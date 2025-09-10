Nawrocki po naruszeniach przestrzeni powietrznej. Pilna narada w BBN!
Prezydent Karol Nawrocki zareagował na nocne naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Zapowiedział pilne spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem premiera i dowódców wojska, podkreślając, że bezpieczeństwo kraju wymaga ścisłej współpracy władz i służb.
Prezydent Karol Nawrocki reaguje na naruszenia przestrzeni powietrznej. Pilne spotkanie w BBN
Po bezprecedensowym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony prezydent Karol Nawrocki wydał komunikat. Zapowiedział zwołanie pilnej odprawy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem premiera i najważniejszych dowódców.
Prezydent poinformował, że od momentu pojawienia się dronów nad Polską pozostaje w stałym kontakcie z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz dowódcami Sił Zbrojnych RP. – Bezpieczeństwo naszej Ojczyzny jest najwyższym priorytetem i wymaga ścisłego współdziałania – napisał Nawrocki.
Podkreślił, że brał udział w odprawie w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a teraz spotka się z rządem w BBN, aby omówić dalsze działania.
Nocny incydent z rosyjskimi dronami
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w nocy, że w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę doszło do wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. W oficjalnym komunikacie nazwano to „aktem agresji” i zaznaczono, że stworzyło to realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli.
Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego natychmiast uruchomiono procedury obronne. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone, a obecnie trwa ustalanie miejsc upadku obiektów.
Polska wzmacnia czujność
Pilne spotkanie w BBN ma być okazją do oceny sytuacji i koordynacji działań wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Zarówno wojsko, jak i policja utrzymują stan podwyższonej gotowości, szczególnie w regionach wschodnich.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.