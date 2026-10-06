Musisz opuścić mieszkanie, bo ogłoszono ewakuację? Rząd wyjaśnia, co się z nim stanie
Zamykasz drzwi, zabierasz dokumenty i wychodzisz z budynku, w którym zostaje niemal cały twój dobytek. Dla mieszkańca Warszawy polecenie ewakuacji oznacza więc także pytanie o lokal: kto będzie go chronił, kiedy będzie można wrócić i kto zapłaci, jeżeli po powrocie okaże się uszkodzony. Rządowy poradnik opisuje przygotowanie mieszkania do wyjścia, a przepisy przewidują ochronę pozostawionego mienia oraz procedurę dochodzenia odszkodowania. W tych zasadach pojawiają się konkretne liczby: 72 godziny i 3 miesiące, jednak każda odnosi się do zupełnie innej sytuacji.
Ochrona pozostawionego mienia jest częścią ewakuacji
Mieszkanie po wyjściu lokatorów pozostaje na terenie, którego zabezpieczenie trzeba uwzględnić w organizacji ewakuacji. Najbardziej szczegółowo opisano to dla obrony cywilnej: ustawa z 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej, opublikowana w Dz.U. z 2024 roku pod pozycją 1907, wiąże ewakuację z art. 122 ze stanem wojennym i wojną. Obejmuje ona również ochronę rzeczy pozostawionych przez mieszkańców. Pożar pojedynczego bloku czy awaria instalacji mają własny tryb działań ratowniczych, dlatego nie należy zakładać, że przy każdym takim zdarzeniu zostanie uruchomiona cała organizacja przewidziana dla ewakuacji w ramach obrony cywilnej.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 roku w sprawie ewakuacji ludności oraz zabezpieczenia mienia, Dz.U. z 2025 roku poz. 765, przewiduje w obszarze ewakuacji drużyny porządkowo-ochronne. Ich zadaniem jest zabezpieczenie pozostawionego mienia i zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. To konkretna funkcja w organizacji działań, ale przepis nie wyznacza osobnego strażnika dla każdego lokalu ani częstotliwości sprawdzania jego drzwi. Mieszkaniec nie może więc na podstawie samej nazwy drużyny przyjąć, że ktoś będzie stale obserwował jego mieszkanie. Sposób ochrony musi odpowiadać zagrożeniu i warunkom na obszarze objętym ewakuacją.
Bagaż na 72 godziny nie wyznacza daty powrotu
W przepisach dotyczących organizowania ewakuacji znajduje się zasada ograniczenia zabieranego mienia do rzeczy potrzebnych do przetrwania przez 72 godziny. Działania należy planować i prowadzić tak, aby zapewnić to w miarę możliwości. Bagaż ma umożliwić funkcjonowanie poza domem, kiedy dostęp do zakupów, leków czy ładowania telefonu może być utrudniony. Zapis nie stanowi obietnicy powrotu po 3 dobach. Rozporządzenie uwzględnia bezpieczny powrót jako część ewakuacji, lecz nie podaje jednego terminu, który pasowałby do wszystkich zagrożeń.
Dla rodziny oznacza to konieczność wcześniejszego wyboru rzeczy, które naprawdę muszą wyjechać razem z nią. Rządowy Poradnik bezpieczeństwa zaleca przygotowanie między innymi dokumentów i ich kopii, własnych leków, wody, żywności, telefonu i powerbanku. W mieszkaniu zostaną zwykle meble, większość ubrań, sprzęt domowy i przedmioty, których nie da się sprawnie przenieść. Gdy pojawia się bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia, poradnik każe nie zwlekać z ewakuacją. Pakowanie dodatkowych walizek albo próba zabrania kosztownego wyposażenia nie mogą opóźniać wyjścia z niebezpiecznego miejsca.
Warszawskie zdarzenia pokazują, co może czekać po powrocie
W stolicy zagrożenie dla mieszkania może powstać także w sąsiednim lokalu. Po wybuchu gazu przy Zamienieckiej 81 26 lipca 2025 roku prokuratura opisała całkowite zniszczenie mieszkania nr 18 i zawalenie ściany działowej do lokalu nr 17. Osoby przebywające w pozostałej części budynku ewakuowały się przed przyjazdem służb. Ten przypadek pokazuje, dlaczego sam wygląd własnych drzwi lub okien nie wystarcza do oceny, czy można znów zamieszkać w lokalu. Uszkodzenia mogą obejmować elementy wspólne albo sąsiednie pomieszczenia. Po takim zdarzeniu potrzebne są ustalenia służb i ocena stanu budynku, a mieszkaniec powinien kierować się przekazywanymi informacjami o dostępie i możliwości powrotu.
Skalę późniejszego ustalania strat widać również na przykładzie pożaru przy Powstańców 62 w podwarszawskich Ząbkach. W komunikacie z 25 czerwca 2026 roku Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga podała szkody wynoszące co najmniej 27 065 500 zł. W śledztwie przesłuchano ponad 350 świadków, a oględziny po akcji gaśniczej prowadziło 5 zespołów prokuratorów, policjantów i biegłych. To dane o konkretnym pożarze. Pokazują, jak wiele ustaleń może wymagać jeden uszkodzony budynek: trzeba udokumentować stan lokali, przyczynę zniszczeń i ich wartość. Samo opuszczenie mieszkań przez ludzi nie rozstrzyga żadnej z tych kwestii.
Przy odszkodowaniu liczy się przyczyna szkody
Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej przewiduje odszkodowanie za szkodę poniesioną w związku z wykonywaniem zadań ochrony ludności lub obrony cywilnej, jeżeli nie przysługuje ono na podstawie odrębnych przepisów. Zastosowanie tej ścieżki wymaga więc ustalenia związku szkody z konkretnymi działaniami. Nie wystarczy informacja, że właściciel przez pewien czas przebywał poza domem. Odszkodowanie za mienie obejmuje szkodę rzeczywistą; ustawa wyłącza je, gdy szkoda powstała z winy poszkodowanego albo osoby trzeciej, za którą Skarb Państwa nie odpowiada. Dlatego straty po pożarze, uszkodzenie podczas działań ochronnych i kradzież w opuszczonym lokalu mogą wymagać rozpatrzenia na różnych podstawach.
Wyobraźmy sobie przykładowe mieszkanie na warszawskim osiedlu, którego lokatorzy zostali ewakuowani. Po bezpiecznym powrocie właściciel stwierdza uszkodzenie drzwi i brak telewizora. To scenariusz ilustracyjny, nie opis rzeczywistego zdarzenia. Przy drzwiach trzeba ustalić, kiedy i dlaczego zostały uszkodzone oraz czy miało to związek z wykonywaniem zadań ochrony ludności. Jeżeli telewizor ukradła osoba, za którą państwo nie ponosi odpowiedzialności, sam fakt ewakuacji nie daje prawa do zapłaty za niego w tej procedurze. Zdjęcia obu strat mogą powstać tego samego dnia, ale dokumentacja musi pozwalać odtworzyć osobne okoliczności każdej z nich.
Znaczenie ma również sposób wyceny. Przy uszkodzonym mieniu ustawa przewiduje koszt przywrócenia wcześniejszego stanu, a przy utracie lub całkowitym zniszczeniu uwzględnia stopień zużycia. Dawny rachunek za urządzenie nie przesądza więc o kwocie odszkodowania. Na przykład, jeśli uzasadniony koszt naprawy drzwi wynosi 1200 zł, a właściciel wybiera nowy model za 3000 zł, sam droższy zakup nie wyznacza należnej kwoty. Liczby są przykładowe i pokazują różnicę między naprawieniem szkody a podniesieniem standardu wyposażenia.
Wojewoda ma do 3 miesięcy na decyzję
Odszkodowanie w tej procedurze przyznaje się na pisemny wniosek skierowany do właściwego wojewody. Dla szkody związanej z zadaniami wykonywanymi w Warszawie będzie to wojewoda mazowiecki. Poszkodowany musi wskazać rodzaj i wysokość szkody, czas, miejsce oraz okoliczności jej powstania i kwotę, o którą występuje. Dołącza także dokumenty lub inne dowody uprawdopodobniające stratę i jej wartość. Przydatne mogą być fotografie, rachunki, kosztorys naprawy i dokumentacja zdarzenia. Sam opis, że po powrocie mieszkanie wyglądało inaczej, może nie wystarczyć do ustalenia, co się wydarzyło i jaką kwotę należy przyznać.
|Liczba lub termin
|Czego dotyczy
|72 godziny
|Zapas rzeczy potrzebnych do przetrwania, do którego rozporządzenie odnosi bagaż ewakuacyjny.
|Decyzja wojewody
|Niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku.
|Przedawnienie roszczenia
|3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o powstaniu szkody.
|Graniczny termin przedawnienia
|10 lat od zakończenia wykonywania zadań, podczas których lub w związku z którymi powstała szkoda.
Terminy odszkodowawcze określają art. 161, 162 i 164 ustawy. 3 miesiące wyznaczają czas na decyzję wojewody, bez gwarancji przelewu w tym samym terminie. Przy kradzieży potrzebne jest zgłoszenie policji, a przy ubezpieczonym lokalu również sprawdzenie obowiązków wynikających z polisy. Każda z tych spraw wymaga zachowania odpowiedniej dokumentacji. Nawet gdy mieszkańcy jednego bloku wracają razem, okoliczności strat w ich lokalach mogą być różne. Warto więc zapisywać własne ustalenia i otrzymywane informacje, zamiast opierać zgłoszenie wyłącznie na relacji sąsiada.
Dokumenty przygotuj wcześniej, a mieszkanie zabezpiecz bez opóźniania wyjścia
Jeszcze przed sytuacją alarmową warto zachować kopie dokumentów dotyczących mieszkania, ubezpieczenia i ważniejszych zakupów oraz zrobić zdjęcia wyposażenia. Przechowywanie kopii także poza lokalem ułatwi dostęp do nich, gdy drzwi przez pewien czas pozostaną zamknięte. Przy ogłoszonej ewakuacji wykonuj polecenia służb. Rządowy poradnik zaleca zamknięcie okien, zakręcenie dopływu wody, wyłączenie urządzeń elektrycznych i gazowych oraz wygaszenie palenisk, jednak bezpośrednie zagrożenie wymaga niezwłocznego wyjścia. Po uzyskaniu możliwości bezpiecznego powrotu udokumentuj zauważone uszkodzenia i zgłoś je właściwym służbom, zarządcy lub ubezpieczycielowi, zależnie od sytuacji. Zachowane materiały mogą później pomóc wykazać, co zostało uszkodzone, w jakich okolicznościach i jaki był zakres straty.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.