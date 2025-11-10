NBP w kryzysie? Bunt przeciwko Glapińskiemu! Co się dzieje w banku centralnym?
W Narodowym Banku Polskim wybuchł bunt. Część członków zarządu sprzeciwiła się Adamowi Glapińskiemu, zarzucając mu manipulacje przy opinii do budżetu państwa na 2026 rok. Według ustaleń Radia Zet, prezes NBP miał w ostatniej chwili anulować głosowanie, by uniknąć porażki. To pierwszy tak otwarty konflikt wewnątrz banku centralnego, który może mieć poważne konsekwencje dla jego wizerunku i stabilności.
Bunt w Narodowym Banku Polskim. Zarząd przeciwko Adamowi Glapińskiemu
W Narodowym Banku Polskim doszło do bezprecedensowego sporu. Część członków zarządu instytucji sprzeciwiła się prezesowi Adamowi Glapińskiemu w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu państwa na 2026 rok. Według ustaleń Radia Zet, Glapiński — obawiając się przegranej — w ostatniej chwili anulował głosowanie, które mogło zakończyć się dla niego porażką. To kolejny sygnał narastających napięć wewnątrz banku centralnego.
Opinia NBP do projektu budżetu państwa jest jednym z kluczowych dokumentów, które trafiają do Rady Ministrów i Ministerstwa Finansów. W tym roku jej przygotowanie wywołało wyjątkowo ostrą dyskusję. Część członków zarządu domagała się, by opinia zawierała ostrzejszą krytykę polityki finansowej rządu Donalda Tuska. Uznali, że projekt przygotowany przez prezesa był zbyt łagodny i nie odzwierciedlał realnego stanu finansów publicznych.
Pierwsze posiedzenie poświęcone opinii odbyło się 23 października. Po fali zastrzeżeń Glapiński zdjął dokument z porządku obrad, a kolejna wersja, zaprezentowana dzień później, zawierała tylko kosmetyczne poprawki. Głosowanie nad opinią trwało do 27 października, jednak prezes NBP tuż przed jego zakończeniem zdecydował o anulowaniu procedury. Z relacji informatorów wynika, że było to posunięcie taktyczne — Glapiński miał wiedzieć, że większość zarządu zagłosuje przeciwko niemu.
Dopiero 3 listopada, po kilku dniach przerwy i po wprowadzeniu zmian w tonie dokumentu, opinia została ostatecznie przyjęta. Poprawki dotyczyły głównie sposobu opisu sytuacji finansowej Polski. W nowej wersji pojawiły się ostrzejsze sformułowania, takie jak zmiana tytułu rozdziału z neutralnego „Sytuacja sektora finansów publicznych w 2025 r.” na „Wyraźne pogorszenie sytuacji sektora finansów publicznych w latach 2024–2025”.
Według źródeł rozgłośni, miało to być ustępstwo wobec wewnętrznej presji części zarządu i sposób na uniknięcie otwartego konfliktu. Jednak w środowisku finansowym coraz częściej mówi się o głębokich podziałach w NBP i rosnącym sprzeciwie wobec stylu zarządzania Adama Glapińskiego.
Narodowy Bank Polski nie odpowiedział na pytania dotyczące szczegółów sporu ani powodów anulowania głosowania. W kuluarach mówi się jednak o kryzysie zaufania i próbie przejęcia większego wpływu na kształt komunikatów, które mają znaczenie nie tylko w kraju, ale też w ocenie wiarygodności Polski przez międzynarodowe instytucje finansowe.
