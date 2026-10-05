Netto kusi klientów, drugie pudełko jest gratis. 20 sztuk jaj za za grosze. Ludzie będą kupować na potęgę
20 jaj za cenę 10. Od poniedziałku mieszkańcy Warszawy mogą skorzystać z oferty Netto na jaja z chowu ściółkowego Od Kokoszki. Sieć zapowiada akcję 1+1 gratis na opakowania po 10 sztuk, która ma obowiązywać od 5 do 10 października 2026 roku lub do wyczerpania zapasów. Przy cenie 9,99 zł za płatne pudełko drugi produkt w zestawie nie zwiększa kosztu jaj. To propozycja, która może zainteresować osoby robiące zakupy dla rodziny albo planujące gotowanie i pieczenie w najbliższych dniach. Do koszyka trzeba jednak włożyć właściwe opakowania, ponieważ marka, sposób chowu i wariant wskazany w ofercie decydują o tym, czy zakup spełnia warunki akcji.
2 opakowania po 10 jaj tworzą zestaw 1+1 gratis
Netto wskazuje cenę poza promocją 9,99 zł za 1 opakowanie i reklamuje drugie opakowanie gratis przy zakupie pary. W praktyce zestaw daje 20 jaj za 9,99 zł. Na oznaczeniu promocyjnym widnieje również kwota 4,99 zł za opakowanie przy zakupie 2 opakowań oraz przeliczenie około 0,50 zł za sztukę. To informacja o cenie rozłożonej na produkty w zestawie. Nie oznacza, że można wziąć pojedynczą wytłaczankę i zapłacić za nią tę samą obniżoną kwotę. Dla klienta najważniejsze są liczba pudełek oraz łączna cena pary, dlatego przed odejściem od półki trzeba policzyć opakowania. Sam widok dużej kwoty 4,99 zł nie opisuje warunku, po którego spełnieniu zostaje ona zastosowana.
Przy zakupie 20 jaj za 9,99 zł dokładny koszt pojedynczego jaja wynosi 0,4995 zł, czyli w zaokrągleniu 50 gr. W odniesieniu do zakupu 2 pudełek po cenie regularnej 9,99 zł oszczędność wynosi 9,99 zł, a więc połowę kosztu takiej pary. Gazetka podaje też najniższą cenę z 30 dni przed obniżką: 7,99 zł za opakowanie. To inny punkt odniesienia niż cena regularna. 2 opakowania po 7,99 zł kosztowałyby 15,98 zł, wobec czego różnica względem obecnego zestawu wynosi 5,99 zł. Te wyliczenia pomagają ocenić skalę obniżki bez mieszania kilku cen widocznych obok siebie. Ostatecznie do porównania z innym sklepem najlepiej użyć kosztu tej samej liczby jaj o zbliżonej klasie wagowej.
Oferta startuje w poniedziałek 5 października i kończy się w sobotę 10 października. Sieć zastrzega również wyczerpanie zapasów, więc podany termin nie jest obietnicą dostępności produktu przez cały tydzień w każdej placówce. Osoba, która potrzebuje jaj do zaplanowanego wypieku lub rodzinnego posiłku, może połączyć ich zakup z wcześniejszymi zakupami spożywczymi. Przy pustym miejscu na półce można zapytać pracownika, czy produkt jest jeszcze dostępny w sklepie. Kolejna dostawa zależy od danej placówki, dlatego bez potwierdzenia nie należy zakładać, że właściwe pudełka będą czekały podczas późniejszej wizyty. Oferta dotyczy wskazanego produktu, a innego rodzaju jaja mogą mieć odrębną cenę.
Promocje mają realny wpływ na wybór produktów spożywczych. W badaniu opisanym przez UOKiK w maju 2025 roku blisko 70 proc. konsumentów przyznało, że przy wyborze żywności kieruje się tym, czy jest aktualnie w promocji. Jednocześnie badani wskazywali na trudności związane ze skomplikowanymi warunkami obniżek. Przy ofercie na jaja pomaga bardzo konkretne pytanie: czy 20 sztuk pasuje do planu posiłków i zapasu, który już znajduje się w lodówce. Jajecznica, omlet lub wypiek mogą uzasadniać większy zakup, gdy były zaplanowane przed wejściem do sklepu. Dorzucanie kolejnych produktów wyłącznie pod wpływem oznaczeń cenowych zwiększa natomiast cały rachunek, nawet gdy wybrany zestaw jaj rzeczywiście kosztuje mniej.
Gazetka wskazuje jaja M, na stronie oferty są też jaja L
W materiałach sieci pojawia się szczegół wymagający sprawdzenia przy półce. Gazetka na okres 5-10 października pokazuje jaja Od Kokoszki z chowu ściółkowego w rozmiarze M, natomiast opis na stronie Netto wymienia rozmiary M i L. W obu miejscach chodzi o opakowanie po 10 sztuk i akcję 1+1 gratis. Taka rozbieżność nie powinna być powodem do wybierania dowolnej wytłaczanki tej marki bez obejrzenia etykiety. Przy zakupie wariantu L najlepiej upewnić się, że oznaczenie w danym sklepie obejmuje właśnie ten produkt. Pomoc pracownika pozwala wyjaśnić warunek jeszcze przed zapłatą. Najbardziej jednoznacznie wskazanym w samej gazetce wariantem pozostaje opakowanie jaj M.
Litera na pudełku opisuje klasę wagową. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wyjaśnia, że jaja M ważą od 53 g do mniej niż 63 g, a jaja L od 63 g do mniej niż 73 g. Z kolei określenie chów ściółkowy odpowiada cyfrze 2 na początku kodu producenta umieszczonego na skorupce. To informacja o sposobie chowu, odrębna od wielkości jaja. Przy porównywaniu ofert trzeba więc spojrzeć na oba oznaczenia, bo 20 jaj M i 20 jaj L nie jest identycznym zakupem pod względem masy. Sama nazwa marki również nie zastępuje opisu produktu. W sprzedaży mogą być inne jaja tego samego producenta, które mają odmienną cenę lub uczestniczą w innej akcji.
Na Ursynowie i Gocławiu sklepy mają różne godziny zamknięcia
Mieszkańcy Ursynowa mogą zaplanować wizytę m.in. w Netto przy ul. Raabego 2. W oficjalnej wyszukiwarce placówka ma podane godziny otwarcia od 6:00 do 22:00 od poniedziałku do soboty. Dla osób łączących zakupy z pracą lub odbiorem dzieci pozwala to wybrać porę bez organizowania osobnego wyjazdu przez miasto. Pierwszym dniem akcji jest 5 października, więc w niedzielę 4 października nowa cena jeszcze nie obowiązuje. Przed wizytą trzeba też sprawdzić, czy godziny nie zostały zmienione dla konkretnego dnia. Informacja o otwarciu sklepu pomaga zaplanować zakupy, ale nie potwierdza dostępności promocyjnych jaj ani liczby opakowań, które pozostały na półce.
Drugim przykładem jest sklep przy Kwiatkowskiego 1 na Gocławiu, dla którego Netto podaje godziny od 6:00 do 23:00 od poniedziałku do soboty. To o 1 godzinę dłużej niż przy Raabego, co może mieć znaczenie dla mieszkańców wracających później do domu. Nie należy jednak zakładać, że każda warszawska placówka ma identyczny harmonogram. Przed wyjazdem najlepiej sprawdzić adres najbliższego punktu w wyszukiwarce sieci i dopasować wizytę do własnej trasy. Jaja są delikatnym zakupem, dlatego w torbie dobrze ułożyć pudełka stabilnie i oddzielić je od ciężkich butelek czy konserw. Oszczędność na zestawie łatwo stracić, gdy w drodze do domu wytłaczanka zostanie zgnieciona.
Przy większym zakupie liczą się data i stan skorupek
20 jaj powinno odpowiadać temu, co rzeczywiście zostanie wykorzystane w kuchni. Zanim 2 pudełka trafią do koszyka, dobrze obejrzeć skorupki i sprawdzić oznaczoną na opakowaniu datę. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH zaleca kupowanie jaj czystych i nieuszkodzonych oraz przechowywanie ich w lodówce, w oryginalnym opakowaniu. Zachowana wytłaczanka ułatwia także sprawdzenie terminu i informacji producenta po powrocie do domu. Przy kilku pudełkach daty mogą się różnić, dlatego nie należy traktować całego zapasu jak jednej partii. Do wcześniejszego wykorzystania można przeznaczyć opakowanie z bliższym terminem, trzymając pozostałe zgodnie z zaleceniami na etykiecie.
Datę na jajach podaje się jako termin minimalnej trwałości, z określeniem najlepiej spożyć przed. Nie jest to data, do której trwa promocja w sklepie. Pudełko kupione 5 października może mieć inny termin niż opakowanie wybrane pod koniec tygodnia, a gazetka nie przesądza o oznaczeniu konkretnej partii. Podczas przygotowywania posiłków pozostają zwykłe zasady higieny: mycie rąk i powierzchni po kontakcie z surowymi jajami oraz unikanie przenoszenia zabrudzeń na gotowe jedzenie. PZH zwraca również uwagę na ryzyko potraw zawierających surowe jaja, zwłaszcza dla osób wrażliwych. Rabat nie zmienia sposobu obchodzenia się z produktem ani zaleceń dotyczących jego przechowywania.
Porównaj właściwe pudełka i sprawdź rozliczenie przed zapłatą
Przygotownie zakupów można zacząć od policzenia jaj w domu oraz ustalenia, ile będzie potrzebnych w najbliższych dniach. W sklepie trzeba wybrać 2 opakowania po 10 sztuk, dopasować markę i sposób chowu do oferty, a przy wariancie L wyjaśnić rozbieżność między stroną a gazetką. Następnie pozostaje obejrzenie skorupek i sprawdzenie dat na obu pudełkach. Przy kasie dobrze potwierdzić, że para została rozliczona zgodnie z akcją 1+1 gratis. Cena 4,99 zł podawana za opakowanie w zestawie służy do porównania, dlatego najczytelniej oceniać pełny koszt zakupu 20 sztuk. Gdy kwota się nie zgadza, wskazanie produktu i oznaczenia promocji ułatwia wyjaśnienie sprawy przed zakończeniem transakcji.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.