funkcją zdalnego odczytu – termin mija 1 stycznia 2027 roku. Za brak modernizacji grożą administracyjna grzywna do 10 tys. zł, ograniczenie wolności, a nawet areszt. Pytanie, kto rzeczywiście odpowiada prawnie i czy mieszkańcy bloków będą musieli sięgnąć do kieszeni – odpowiedź nie jest prosta.
Wodomierze i ciepłomierze: czego dokładnie dotyczy obowiązek
Rewolucja w opomiarowaniu wynika z art. 16 ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw z 20 kwietnia 2021 r., która weszła w życie 22 maja 2021 r. Przepis nakłada na właścicieli i zarządców budynków wielolokalowych obowiązek wymiany ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej zamontowanych przed dniem wejścia w życie tej ustawy – na urządzenia posiadające funkcję zdalnego odczytu. Termin graniczny to 1 stycznia 2027 r.
W praktyce chodzi o urządzenia zamontowane przed 22 maja 2021 r., które nie mają modułu radiowego lub impulsowego umożliwiającego odczyt bez wizyty inkasenta. Nowe inwestycje deweloperskie są już wyposażane w takie systemy obligatoryjnie na etapie budowy, więc problem dotyczy przede wszystkim starszego budownictwa – bloków z wielkiej płyty, kamienic i wielorodzinnych budynków z lat 80. i 90.
Ważna informacja dla właścicieli domów jednorodzinnych: ustawa nie nakłada na nich obowiązku wymiany wodomierzy ani ciepłomierzy. Obowiązek dotyczy wyłącznie budynków wielolokalowych podłączonych do sieci ciepłowniczej lub wyposażonych we wspólną kotłownię. Inaczej wygląda sytuacja z licznikami energii elektrycznej – tutaj zmiana dotknie każdego odbiorcę niezależnie od rodzaju nieruchomości, ale na zupełnie innych zasadach.
Liczniki prądu: tu mieszkaniec nie płaci nic
Wymiana liczników energii elektrycznej na inteligentne urządzenia zdalnego odczytu (LZO) to odrębny reżim prawny. Wynika z nowelizacji ustawy Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348) zmienionej ustawą z 20 maja 2021 r. Tutaj za całość procesu odpowiadają operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD), czyli firmy dostarczające prąd – Energa Operator, Enea Operator, Stoen Operator i pozostałe. Koszt wymiany ponosi OSD, nie odbiorca. Finansowanie pochodzi m.in. z Funduszu Modernizacyjnego zasilanego środkami unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU-ETS).
Harmonogram zakłada wyposażenie 65% odbiorców do końca 2026 r. i 80% do końca 2028 r. Energa Operator jest bezdyskusyjnym liderem – na koniec 2025 r. miała zainstalowane LZO u ponad 93% swoich klientów, czyli blisko 2,73 mln odbiorców. Na drugim biegunie jest Enea Operator, która do końca 2025 r. dotarła jedynie do ok. 17% gospodarstw domowych, nie osiągając ustawowego progu 35%. Spółka zapewnia, że nadrobi zaległości i sięgnie 65% do końca 2027 r., a w tym celu podpisała kontrakty na zakup 3 mln inteligentnych liczników montowanych w latach 2025-2030.
Dla mieszkańców Warszawy objętych siecią Stoen Operator planowany wskaźnik na koniec 2026 r. to 62%, czyli ok. 720 tys. odbiorców. Monter pojawi się więc w domu po raz ostatni – żeby zdemontować stary licznik i zamontować nowy. Odbiorca ma obowiązek udostępnić urządzenie. Odmowa może skutkować problemami z ciągłością dostaw energii lub naliczeniem dodatkowych opłat za ręczny odczyt tradycyjnego licznika.
Kara do 10 tys. zł, ograniczenie wolności i areszt – kto siądzie na ławie oskarżonych
Sankcje za niedopełnienie obowiązku wymiany wodomierzy i ciepłomierzy są poważne. Ustawa przewiduje karę grzywny do 10 tys. zł, a w przypadkach kwalifikowanych jako rażące zaniedbanie – ograniczenie wolności lub areszt. To nie jest prawna fikcja: organy administracji publicznej będą mogły egzekwować te sankcje od 1 stycznia 2027 r.
Kluczowe pytanie brzmi: kto konkretnie odpowiada? Formalnie – właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, czyli w praktyce zarząd spółdzielni mieszkaniowej albo zarząd wspólnoty. Odpowiedzialność prawna nie spada na indywidualnych lokatorów. Jednak granica między formalną odpowiedzialnością zarządcy a rzeczywistymi skutkami finansowymi dla mieszkańców jest cienka.
Jeżeli spółdzielnia lub wspólnota zapłaci grzywnę 10 tys. zł, te pieniądze wyjdą z budżetu organizacji – a więc pośrednio z kieszeni wszystkich właścicieli lokali. Mechanizm jest prosty: zarząd ponosi karę, a ta jest wliczana w koszty, które refinansuje się z funduszów eksploatacyjnych lub remontowych. Efekt: mieszkańcy płacą za zaniechanie własnego zarządu, nawet jeśli sami nie mieli na ten proces żadnego wpływu.
Rachunki za modernizację trafią do mieszkańców
Koszt zakupu i montażu jednego urządzenia z modułem zdalnego odczytu szacuje się na ok. 300 zł. W budynku liczącym 50 lokali daje to 15 tys. zł, w stulokalowym bloku – 30 tys. zł. Przy większych obiektach inwestycja sięga kilkudziesięciu tysięcy złotych, a jeśli uwzględnić wymianę ciepłomierzy, podzielników i infrastruktury transmisyjnej – kwoty rosną.
Pieniądze na modernizację najczęściej pochodzą z funduszu remontowego. Oznacza to jedno z dwóch: albo zarząd podniesie comiesięczną składkę na fundusz, albo przesunie inne zaplanowane prace – np. remont elewacji czy wymianę dźwigu. W niektórych budynkach koszty rozkładane są na raty, doliczane do miesięcznych opłat eksploatacyjnych. Warto śledzić uchwały zarządu wspólnoty lub komunikaty spółdzielni, bo to tam pojawi się informacja o tym, jak zaplanowana jest ta inwestycja i jakie będą jej koszty.
Istnieją też możliwości zewnętrznego dofinansowania – lokalne programy wsparcia, dotacje ze środków samorządowych czy termomodernizacyjnych. Jednak ich dostępność jest zróżnicowana i wymaga samodzielnego sprawdzenia u swojego zarządcy lub w urzędzie gminy.
Nie wpuszczę monterów – co wtedy
Montaż nowych urządzeń wymaga fizycznego dostępu do lokalu. To rodzi napięcie: czy lokator może po prostu nie otworzyć drzwi? Formalnie nie. Przepisy dotyczące zarządzania nieruchomościami i regulaminy spółdzielni nakładają na właścicieli i najemców obowiązek umożliwienia dostępu do lokalu w celu wykonania prac technicznych dotyczących instalacji wspólnych.
Odmowa wpuszczenia monterów może pociągnąć za sobą szereg konsekwencji. Pierwsza i bezpośrednia to rozliczenie ryczałtowe – jeśli administrator nie może odczytać stanu licznika, nalicza zużycie na podstawie historycznych średnich. W praktyce bywa to mniej korzystne niż rzeczywiste zużycie. Druga to kary umowne zapisane w regulaminie wspólnoty lub spółdzielni. Trzecia – w przypadku uporczywego odmawiania dostępu – to droga sądowa. Zarządca może wówczas dochodzić swoich praw w trybie cywilnym, a sprawa może skończyć się nakładem kosztów na lokatora.
Jeśli lokator wynajmuje mieszkanie, odpowiedzialność za udostępnienie lokalu spoczywa formalnie na właścicielu, który z kolei może dochodzić swoich praw od najemcy, jeżeli ten uniemożliwia przeprowadzenie prac.
Nie każdy musi wymieniać – wyjątki zapisane w rozporządzeniu
Ustawodawca przewidział odstępstwa, ale są one precyzyjnie uregulowane. Zwolnienie z obowiązku wymiany jest możliwe w 2 przypadkach: gdy montaż urządzeń ze zdalnym odczytem jest technicznie niemożliwy lub gdy analiza ekonomiczna wykaże, że koszty inwestycji są niewspółmierne do spodziewanych oszczędności energetycznych. Sposób oceny opłacalności określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2273).
Jest też ważny wyjątek, o którym rzadko się mówi: zgodnie z § 11 tego rozporządzenia, budynki już wyposażone w wodomierze lub ciepłomierze – nawet bez funkcji zdalnego odczytu – nie muszą montować nowych urządzeń zdalnych, jeśli były w nie wyposażone w dniu wejścia w życie przepisów. Przepis ten bywa interpretowany różnie przez producentów urządzeń i firmy instalacyjne, które naturalnie są zainteresowane jak najszerszym zakresem wymiany. Zarządca budynku powinien samodzielnie dokonać analizy stanu urządzeń i ewentualnie skonsultować się z prawnikiem, zanim zdecyduje o zakresie modernizacji.
Co ważne: decyzja o tym, czy budynek kwalifikuje się do zwolnienia, nie należy do mieszkańców. Podejmuje ją zarządca po przeprowadzeniu analizy technicznej i ekonomicznej. Każde odstępstwo musi być odpowiednio udokumentowane – brak dokumentacji to ryzyko, że organ kontrolny uzna zwolnienie za bezpodstawne.
Co zmieni się w praktyce – i dlaczego nowe liczniki mogą zawyżyć rachunki
Główna zmiana jest prosta: administrator budynku odczyta stan licznika zdalnie – bez umawiania wizyt, bez wchodzenia do mieszkania. Dane spływają automatycznie w cyklu miesięcznym lub nawet częstszym, co pozwala na bieżące wystawianie faktur i natychmiastowe wykrywanie nieszczelności instalacji.
Precyzyjniejszy pomiar ma jednak dwie strony. Z jednej – koniec sytuacji, w których część lokatorów dopłacała do strat generowanych przez innych. Nieszczelne zawory i wyciekające piony będą widoczne w systemie od razu, nie dopiero przy corocznym bilansowaniu. Z drugiej – cyfrowy licznik nie przeoczy niczego. Wietrzenie mieszkania przy odkręconych zaworach termostatycznych, które w starym podzielnikowym systemie mogło przechodzić niezauważone, teraz pojawi się wprost na rachunku.
Pojawia się też ryzyko awarii samego sprzętu. W przypadku usterki modułu transmisyjnego administrator nie ma dostępu do danych i zużycie bywa szacowane na podstawie historycznych średnich. Dla lokatorów, którzy zużywają media oszczędnie, takie szacunki bywają mniej korzystne niż odczyt rzeczywisty. Dlatego warto reagować na komunikaty spółdzielni lub wspólnoty o problemach z transmisją danych i dochodzić korekty rachunków, gdy szacunek jest zawyżony.
Zarządcy nieruchomości coraz częściej ostrzegają, że im bliżej końca 2026 r., tym trudniej będzie znaleźć wykonawcę i utrzymać koszty na obecnym poziomie. Branża instalacyjna spodziewa się wzrostu cen usług montażowych w ostatnich miesiącach obowiązywania terminu.
Co zrobić przed końcem roku – praktyczne wskazówki dla mieszkańców
- Jeśli mieszkasz w bloku lub kamienicy: sprawdź, czy twoja spółdzielnia lub wspólnota poinformowała mieszkańców o planie wymiany liczników. Jeżeli nie – zapytaj zarząd o harmonogram i sposób finansowania. To twoje prawo jako członka wspólnoty lub spółdzielni. Gdy monter zapuka do drzwi z identyfikatorem i dokumentem zlecenia od administratora budynku, warto go wpuścić – odmowa nie zatrzyma inwestycji, a może wygenerować ryczałtowe i wyższe rachunki.
- Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym: obowiązek wymiany wodomierza i ciepłomierza na zdalny cię nie dotyczy. Czeka cię natomiast wizyta montera z OSD w sprawie licznika prądu – to bezpłatne, a odmowa udostępnienia urządzenia może skutkować naliczaniem wyższej opłaty za ręczny odczyt tradycyjnego licznika lub problemami z ciągłością dostawy energii.
- Każdy właściciel lokalu – bez względu na rodzaj nieruchomości – powinien pamiętać o jednym obowiązku, który istniał już wcześniej i nie zmienia się: wodomierze podlegają legalizacji metrologicznej co 5 lat. Nawet świeżo zamontowany licznik zdalnego odczytu będzie wymagał ponownej legalizacji lub wymiany po upływie tego okresu. Za brak ważnej legalizacji także grożą kary finansowe.
Jeśli po wymianie licznika rachunki nagle wzrosną, zażądaj od administratora szczegółowej kalkulacji. Podwyżka może wynikać z precyzyjniejszego pomiaru, ale może też być efektem błędu urządzenia lub błędnego szacunku przy awarii modułu transmisyjnego. W obu przypadkach lokator ma prawo do wglądu w dane i złożenia reklamacji.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.