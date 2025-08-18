Nauczyciele wściekli – mają dodatkowy obowiązek. Gigantyczne zmiany w szkołach
Wrześniowy powrót do szkoły przyniesie więcej zmian niż zwykle. Ferie w trzech turach zamiast czterech, nowe przedmioty w planie lekcji i dodatkowe obowiązki dla nauczycieli. Rodzice muszą przygotować się na rewolucję w polskiej edukacji, która rozpocznie się już za miesiąc.
Koniec z czterema turami ferii – sprawdź nowy podział
Jeśli planowałeś ferie zimowe na podstawie dotychczasowych zasad, musisz szybko zmienić plany. Portal RP informuje, że od roku szkolnego 2025/2026 ferie odbędą się w trzech turach zamiast czterech. To pierwsza taka zmiana od lat i może znacząco wpłynąć na twoje plany urlopowe.
Nowy podział przedstawia się następująco: pierwsza tura od 19 stycznia do 1 lutego 2026 roku obejmie województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie. Druga tura potrwa od 2 do 15 lutego i dotyczy województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego oraz opolskiego. Trzecia tura przypadnie na okres od 16 lutego do 1 marca i obejmie województwa podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie oraz śląskie.
Portal Forsal wyjaśnia, że zmiana ma lepiej rozłożyć ruch turystyczny i ułatwić organizację pracy szkół. Ministerstwo Edukacji Narodowej tłumaczy, że jest to odpowiedź na postulaty rodziców, branży turystycznej oraz parlamentarzystów.
Co to oznacza dla twojego dziecka?
Twoje dziecko od września będzie uczęszczać na zupełnie nowe przedmioty, a niektóre obecne znikną z planu lekcji. Portal Mamotoja podaje, że z planów lekcji całkowicie zniknie Historia i Teraźniejszość (HiT), której miejsce zajmie obowiązkowa edukacja obywatelska. To nie kosmetyczna zmiana nazwy – nowy przedmiot będzie kłasł nacisk na praktykę i codzienne życie zamiast suchej teorii.
Drugą nowością będzie edukacja zdrowotna, która jednak pozostanie przedmiotem nieobowiązkowym. Portal Rodzice.pl informuje, że program obejmie 11 zagadnień tematycznych dotyczących dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne. Uczniowie poznają zasady prawidłowego odżywiania, procesu odżywiania i kształtowania zdrowych nawyków.
Zmieni się też wymiar godzin religii i etyki. Portal Interia wyjaśnia, że liczba godzin zostanie zmniejszona z dwóch do jednej tygodniowo. Co więcej, lekcje będą odbywać się wyłącznie bezpośrednio przed lub po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, co ma wyeliminować „okienka” w rozkładzie zajęć.
Nauczyciele dostaną nowe obowiązki
Twoje dziecko może odczuć skutki dodatkowych obciążeń dla nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt ustawy nakładający na szkoły obowiązek przygotowywania opinii o funkcjonowaniu ucznia na potrzeby orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
W uzasadnieniu projektu podkreślono, że nowe regulacje mają zwiększyć trafność diagnozy i poprawić wsparcie uczniów. W praktyce oznacza to jednak dodatkową pracę biurokratyczną dla nauczycieli, którzy będą musieli przygotowywać szczegółowe dokumenty wymagające wiedzy specjalistycznej.
Portal Strefa Edukacji informuje również o wprowadzeniu oceny funkcjonalnej przeznaczonej dla uczniów z trudnościami neurorozwojowymi – w spektrum autyzmu, z zaburzeniami sensorycznymi i niepełnosprawnościami intelektualnymi. Ocena funkcjonalna ma uwzględniać indywidualne potrzeby i możliwości każdego ucznia.
Praktyczne porady dla rodziców
Już teraz sprawdź, w której turze przypadną ferie twojego dziecka i zarezerwuj urlop na nowe terminy. Pamiętaj, że różnica może wynosić nawet kilka tygodni w porównaniu z dotychczasowym systemem, więc plany urlopowe trzeba zweryfikować znacznie wcześniej niż zwykle.
Przygotuj się na rozmowy z dzieckiem o nowych przedmiotach. Edukacja obywatelska będzie wymagać większego zaangażowania w sprawy społeczne i polityczne, co może być wyzwaniem dla młodszych uczniów. Warto już teraz zachęcać dzieci do śledzenia bieżących wydarzeń i dyskutowania o sprawach publicznych.
Jeśli twoje dziecko ma trudności w nauce lub podejrzewasz, że może potrzebować specjalnego wsparcia, skontaktuj się ze szkołą jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Nowe procedury oceny funkcjonalnej mogą oznaczać dodatkowy czas potrzebny na przygotowanie właściwej dokumentacji.
Zmiany w kalendarzu szkolnym
Portal Infor podaje szczegółowy kalendarz roku szkolnego 2025/2026. Rok rozpocznie się w poniedziałek 1 września 2025 roku, a zakończy 26 czerwca 2026 roku. Wcześniej, bo 24 kwietnia 2026 roku, szkołę zakończą maturzyści i uczniowie ostatnich klas techników oraz szkół branżowych II stopnia.
Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 22 do 31 grudnia 2025 roku, a wiosenna od 2 do 7 kwietnia 2026 roku. Portal Głos Nauczycielski zwraca uwagę, że w wielu szkołach zimowa przerwa może być przedłużona przez dyrektorów do 6 stycznia ze względu na Święto Trzech Króli.
Egzamin ósmoklasisty i matura odbędą się w maju 2026 roku, ale dokładny harmonogram zostanie ogłoszony przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia 2025 roku.
Finansowe aspekty zmian
Nowe obowiązki nauczycieli mogą przełożyć się na organizację pracy szkół i potencjalnie na koszty edukacji. Portal RP informuje, że minister edukacji Barbara Nowacka ogłosiła 3-procentową podwyżkę dla nauczycieli w 2026 roku, co jest częścią ogólnych podwyżek dla budżetówki.
Wprowadzenie nowych przedmiotów może wymagać zakupu dodatkowych podręczników i materiałów edukacyjnych. Rodzice powinni przygotować się na potencjalne koszty związane z wyposażeniem dzieci w materiały do edukacji zdrowotnej i obywatelskiej.
Zmiany w organizacji ferii mogą wpłynąć na koszty wypoczynku zimowego. Nowy system trzech tur może oznaczać większą konkurencję o miejsca noclegowe w popularnych terminach i potencjalny wzrost cen usług turystycznych.
Co dalej z reformą edukacji?
Portal RP zapowiada dalsze zmiany w ramach reformy „Reforma26. Kompas jutra”. Od roku szkolnego 2026/2027 planowany jest powrót lekcji przyrody w nowej formule, z możliwością łączenia zajęć w bloki umożliwiające realizację zajęć terenowych i eksperymentów.
Wprowadzona zostanie również nowa podstawa programowa, nowe podręczniki i fakultatywny tydzień projektowy służący przygotowaniu konkretnych zadań grupowych. Te zmiany mają uczyć dzieci efektywnej współpracy od najmłodszych lat.
Planowane są także modyfikacje egzaminów ósmoklasisty i matury, choć szczegóły nie są jeszcze znane. Ministerstwo zapowiada, że zmiany będą wprowadzane stopniowo, aby nie obciążać nadmiernie uczniów i nauczycieli.
Przygotowania na ostatnią prostą
Skontaktuj się ze szkołą twojego dziecka i zapytaj o szczegóły wdrażania nowych przedmiotów. Nie wszystkie placówki mogą być równie dobrze przygotowane do zmian, więc warto wiedzieć, jak konkretna szkoła radzi sobie z reformą.
Sprawdź, czy twoje dziecko będzie miało możliwość uczestniczenia w edukacji zdrowotnej i czy szkoła planuje dodatkowe zajęcia przygotowawcze do nowych przedmiotów. Niektóre placówki mogą wprowadzać dodatkowe wsparcie dla uczniów i rodziców.
Przygotuj się mentalnie na okres adaptacji. Nauczyciele będą musieli przyzwyczaić się do nowych obowiązków, a dzieci do nowych przedmiotów. Pierwszych kilka miesięcy roku szkolnego może być więc bardziej chaotyczne niż zwykle, co wymaga cierpliwości od wszystkich uczestników procesu edukacyjnego.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.