Monument na Kujawach większy niż Chrystus w Rio. Będzie miał aż 55 metrów

7 września 2025 12:03 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

W Konotopiu na Kujawach powstaje monumentalny projekt – najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej. Gigantyczna figura, finansowana przez miliardera Romana Karkosika, ma mieć 55 metrów wysokości i przewyższyć nawet słynnego Chrystusa z Rio de Janeiro.

Fot. Warszawa w Pigułce

Polski miliarder buduje najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej

We wsi Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim powstaje projekt, który już teraz budzi ogromne emocje. Z inicjatywy miliardera Romana Karkosika budowany jest najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej. Monument ma osiągnąć 55 metrów wysokości i tym samym przewyższy słynny posąg Chrystusa w Rio de Janeiro. Uroczysta konsekracja zaplanowana jest na 15 sierpnia 2026 roku.

Gigantyczna inwestycja w sercu Kujaw

Jak relacjonuje Financial Times, na działce należącej do Karkosika trwają już intensywne prace. Na placu stoją dwa dźwigi, a robotnicy wznoszą cokół w kształcie korony. Całość projektu określana jest jako monumentalna i niemal „faraońska”. Konotopie, liczące zaledwie 120 mieszkańców, ma wkrótce stać się miejscem pielgrzymkowym rozpoznawalnym na całą Europę.

To nie pierwsza inicjatywa filantropijna biznesmena w tym miejscu. Piętnaście lat temu sfinansował on odbudowę Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, które od XIX wieku przyciąga wiernych.

Symbol wiary i tożsamości

Polska narodziła się z wartościami katolickimi i utrzymanie tej chrześcijańskiej kultury jest fundamentalne – podkreśla sołtys Konotopia Mieczysław Grębicki. Z kolei ksiądz Marek Mrówczyński z pobliskiego Kikoła mówi o budowie jako o „wyznaniu wiary”: – To serce Polski. Niezależnie od tego, czy jesteście wierzący, czy nie, kiedy tu przyjedziecie, będziecie patrzeć w niebo, by zobaczyć naszą Matkę Bożą.

Nadzieje mieszkańców i porównania z Rio

Choć frekwencja w polskich kościołach spada, pielgrzymki wciąż przyciągają miliony wiernych – tylko do Częstochowy rocznie przybywa ok. 4 mln osób. Mieszkańcy Konotopia liczą, że nowy monument stanie się impulsem dla rozwoju turystyki religijnej i lokalnego biznesu.

Pomnik Matki Boskiej Bolesnej będzie wyższy niż Chrystus Odkupiciel w Rio de Janeiro (38,5 m) oraz słynny pomnik Chrystusa Króla w Świebodzinie (52,5 m z kopcem). Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w 2026 roku Konotopie stanie się nowym punktem na mapie najważniejszych miejsc kultu religijnego w Europie.

